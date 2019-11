Brasil - Inglaterra, assim acompanhamos

Acompanhe a crônica pós-jogo do empate entre Brasil e Inglaterra clicando aqui.

18:00 Encerramos por aqui a transmissão. Não foi desta vez que a Seleção de Felipão venceu uma campeã mundial. A próxima chance será contra a França, no próximo domingo, na Arena do Grêmio. Obrigado a todos que nos acompanharam.

17:57 Se o primeiro tempo foi Brasileiro, o segundo foi Inglês. A superioridade canarinha no primeiro tempo não foi convertida em gol. Na segunda etapa, Fred abriu o marcador do Novo Maracanã, mas Chamberlain e Rooney viraram o placar. No fim, Paulinho salvou a pátria e garantiu o empate.

FIM DE JOGO NO MARACANÃ! Brasil e Inglaterra empataram por 2 a 2. Fred e Paulinho marcaram para o Brasil. Chamberlain e Rooney fizeram os gols ingleses.

47' Lucas arrisca da entrada da área e a bola explode na defesa. No rebote, o próprio Lucas chuta novamente mas ela sai pela linha de fundo.

45' Teremos três minutos de acréscimo.

43' Bernard faz boa jogada pela esquerda e cruza, Davi Luiz sobe mais que a defesa inglesa mas cabeceia pra trás!

38' SUBSTITUIÇÃO NA INGLATERRA! SAI: Walcott ENTRA: Rodwell

37' Cruzamento de Lucas e Paulinho, de voleio, marca um golaço!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO BRASIL! PAULINHO, DE VOLEIO, EMPATA A PARTIDA!

36' Bernard vem aí.

35' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! SAI: Fred ENTRA: Leandro Damião

34' Rooney arrancou do meio campo e acertou uma belíssimo chute, da entrada da grande área, no ângulo de Julio César.

GOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DA INGLATERRA! WAYNE ROONEY FAZ UMA PINTURA NO MARACANÃ!

33' Marcelo é lançado na esquerda mas erra no cruzamento.

30' Rooney tabela com Milner na grande e chuta forte, mas é interceptado por Thiago Silva, de carrinho.

28' Neymar acha Lucas em profundida que cruza, mas Cahill afasta para escanteio.

26' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! SAI: Hulk ENTRA: Fernando

26' Marcelo vai a linha de fundo e tenta o cruzamento, mas a defesa Inglesa intercepta.

22' Acabou de entrar e marcou. Oxlade-Chamberlain chuta forte da entrada da grande área e empata a partida.

GOOOOOOOOOOOOOOOL DA INGLATERRA! OXLADE-CHAMBERLAIN EMPATA!

21' Rooney sobe livre após a cobrança de escanteio e quase marca.

20' Milner corta para o meio e chuta forte. A bola desvia em Thiago Silva e vai para escanteio.

18' CARTÃO AMARELO PARA HULK! Por falta no meio campo.

15' SUBSTITUIÇÃO NA INGLATERRA! SAI: Johnson ENTRA: Oxlade-Chamberlain

13' E a torcida no Maracanã canta 'O Fred vai te pegar'

12' Hernanes, de longe, acertou um chutaço no travessão de Hart e Fred aproveita o rebote para abrir o placar! Brasil 1 a 0.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! FRED ABRE O PLACAR NO MARACANÃ!

11' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! SAI: Oscar ENTRA: Lucas

8' Lucas vai para o aquecimento e a torcida vibra!

6' Walcott tenta o passe para Rooney, mas é interceptado!

3' Paulinho comete falta em Ashley Cole.

0' Rola a bola para o segundo tempo.

17:06 SUBSTITUIÇÕES NO BRASIL! SAEM: Filipe Luis e Luiz Gustavo ENTRAM: Marcelo e Hernanes

17:05 Jogadores estão de volta para o segundo tempo.

17:02 DESTAQUES BRASILEIROS: Oscar e Neymar Foram o foco de criação canarinha. Oscar faz uma belíssima partida e comanda o meio-campo. Já Neymar, foi o responsável pelas melhores chances de gol no primeiro tempo.

17:00 DESTAQUE INGLÊS: Joe Hart Sem dúvidas o melhor em campo do primeiro tempo no lado inglês. Suas saídas do gol em lances diversos de Neymar, Hulk e Oscar salvaram sua pátria de um resultado adverso.

16:57 O Brasil foi soberano no primeiro tempo, criou as melhores chances mas não conseguiu convertê-las em gol. Já a Inglaterra teve apenas dois lances de perigo com Lampard e Walcott. Temos tudo para crer em um bom segundo tempo.

16:56 Neymar: "Jogar com a 10 é uma honra. Tantos craques vestiram essa camisa. Mas sobre o jogo, precisamos caprichar um pouco mais na finalização."

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Brasil e Inglaterra vão empatando por 0 a 0.

43' Davi Luiz afasta mal a bola da defesa, e ela sobra para Lampard que dribla Daniel Alves duas vezes antes de finalizar nas mãos de Julio César.

42' Thiago Silva lança do campo de defesa para Oscar que, sozinho, não consegue aproveitar o bom lance porquê a bola correu demais.

40' POR CIMA! Neymar novamente é acionado, dessa vez pela direita. No cruzamento, Fred sobe mais que a defesa e cabeceia por cima.

39' JULIO CÉSAR! Na primeria chance inglesa do jogo, Johnson enfia boa bola para Wallcott que, aproveitando a falha na linha de impedimento do Brasil, chuta forte para boa defesa de Julio César.

37' HULK DE LETRA! Novamente Oscar faz uma bela jogada pela direita e cruza para Hulk que, de letra, quase abre o placar. Belo lance.

36' PÊNALTI? Oscar aplica um belíssimo drible em Jagielka e é derrubado. Reclamações brasileiras.

35' Torcida no Maracanã ensaia o coro de 'Lucas, Lucas'

FINALIZAÇÕES Brasil 15 x 0 Inglaterra

33' Davi Luiz acha Neymar em boas condições e o camisa 10 chuta colocado, mas Hart defende.

30' ESPALMA HART! Neymar faz boa jogada e rola para Oscar que corta seu marcador e chuta forte. Hart espalma.

27' PRESSÃO BRASILEIRA! Neymar acha belo passe para Hulk que chuta em cima de Hart que saia do gol. No rebote, Oscar divide e quase marca o primeiro do Brasil.

25' Neymar vai a linha de fundo e cruza para trás, Hulk finaliza mas a bola rebate e sobra para Paulinho que, desequilibrado, não consegue pegar bem na bola.

POSSE DE BOLA: Brasil 62% x 38% Inglaterra

23' Boa triangulação entre Fred, Neymar e Oscar. O camisa 10 finaliza, mas a bola desvia em Cahill e sobra fraca para Hart.

22' QUASE NEYMAR! Trajando a camisa 10 da seleção canarinho, Neymar puxa para o meio e chuta colocado. A bola quase entra no ângulo esquerdo de Hart.

20' Primeiras vaias no Maracanã devido a demora de Hart para bater o tiro de meta.

19' Neymar cobra escanteio, mas a bola desvia e sobra no outro lado do campo. Thiago Silva vence Johnson no corpo, puxa para o meio e finaliza. Hart defende.

18' PERDE NEYMAR! Daniel Alves faz um belíssimo lançamento para Neymar, que tira Cahill da jogada apenas com o domínio de bola, mas na hora de finalizar ficou muito próxima a Hart e perde grande chance.

16' UHHHH! Com o jogo truncado, Daniel Alves arrisca de fora da área e leva perigo ao gol de Hart!

14' Davi Luiz tenta sair para o jogo, mas adianta demais a bola. Arremesso lateral para a Inglaterra.

13' Neymar cobra forte demais e a bola sai pela linha de fundo.

12' Milner comete falta dura em Daniel Alves, na lateral do campo.

9' Cahill comete falta dura em Oscar na entrada da área. Neymar cobra fraco nas mãos de Hart.

6' Hulk chuta cruzado mas a bola explode na defesa.

5' Hulk tenta a inversão mas erra o passe, Walcott arrancada do meio campo mas é desarmado por Thiago Silva.

4' Hulk faz boa jogada pela esquerda e cruza, Fred divide de cabeça e a bola sobra para Neymar que, de voleio, quase abre o placar.

3' Oscar passa para Hulk na esquerda, mas o ponta erra o domínio e a bola sai para lateral.

2' Neymar recebe com passe de Hulk e tenta o chute, a bola explode na zaga.

0' Rola a bola no Novo Maracanã

15:50 No próximo domingo, o Brasil enfrenta a França na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Mais uma amistoso preparatório para a Copa das Confederações.

15:45 Ronaldo Fenômeno: "O Maracanã esatá espetacular. Estádi orealmente muito lindo, reforma bem sucedida e a torcida está esperando um grande espetáculo".

15:35 Como dito anteriormente, existe uma fila gigantesca na entrada do Maracanã, próximo a estátua do Bellini. Reclamações de todas as partes.

15:25 CURIOSIDADE As cadeiras do Novo Maracanã formam um mosaico de cores brancas, azuis e amarelas para não ter ligação com a cor de nenhum clube do Rio de Janeiro.

15:22 INGLATERRA CONFIRMADA Hart, Johnson, Baines, Carrick, Cahill, Jagielka, Jones, Lampard, Walcott, Rooney, Milner

15:20 Polícia presente no estádio está agindo e coibindo a ação dos cambistas. Alguns infratores já foram abordados e detidos vendendo ingressos para turistas no metrô.

15:17 Lampard: "O Maracanã é um estádio famoso mundialmente, eu cresci ouvindo histórias sobre isso. É um novo estádio agora, mas o nome permanece. Lá na Inglaterra temos Wembley, que é um grande estádio, e o Maracanã é um outro grande estádio."

15:05 BRASIL CONFIRMADO Julio César, Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz, Filipe Luis; Luiz Gustavo, Paulinho, Oscar; Lucas, Neymar, Fred.

15:00 Na última vez que as seleções se enfrentaram no Maracanã, o primeiro sucesso inglês no maior do mundo, com grande destaque para o golaço do ponta-esquerda John Barnes. Em 1984, os Ingleses venceram por 2 a 0. Hateley marcou.

14:59 Este jogo abriu uma série de amistosos preparatórios para a 2ª fase das Eliminatórias, que começaram para a Seleção em julho de 1977. Naquele junho de 1977, depois do jogo contra os ingleses, recebemos França, Alemanha Ocidental, Polônia, Escócia e Iugoslávia.

14:58 Em 1977, Brasil e Inglaterra empataram por 0 a 0 em amisto preparatório.

14:57 Esse amistoso marcou a despedida do goleiro Gilmar, bicampeão em 1958 e 1962, da Seleção Brasileira, no centésimo jogo do goleiro defendendo o gol brasileiro.

14:56 Em 1969, novamente em amistoso, um placar mais apertado. Tostão e Jairzinho marcaram os gols da vitória brasileira por 2 a 1. Bell marcou o gol de honra inglês.

14:55 Taça das Nações foi um torneio quadrangular disputado como parte das celebrações pelo 50º aniversário da CBD. A goleada contra os ingleses foi a estreia da Seleção, que depois perdeu para a Argentina, que acabaria campeã com três vitórias nos três jogos que disputou, no Pacaembu, e venceu Portugal no Maracanã.

14:54 Em 1964, o Brasil goleou os Ingleses por 5 a 1, em partida válida pela Taça das Nações. Rinaldo (duas vezes), Pelé, Julinho Botelho e Roberto Dias marcaram, Greaves descontou.

14:53 Foi o primeiro jogo da Seleção no Maracanã após a conquista da Copa do Mundo de 1958. Para surpresa de todos, a escalação anunciada tinha o paulista Julinho Botelho e não o carioca Garrincha na ponta-direita. Isso gerou uma das maiores e mais célebres vaias que o Maracanã já ouviu. Mas foi também uma, e principalmente, uma incrível demonstração de capacidade de convencer a multidão. Julinho não se abalou com as vaias, jogou seu excelente futebol e a partir dos sete minutos de jogo, quando fez o primeiro gol da Seleção, transformou vaia em aplauso.

14:52 Em 1959 foi realizado o primeiro confronto entre as equipes no gigante. O Brasil venceu por 2 a 0 com gols de Julinho Botelho e Henrique Frade.

14:50 No Maracanã, Brasil e Inglaterra já se enfrentaram 5 vezes, mas sempre por amistosos. No placar, a seleção canarinha tem 3 vitórias contra apenas 1 dos Ingleses.

14:35 Brasil e Inglaterra já se enfrentaram 4 vezes em Copas do Mundo. Com 4 vitórinhas canarinhas e 1 empate. Coincidentemente, em todos os anos que as duas seleções se cruzaram, o Brasil foi campeão mundial. (1958, 1962, 1970, 2002).

14:30 Boa tarde, amigos! Nesta tarde de domingo a equipe VAVEL Brasil transmistirá um dos maiores clássicos do futebol mundial: Brasil x Inglattera. Se trata também da reabertura de um dos principais palcos do futebol mundial, o Maracanã. Fique conosco!