Kléber não deve mais vestir a camisa do Palmeiras

O atacante Kléber pode ter feito seu último jogo com a camisa do Palmeiras na vitória sobre o ASA, no último dia 28, quando inclusive marcou um dos gols da vitória do Verdão.

O camisa 9 passou por infiltração no joelho direito e não poderá atuar contra Sport e América-RN. E como haverá pausa para a Copa das Confederações e seu contrato termina no final desse mês, ele deve deixar o clube no próximo dia 30.

Desde que chegou ao clube, no começo do ano, o jogador já passou por 4 lesões. Pensando no futuro da carreira, o clube resolveu fazer uma infiltração com plasma no local. O jogador segue de fora e deve ter sua saída confirmada nas próximas semanas, ele ficou mais de 4 meses no clube, fez 11 partidas e 2 gols.

O jogador chegou por empréstimo do Porto-POR até 30 de junho, com possibilidade de renovação por mais 6 meses caso o clube português não fosse utilizar o jogador. Mas o Palmeiras não deve “exercer” seu direito e deve devolver o jogador no final do contrato.