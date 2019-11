Jackson "Five", destaque do Flamengo de Guarulhos, acerta com o São Caetano

O São Caetano deve anunciar em breve o atacante Jackson "Five" como seu novo reforço para a Série B. O jogador, destaque do Flamengo de Guarulhos na Série A-3 do Paulistão, brigará por posição no setor com Jael, Geovane, Paulo Henrique e Siloé.

Uma fonte ligada ao Jackson revelou à VAVEL Brasil que ele está com um dirigente do Azulão acertando os detalhes do contrato, para sim ser oficializado pela diretoria do time do ABC Paulista. Mas, ao que tudo indica, ele vem por empréstimo do Corinthians (clube que detém os direitos dele) até maio de 2015.

Jackson "Five", de 26 anos, fez 20 gols na terceira divisão estadual, terminando como artilheiro da competição. Porém, a boa contribuição dele não foi suficiente para fazer a equipe guarulhense subir à Série A-2 Paulista. O atleta tem esse apelido por ter marcado cinco vezes em uma mesma partida e em alusão ao antigo grupo do Rei do Pop, Michael Jackson, de nome homônimo.

Veja abaixo um dos gols do jogador pela Série A-3 de São Paulo: