Botafogo - Cruzeiro, assim acompanhamos

Vamos ficando por aqui, pessoal. Acompanhamos Botafogo 2 x 1 Cruzeiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Até mais!

18:23 Na próxima rodada, o Botafogo visita o Bahia, enquanto o Cruzeiro recebe o Corinthians, em Sete Lagoas. Ambos os jogos na quarta (05) às 22h.

18:22 Com dois gols de Lodeiro, o Fogão supera a Raposa e chega a sete pontos no Campeonato. O Cruzeiro, perde a invencibilidade e para nos quatro pontos, após dois jogos fora de casa.

FIM DE JOGO EM VOLTA REDONDA! O BOTAFOGO VENCE O CRUZEIRO POR 2 A 1.

49' Alteração no Botafogo. Sai: Gabriel Entra: Lucas Zen

45' Teremos quatro de acréscimos. Cartão amarelo para Lucas, por falta em Egídio.

44' Substituição no Botafogo. Sai: Seedorf Entra: André Bahia

43' Cruzeiro tenta, mas não consegue achar espaço na defesa do Botafogo. Dedé está jogando quase como atacante.

39' QUASE SEEDORF! Vitinho cruza, Julio Cesar ajeita e Seedorf chuta uma bomba pra fora.

35' Cartão amarelo para o goleiro Renan por retardar o início de jogo.

34' LUAN NA TRAAAVE! Cruzamento de Dedé e o atacante acerta o poste! Quase o empate celeste.

33' Seedorf aparece livre, mas em posição de impedimento.

30' NA TRAAAAVE JULIO CESAR! A bola cruza toda a área, sobra para o lateral do Fogão que acerta a trave. Egídio fica no chão sentindo.

27' Mais uma alteração no Cruzeiro. Sai: Everton Ribeiro Entra: Ricardo Goulart

25' VIDEO: SEGUNDO GOL DE LODEIRO

23' Botafogo cresceu após o gol. Cruzeiro sentiu e não consegue chegar ao ataque.

20' Alteração no Cruzeiro. Sai: Dagoberto Entra: Luan

20' QUASE VITINHO! Garoto do Botafogo dribla dois cruzeirenses e chuta com perigo.

17' Nilton arrisca de longe e não leva perigo algum ao gol do Botafogo.

15' DEFENDEU FÁÁBIOOO! Gabriel arrisca de longe e goleiro faz grande defesa!

12' O uruguaio bateu bem no meio do gol e colocou o Fogão na frente de novo!

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL É DO BOTAFOGO! LODEIRO DE NOVO

11' Nilton deixa o pé muito alto em Lucas e o árbitro assinala a penalidade.

10' PÊNALTI PRO BOTAFOGO!

7' CRUZEIRO COM PERIGO DE NOVO! Everton Ribeiro chuta, a bola bate na defesa, no rebote é a vez de Diego Souza tentar e errar!

5' QUAAAAAAAAASE DIEGO SOUZA! Everton Ribeiro deu grande passe para o meia, que driblou seu marcador e chutou a direita do gol de Renan.

4' Cruzeiro segue com mais posse de bola e abusa da troca de passes. Botafogo se fecha e tenta sair em velocidade.

0' Rola a bola! Segundo tempo em andamento!

17:28 Substituição no Cruzeiro. Sai: Leandro Guerreiro Entra: Lucas Silva

17:24 O trio de arbitragem já voltou ao gramado. Daqui a pouco a bola volta a rolar.

17:20 VIDEO: GOL DE ANSELMO RAMON

17:15 O goleiro Renan disse que já esperava um jogo difícil: "Jogo difícil, todo jogo é. O Cruzeiro tem qualidade, não pode dar bobeira, temos que arranjar um jeito de jogar e sair da marcação deles. O gol foi uma facilidade, falta de sorte, faz parte. Vida de goleiro não é fácil"

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! BOTAFOGO 1 X 1 CRUZEIRO!

45' Vamos até os 46 minutos nessa primeira etapa!

44' Leandro Guerreiro recebe cartão amarelo por falta em Lodeiro

41' Aos 33 minutos, Bruno Rodrigo foi advertido com cartão amarelo.

38' Cruzeiro chega com perigo! Ceará cruza para Everton Ribeiro que fura, no rebote Nilton chuta forte e por cima do gol.

34' Na cobrança, Seedorf acerta a barreira e é escanteio.

33' Falta perigosa para o Botafogo! Vitinho faz grande jogada individual e é derrubado.

16:57 No Paraná, o Furacão faz 1 a 0 pra cima do Flamengo. Gol de Ederson.

27' Everton Ribeiro faz grande jogada individual, tenta drible na área, é derrubado e o árbitro manda seguir.

25' Após chute de Diego Souza, Anselmo Ramon pega rebote e empata o jogo para a Raposa! Grande jogo em Volta Redonda.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! ANSELMO RAMON EMPATA

24' VIDEO: O GOL DE LODEIRO

23' RENAN ESPETACULAAAAAAAAR! DUAS DEFESAS EM CHUTES DE ANSELMO RAMON!

20' Dagoberto arrisca de fora da área e manda longe do gol de Renan.

19' Anselmo Ramon tenta jogada individual e acaba cedendo tiro de meta ao Botafogo.

16:41 Enquanto isso, na Vila Belmiro, Vargas faz Grêmio 1 x 0 Santos.

11' DEFENDEU FÁBIOOOOOO! Vitinho arrisca chute de longe e Fábio faz grande defesa

10' Cruzeiro segue com mais posse de bola, mas Botafogo aproveita bem seus ataques quando rouba a bola.

6' Leandro Guerreiro erra passe na saída de bola, Vitinho fica livre com a bola, tenta a finalização e Fábio defende. No rebote, Lodeiro abriu o placar.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ÉÉÉÉ DO BOTAFOGO! LODEIRO

3' QUASE CRUZEIRO! Grande passe de Everton Ribeiro para Anselmo Ramon. O atacante chutou de pé esquerdo e a bola passou por cima do gol de Renan.

2' O público no Raulino de Oliveira não é bom. No começo de jogo, o Cruzeiro tem mais a posse de bola.

0' Começou! Vamos acompanhar Botafogo x Cruzeiro!

16:23 Botafogo em campo! A bola vai rolar.

16:22 FIQUE DE OLHO: O destaque do Fogão não podia ser outro. Seedorf já é ídolo da torcida e vem fazendo um grande 2013.

16:20 FIQUE DE OLHO: Dagoberto vem sendo o grande destaque do Cruzeiro na temporada. Com muitos gols e sendo decisivo, o atacante já conquistou a torcida celeste.

16:16 Cruzeiro já no gramado de Volta Redonda!

16:15 Último confronto: Em 2012, o Cruzeiro recebeu o Botafogo no Independência e foi derrotado por 3 a 1. Destaque para a atuação do holandês Seedorf, com dois gols e uma assistência.

16:12 Banco de reservas do Botafogo: Milton Raphael, Lima, André Bahia, Renato, Andrezinho, Bruno Mendes e Lucas Zen. No Cruzeiro: Rafael, Leo, Everton, Lucas Silva, Ricardo Goulart, Luan e Martinuccio.

16:11 No Cruzeiro, o único desfalque é o atacante Borges, que sentiu uma lesão na coxa esquerda e desfalcará a Raposa por 15 dias. Anselmo Ramon será o substituto do artilheiro. Já no Botafogo, Fellype Gabriel foi problema de última hora e está fora. Vitinho assume a posição.

16:09 Cruzeiro escalado com: Fábio; Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio; Leandro Guerreiro, Nilton, Everton Ribeiro e Diego Souza; Dagoberto e Anselmo Ramon.

16: 08 Botafogo vai a campo com: Renan, Lucas, Bolívar, Antônio Carlos e Julio Cesar; Marcelo Mattos, Gabriel, Seedorf, Lodeiro e Vitinho; Rafael Marques.

16:04 Ambos os times tiveram um bom início no campeonato, e ainda não perderam. O Botafogo tem um empate com o Corinthians fora de casa e uma vitória tranquila contra o Santos, na última quarta-feira, em casa. Já o Cruzeiro, estreiou com goleada pra cima do Goiás, e na segunda rodada buscou um empate contra o Atlético-PR após estar perdendo por 2 a 0.

16:01 O jogo terá início às 16h20, e será realizado no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda/RJ.

16:00 Boa tarde, pessoal! Hoje vamos acompanhar aqui na VAVEL Brasil o confronto entre Botafogo e Cruzeiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.