Invictos no Brasileirão, Coritiba e Fluminense se enfrentam no Couto Pereira

De um lado o Coritiba, 5 pontos, 3 jogos e 100% de aproveitamento em casa. Do outro o Fluminense, que obteve 6 pontos em apenas 2 partidas. Invictos no Campeonato Brasileiro, Coxa e Flu se enfrentam nesta quinta-feira (06) no estádio Couto Pereira em partida válida pela 4ª rodada da competição.

Dúvidas cercam as escalações das duas equipes para a partida hoje. No lado paranaense, Deivid - com dores - foi para a concentração, mas sua presença na partida não é confirmada. Caso o camisa 9 não jogue, Arthur deve ocupar o seu lugar. Pelo lado tricolor, Wellington Nem foi recentemente vendido ao Shakhtar Donetsk por 21 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões de reais) e concede a vaga no time titular de uma vez por todas para Rafael Sóbis.

Trio de arbitragem

Elmo Alves Resende Cunha (GO) será o árbitro da partida. Cristhian Passos Sorence (GO) e Jesmar Benedito Miranda de Paula (GO) serão seus auxiliares. Elmo foi elogiado pela comissão de árbitragem após apitar a partida entre Vasco x Portuguesa pela primeira rodada do Brasileirão. As expectativas por uma bom rendimento da partida são as melhores possíveis.

Rafinha volta

O treinador Marquinhos Santos conta com um grande reforço para o jogo válido pela quarta rodada do Brasileirão: trata-se de Rafinha, meia que esteve ausente do início da competição por motivos de lesão e volta à equipe no lugar do angolano Geraldo, convocado para defender a seleção de seu país nas eliminatórias africanas para a Copa do Mundo. Outro provável retorno é o do atacante Éverton Costa, já fora dos gramados desde 2012, e que deve servir como opção no banco de reservas. No entanto, nem tudo são flores para o time parananese, já que o atacante Deivid - 2 gols no campeonato - sente dores na sola do pé esquerdo e é dúvida para o embate de logo mais.



Aposta no ataque

O Tricolor das Laranjeiras deposita todas as suas esperanças na linha de frente Wagner - Rhayner - Sóbis para suprir as carências dos selecionáveis Cavalieri, Jean e Fred, chegar perto da primeira colocação e entrar mais do que nunca na briga pelo pentacampeonato. Nos treinamentos, Abel Braga acenou com uma volta de Thiago Neves ao time titular, entrando na vaga de Samuel. Com isso, Rafael Sobis seria novamente escalado como centroavante, posição que lhe rendeu muitos gols no começo da temporada.

Fique de olho

Alex

Principal contratação de Coxa para a temporada, o meio Alex vestiu a camisa de líder e é um dos principais destaques da equipe. Todas as jogadas ofensivas do Coritiba passam pelo pé do craque que deve dar muito trabalho a defesa do Fluminense na partida de hoje.

Rafael Sobis

Cai no colo de Rafael Sobis a responsabilidade de auxiliar o ataque tricolor. Após a negociação de Wellington Nem, o camisa 23 assume a condição de titular da posição e sem Fred, convocado para a Copa das Confederações, é a principal esperança de gols do Fluminense no jogo de hoje.

Última partida

No dia 25 de outubro de 2012, Fluminense e Coritiba se enfrentavam pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Disputado no Engenhão, o tricolor venceu por 2 a 1 com gols de Thiago Neves e Wellington Nem, aumentou sua vantagem na liderança da competição a qual sagraria-se tetracampeão com três rodadas de antecedência.

Prováveis escalações