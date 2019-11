Buscando se recuperar no Brasileirão, Corinthians recebe a Portuguesa

Na última partida antes da parada para a Copa das Confederações, que deixará o campeonato em hiato até 6 de julho, o Corinthians recebe a Portuguesa, neste sábado (08), às 18h30, buscando a recuperação na competição. Depois de um péssimo segundo tempo contra o Cruzeiro, a equipe voltou de Minas Gerais com a derrota na bagagem e agora tenta vencer os lusitanos para entrar na pausa entre os quatro primeiros colocados. Enquanto isso, a Portuguesa busca se livrar da zona do rebaixamento e ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar durante a paralização.

A seca de Alexandre Pato

Contratado por 40 milhões de reais no começo da temporada, Alexandre Pato é a grande estrela do Corinthians. Entretanto, o atacante não atravessa uma boa fase e atingiu a marca de nove partidas sem marcar, na última quarta-feira contra o Cruzeiro. Neste caminho, o camisa 7 ainda perdeu gols incríveis, como contra o Goiás, em que ele fintou o goleiro e chutou por cima da meta vazia. Agora, Pato busca encerrar esse jejum e ter tranquilidade para trabalhar durante a pausa para a Copa das Confederações e no retorno do campeonato em julho.

No Canindé, o objetivo é fugir do rebaixamento

Apesar de o campeonato ainda estar no começo, a zona de rebaixamento não deixa de ser uma posição incômoda para qualquer clube. Para a Portuguesa, não é diferente. Com apenas dois pontos em três partidas disputadas, a Lusa ocupa a 17ª posição e terá duas batalhas duríssimas para escapar da zona da degola antes da pausa. Neste sábado, enfrenta o Corinthians, no Pacaembu, e na próxima quarta-feira recebe o Fluminense, em partida adiada da segunda rodada. A missão é muito difícil, mas os lusitanos acreditam.

Prováveis Escalações

No último duelo no Pacaembu, reencontro de ídolo alvinegro e empate por 1 a 1

A última partida disputada entre as duas equipes no Pacaembu marcou o reencontro de Dida, ídolo do Corinthians, com a Fiel Torcida. O goleiro, então na Portuguesa, foi ovacionado pelos mais de 31 mil presentes no dia 21 de julho de 2012, um sábado a noite. Pela equipe do Parque São Jorge, Dida foi campeão brasileiro e do Mundial de Clubes, em 99 e 2000.

Em campo, a Portuguesa começou melhor a partida e abriu o placar com Héverton, também ex-Corinthians, aos 29 minutos da primeira etapa. Depois do intervalo, o Timão voltou melhor e chegou ao empate com o meia Douglas, que ainda carimbaria o travessão de Dida.

Confira os melhores momentos daquela partida: