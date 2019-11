Digão marca dois e Fluminense vence o Criciúma

Após a eliminação na Libertadores, o Fluminense entra em campo para enfrentar o Criciúma com a certeza de que o resultado final da partida poderia colocar o clube de volta nos eixos, ou mergulhar o próprio de vez em uma crise. Com bastante modificações em relação ao jogo de quarta-feira, o Tricolor não teve dificuldades para vencer por 3 a 0 e entra na zona da classificação para a Libertadores pela primeira vez no ano.

Com dois gols de bolas áereas, Digão abriu o caminho tricolor para a vitória e ainda viu Wellington Nem fechar o placar. Com o triunfo, o Fluminense aparece na quarta colocação do Campeonato Brasileiro com 6 pontos e 1 jogo a menos. Já o Criciúma é o 12º colocado com 3 pontos em 3 jogos.

Digão marca duas vezes

Logo no inicio da partida, o Fluminense mostrou que dão daria chance ao adversário catariense e se impôs em campo. Wellington Silva, titular na partida barrando Bruno virtuava pelos cantos do campo criando boas oportunidades. Foi dele que saiu o cruzamento para Rafael Sóbis que aos 24 minutos, de cabeça, quase abriu o placar. O próprio Sóbis ainda acertaria a trave em cobrança de falta na metade do primeiro tempo. Vendo que o caminho para a mina de ouro era pelo alto, Wagner cobrou escanteio, Gum escorou e Digão apareceu para completar. 1 a 0.

Melhor na partida, o tricolor não demorou para ampliar. Em nova cobrança de escanteio, Digão subiu mais que a defesa adversária e ampliou. O Criciúma só veio a criar chances perto do apito final com Tartá que tentava algumas arrancadas mas era fortemente marcado pela defesa tricolor. Tartá ainda estaria em campo a tempo de ouvir a torcida do Fluminense soltar o grito de 'Eô Eô, o Tartá é tricolor', em alusão aos anos que o jovem jogador passou em Laranjeiras.

Wellington Nem fecha o marcador

Se o primeiro tempo foi marcado pela mescla de titulares e reservas no Fluminense, o segundo foi prato cheio para os veteranos. Thiago Neves, Wellington Nem e Felipe entraram no decorrer da segunda etapa e mantiveram o alto nível da equipe na partida. A vantagem fez o Flu tirar o pé do acelerador e as primeiras vaias começavam a soar das arquibacandas. Wellington Silva que teve seu nome gritado, foi vaiado.

Próximo ao fim da partida, Felipe achou Wellington Nem em boas condições para marcar, mas o baixinho tricolor foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. O próprio pediu a bola e cobrou com categoria. O placar de 3 a 0 se manteria até o fim da partida sem grandes sustos.