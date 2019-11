Sem Paulinho e Guerrero, Corinthians visita Cruzeiro em Sete Lagoas

De olho em posições mais altas no Campeonato Brasileiro, Corinthians e Cruzeiro medem forças pela terceira rodada do campeonato. A partida acontece nessa quarta-feira (05), às 22h, na Arena do Jacaré em Sete Lagoas (MG).

O palco do jogão

Na Arena do Jacaré, o Cruzeiro mandou muitos de seus jogos no período entre 2010-2011, quando o Mineirão e Independência estavam em reformas. Em 2010, o time celeste foi vice-campeão brasileiro atuando no estádio e, em 2011, passou um dos momentos mais difíceis da história do clube. No entanto, na última rodada do Brasileirão 2011, o time deu a volta por cima e deu uma goleada histórica no rival Atlético-MG na Arena. Contra o Corinthians, só houve um confronto, vencido pelos paulistas com gol de Paulinho, em 2011. Na ocasião, Montillo, até então meia do Cruzeiro, desperdiçou um pênalti importantíssimo.

Corinthians ainda invicto e Cruzeiro mal fora de casa

Nas primeiras rodadas do Brasileiro, Cruzeiro e Corinthians tiveram resultados distintos. O Cruzeiro, começou com uma goleada arrasadora sobre o Goiás no Independência. Nas duas partidas seguintes, visitou Atlético-PR e Botafogo e saiu com um empate e uma derrota respectivamente. Agora com uma sequência de dois jogos em casa, a torcida pede reação. O Corinthians, no entanto, ainda não perdeu no campeonato. Após empatar nas duas primeiras rodadas por 1 a 1 com Botafogo e Goiás, Sheik saiu do banco de reservas e deu ao Timão a primeira vitória frente a Ponte Preta no Pacaembu.

Na última vez que estiveram frente a frente, Martinuccio decidiu

Pelo Brasileirão de 2012, a Raposa recebeu o Corinthians em Varginha e venceu por 2 a 0, ambos os gols marcados pelo argentino Martinuccio. Na ocasião, o Timão já estava focado no Mundial e enviou um time misto a Minas Gerais, com apenas Danilo e Cássio de titulares. O Cruzeiro não vinha bem na competição e essa vitória foi vital para dar tranquilidade ao time mineiro. Martinuccio, que na época era recém-chegado ao clube, decidiu o jogo com seus dois gols e conquistou a torcida.

Seleções nacionais desfalcam o Corinthians

Para o jogo de quarta-feira, o técnico Tite não poderá contar com três titulares. Paulinho e Guerrero, servindo suas seleções, além de Chicão, poupado. Para substituir o zagueiro, o treinador corintiano ainda tem uma dúvida. Paulo André e Felipe são os candidatos. Já os substitutos de Paulinho e Guerrero já estão definidos. Guilherme herda a vaga do volante brasileiro e Douglas assume a vaga de Guerrero, fazendo assim que o Corinthians volte ao 4-4-2. Já Marcelo Oliveira, repetirá o time que foi derrotado pelo Botafogo, já que ainda não conta com Borges, machucado. Anselmo Ramon segue no ataque.

Tite mostra total confiança em Douglas

A sequência de bons jogos do Douglas renderá uma oportunidade do jogador atuar na equipe titular nesta partida contra o Cruzeiro. Em entrevista coletiva, nesta terça-feira (04), Tite sobre a entrada do meia no time: "O Douglas tem entrado bem, dado uma qualidade nas participações e por isso conquistou a sua vaga. Jogou muito o último jogo que entrou, o penúltimo contra o Goiás. E tinha jogado outros bem. O campo falou." disse o treinador. Os elogios não pararam por aí. Tite também explicou o que a equipe ganha com a entrada do jogador, atuando ao lado de Danilo na armação de jogadas: "A característica dele é de criação, organizador, da penúltima bola. É pelo bom momento que está vivendo. Agora não dá para comparar o jogo da Ponte, que jogou toda atrás." concluiu.

Os times

Muitos esperam que essa partida seja o grande jogo da rodada. Cruzeiro e Corinthians estão entre os melhores times do campeonato e prometem brigar por muito. Como citado acima, o Cruzeiro tem só um desfalque. De resto, repete o time que vem tendo uma boa sequência de jogos e, portanto, a tendência e jogar melhor a cada jogo. A exigência da torcida pela vitória é grande, depois de dois resultados ruins fora de casa. No Timão, a equipe volta ao esquema 4-4-2 e contará com Emerson e Alexandre Pato no ataque; Paulinho com certeza é o desfalque que será mais notado em Sete Lagoas.

CRUZEIRO: Fábio; Ceará, Bruno Rodrigo, Dedé e Egídio; Leandro Guerreiro, Nilton, Everton Ribeiro e Diego Souza; Dagoberto e Anselmo Ramon. Técnico: Marcelo Oliveira.

CORINTHIANS: Cássio; Alessandro; Gil, Paulo André (Felipe) e Fábio Santos; Ralf e Guilherme; Emerson, Douglas e Danilo; Pato. Técnico: Tite