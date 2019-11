Cruzeiro - Corinthians, assim acompanhamos

00:00 E encerramos a nossa transmissão por aqui. Obrigado a você que esteve conosco e aguarde a crônica pós-jogo que vai ao ar daqui a pouco. Uma boa noite.

23:58 Com o resultado, o Cruzeiro assume a liderança provisória do Campeonato Brasileiro, enquanto o Corinthians cai para a 13ª posição

23:56 O Corinthians criou muito mais oportunidades na primeira etapa e parou na espetacular atuação do goleiro Fábio, o melhor cruzeirense em campo. Na segunda etapa, a equipe paulista recuou e tentou apostar nos contra-ataques, mas o Cruzeiro soube aproveitar, Élber entrou e fez a diferença, imprimindo muita velocidade pela direita do ataque, deixando Fábio Santos perdido. No final, a equipe celeste foi recompensada com um pênalti, muito bem convertido por Dagoberto.

23:54 "Não acho que o Cruzeiro tem que provar nada para ninguém. Temos 19 ou 20 vitórias no ano e hoje ganhamos de uma das melhores equipes do Brasil" Dagoberto

23:54 "Difícil explicar. Primeiro tempo relativamente bom, com muitas possibilidades de gol e um segundo tempo desse. Algumas coisas no futebol não perdem o costume. Quem não faz, toma." Emerson Sheik

93' FIM DE JOGO NA ARENA DO JACARÉ. CRUZEIRO VENCE O CORINTHIANS POR 1 A 0, GOL DE DAGOBERTO

90' SERÃO TRÊS MINUTOS DE ACRÉSCIMOS

89' Emerson carrega pela esquerda, finta para o meio e bate sem perigo

85' Torcida corintiana reclama que o empurrão de Fábio Santos teria sido fora da área. O lance é polêmico

84' GOOOOOL DO CRUZEIRO! Dagoberto cobra o pênalti com muita categoria, no cantinho direito de Cássio e abre o placar para a Raposa

82' CARTÃO VERMELHO PARA FÁBIO SANTOS Depois do pênalti cometido, lateral recebeu o segundo amarelo e o vermelho

82' PÊNALTI PARA O CRUZEIRO! Fábio Santos falha, Élber dispara para dentro da grande área e o lateral derruba o atacante. Pênalti marcado

81' São 7 finalizações do Cruzeiro no segundo, contra nenhuma do Corinthians

80' ÉLBER PERDE UM GOL INCRÍVEL! Depois de cruzamento de Diego Souza, Paulo André desviou para a própria área e Élber ficou livre na pequena área, mas bateu por cima do gol

75' CARTÃO AMARELO PARA GIL Zagueiro que cometeu a falta em Dagoberto recebe a advertência por reclamação

75' TIRA TINTA DO TRAVESSÃO Na cobrança de Dagoberto, a bola passa rente ao travessão de Cássio

74' FALTA MUITO PERIGOSA PRO CRUZEIRO Arbitragem marca falta de Gil em cima de Dagoberto na entrada da área, grande chance para a Raposa

71' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS Sai Douglas Entra Romarinho

68' ÚLTIMA ALTERAÇÃO NO CRUZEIRO Sai Éverton Ribeiro Entra Élber

65' Corinthians entrou no segundo tempo com o objetivo de se defender e apostar no contra-ataque, por isso não leva quase nenhum perigo ao gol de Fábio

62' Depois de mais um lance parado por impedimento do Cruzeiro, Cássio fica no chão. Mas nada grave, segue o jogo

60' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO Sai Anselmo Ramon Entra Luan

60' Diego Souza cabeceia na mão de Cássio, sem muito perigo

56' Ataque do Cruzeiro tem tido muitos problemas com o posicionamento. São oito impedimentos do ataque celeste, contra um do alvinegro

55' Temos dez minutos de um Cruzeiro muito melhor na partida, dominando e não deixando o Corinthians jogar

51' Dagoberto cobra escanteio para a grande área, Dedé sobe sozinho e cabeceia sem muito perigo

49' CARTÃO AMARELO PARA BRUNO RODRIGO Zagueiro agarrou Pato e foi punido com o cartão

48' Egídio chega bem pela esquerda e cruza para a grande área, mas Cássio sai e defende tranquilamente

45' RECOMEÇA A PARTIDA NA ARENA DO JACARÉ

23:03 O Cruzeiro está de volta ao gramado da Arena do Jacaré

23:00 Partidas das 22h00, no intervalo: Bahia 1 x 1 Botafogo; Flamengo 0 x 0 Náutico;

22:57 Partidas das 21h00, já encerradas: Grêmio 1 x 0 Vitória; Ponte Preta 3 x 4 Atlético Paranaense; Vasco 2 x 0 Atlético Mineiro

22:54 Sobre o jejum - são 8 jogos sem marcar, Pato afirmou: "É treinar, chutar. Estou tentando e uma hora sai"

22:54 "Ele tem muita qualidade, não podemos dar espaço. Eu consegui fazer boas defesas, mas devemos voltar mais atentos para a segunda etapa" afirmou Fábio, se referindo à Alexandre Pato

22:51 O Cruzeiro tem o controle da bola, mas erra muito no passe final e, portanto, não leva muito perigo ao gol de Cássio. Enquanto o Corinthians, mesmo com menos controle da partida, tem levado mais perigos nas ultrapassagens de Alexandre Pato, que está sendo muito bem municiado por Douglas, Danilo e Guilherme, mas tem parado na excelente atuação do goleiro Fábio.

22:50 Os dois melhores jogadores em campo até agora são Alexandre Pato e Fábio. O atacante criou quatro grandes oportunidades, mas em três parou em defesas espetaculares do arqueiro celeste, que vai salvando o Cruzeiro até aqui

46' APITA O JUIZ, FINAL DO PRIMEIRO TEMPO NA ARENA DO JACARÉ

45' 1 minuto de acréscimo

42' Jogo é muito equilibrado no meio de campo, mas as grandes chances da partida até agora são do Corinthians

33' FÁBIO DE NOVO! Dedé falha e Alexandre Pato fica em excelentes condições dentro da área e finaliza. Fábio faz mais uma linda defesa para salvar o Cruzeiro

28' CARTÃO AMARELO PARA FÁBIO SANTOS! Lateral comete falta forte na lateral da área e recebe o cartão

25' FÁBIO ESPETACULAR! Fábio Santos faz lindo lançamento para Pato, que domina com muita categoria e bate no alto. Fábio faz uma defesa sensacional e salva a Raposa

23' QUASE PATO MARCA UM GOLAÇO. Depois de linda tabela com Danilo, o camisa 7 estufou a rede, pelo lado de fora. Grande jogada alvinegra.

20' GIL SALVA O CORINTHIANS. Dedé vai até a linha de fundo, cruza para Diego Souza que desvia para Anselmo Ramon, mas o zagueiro trava o atacante dentro da pequena área, salvando Timão

18' CRUZEIRO CHEGA COM PERIGO Após cruzamento da direita, Dagoberto aparece livre e toca a esquerda do gol de Cássio, mas a arbitragem já marcava impedimento.

16' Ceará teve que deixar o campo devido a uma fisgada na coxa direita

13' QUE CHANCE PERDEU O PATO! Emerson faz linda enfiada de bola para o camisa 7 que sai na cara de Fábio, mas o goleiro defende. Bela defesa.

11' CARTÃO AMARELO PARA EMERSON Atacante chegou atrasado na marcação e cometeu falta dura

9' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO Sai Ceará Entra Mayke

8' Reclamação do Cruzeiro. Dagoberto tentou invadir a área pela direita e reclama que a bola teria batido na mão de Ralf. O replay mostra que nada aconteceu.

7' As duas equipes começam errando muitos passes e, por conta disso, nenhuma oportunidade foi criada

4' A cobrança é ruim e Ralf afasta com tranquilidade

3' Escanteio para o Cruzeiro, pode ser a primeira grande chance do jogo

1' Com apenas um minuto de partida, o Cruzeiro já cometeu duas faltas

0' ROLOU A BOLA, COMEÇA A PARTIDA NA ARENA DO JACARÉ, VENHA CONOSCO!

22:00 Termina o hino nacional, a bola irá rolar em breve

21:58 No momento está sendo executado o hino nacional brasileiro

21:57 Cruzeiro no gramado, partida deve começar em instantes

21:56 Com os resultados de momento, o Cruzeiro ocupa a 11ª posição, enquanto o Timão está em 8º

21:54 O Corinthians já está no gramado da Arena do Jacaré, esperando o Cruzeiro subir

21:49 Partidas no intervalo pelo Brasileirão: Grêmio 0 x 0 Vitória; Ponte Preta 1 x 1 Atlético Paranaense; Vasco 0 x 0 Atlético Mineiro

21:47 FOTO: Esposa do volante Nilton marca presença na Arena do Jacaré

21:44 Pelo Brasileirão, Cruzeiro e Corinthians se enfrentaram 50 vezes. O alvinegro soma 19 vitórias, contra 18 da Raposa, além de 13 empates

21:35 Partidas encerradas nesta rodada do Brasileirão: São Paulo 0 x 1 Goiás; Cricíuma 3 x 1 Santos; Portuguesa 1 x 1 Internacional

21:33 CRUZEIRO CONFIRMADO: Fábio; Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio; Leandro Guerreiro e Nilton; Éverton Ribeiro, Diego Souza e Dagoberto; Anselmo Ramon;

21:31 CORINTHIANS CONFIRMADO: Cássio; Alessandro, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Guilherme, Danilo e Douglas; Emerson Sheik e Alexandre Pato.

21:28 VÍDEO: Os melhores momentos da terceira partida da decisão de 1998, que garantiu o título do Corinthians

21:26 Na terceira e derradeira partida, o Corinthians venceu por 2 a 0, gols de Edílson e Marcelinho Carioca e se consagrou campeão brasileiro de 1998

21:24 VÍDEO: Os melhores momentos da segunda partida de decisão de 1998

21:23 Na segunda partida, Marcelinho Carioca abriu o placar e Marcelo Ramos empatou para a Raposa, forçando a terceira partida

21:21 VÍDEO: Os melhores momentos da primeira partida da decisão de 1998





21:19 Na primeira partida, no Mineirão, Valdo e Muller abriram o placar para a Raposa, mas Dinei e Marcelinho Carioca empataram a partida para o Timão

21:18 As duas equipes já decidiram o Campeonato Brasileiro, em 1998. Em uma melhor de três, os dois primeiros jogos terminaram empatados e o Corinthians venceu a partida decisiva, se sagrando campeão nacional.

21:09 O escalação do Corinthians deve ser a seguinte: Cássio; Alessandro, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Guilherme, Danilo e Douglas; Emerson Sheik e Alexandre Pato.

21:08 O Cruzeiro deve ir a campo com a seguinte formação: Fábio; Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio; Leandro Guerreiro e Nilton; Éverton Ribeiro, Diego Souza e Dagoberto; Anselmo Ramon;

21:05 Já o Timão não conta com Paulinho e Guerrero, convocados por suas seleções, e com Edenílson e Chicão, lesionados

21:05 Pelo lado do Cruzeiro, o principal desfalque é o atacante Borges, que se recupera de lesão na coxa

21:02 VÍDEO: O último gol da carreira de Ronaldo Fenômeno

21:01 Em 2010, o atacante Ronaldo Fenômeno, revelado pelo Cruzeiro e ídolo nacional, marcou o último gol da sua carreira, com a camisa do Corinthians, contra a equipe celeste, na vitória por 1 a 0 do Timão na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

21:01 VÍDEO: Os melhores momentos da vitória do Cruzeiro por 2 a 0, no returno do Brasileirão de 2012

21:00 Na última partida entre as duas equipes, a Raposa venceu o Timão por 2 a 0, na Arena do Jacaré, com gols de Anselmo Ramon e Martinuccio, em confronto que marcou a estreia do chinês Zizao com a camisa alvinegra

21:00 Boa noite! A partir de agora você acompanha, em tempo real, o duelo entre Cruzeiro e Corinthians, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2013.