Brasil - França, assim acompanhamos

18:00 Encerramos por aqui a nossa transmissão. O Brasil quebrou o tabú de 21 anos e venceu a França por 3 a 0. O foco da Seleção Canarinho se volta para a Copa das Confederações onde enfrenta o Japão na abertura da competição. Siga-nos no twitter @VAVEL_Brasil. Obrigado a todos que nos acompanharam.

17:57 Oscar: "Tínhamos jogamos bem contra a Inglaterra no primeiro tempo. Hoje, jogamos bem no primeiro tempo e não fizemos o gol. Falamos no vestiário para sair seguir igual e deu tudo certo. Graças a Deus fiz o meu gol e depois fizemos 3 a 0."

17:56 FOTO Oscar comemora seu gol!

17:55 Hernanes: "Eu estava concentrado, esperando a oportunidade. Aquele jogo devia ser esquecido. Pensava que não ia entrar mais. A vitória é importante para nos dar tranquilidade e seguir trabalhando."

17:54 VÍDEO O gol de Hernanes, segundo do Brasil!

FIM DE JOGO! O Brasil vence a França por 3 a 0 e quebra o tabú histórico!

VÍDEO Em 2011, Hernandes foi expulso contra a França. Este jogo marcou uma longa série sem convocação para o jogador. Hoje, voltando em grande fase, o mesmo marcou o segundo gol brasileiro.

47' Marcelo sofre pênalti e Lucas cobra com categoria para fechar o placar! Brasil 3 a 0!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! DE PÊNALTI, LUCAS MARCA O TERCEIRO!

45' PÊNALTI PARA O BRASIL!

44' Neymar sai vaiado.

43' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai: Neymar Entra: Bernard

40' Em um contra-ataque rápido, Hulk cruza para Neymar que deixa para Hernanes chutar e ver a bola bater na trave antes de morrer no fundo das redes!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! HERNANES AMPLIA O PLACAR!

35' A França encontra dificuldades para furar o bloqueio brasileiro.

32' FOTO Neymar e Oscar comemoram o gol brasileiro.

30' Neymar tenta o lançamento para Jô, mas a zaga corta.

23' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai: Fred. Entra: Jô

22' SUBSTITUIÇÕES NA FRANÇA! Sai: Benzema e Valbuena. Entra: Lacazette e Giroud.

21' VIDEO Oscar abre o placar na arena do Grêmio.

20' QUASE O SEGUNDO! Marcelo cruza para Fred que mata no peito e chuta, Lloris espalma e Neymar quase aproveita o rebote.

19' SUBSTITUIÇÕES NO BRASIL! Sai: Oscar e Hulk. Entra: Fernando e Lucas.

17' Benzema sobe sozinho a cabeceia com perigo.

14' DAVI LUIZ? O defensor brasileiro quase manda contra o patrimônio. Julio César defende.

10' QUASE OSCAR DE NOVO! Em jogada rápida, Hulk vai a linha de fundo e cruza para Oscar que, com um toquinho, quase amplia.

8' Fred aproveita vacilo na saída de bola francesa e rola para Oscar, com categoria, tocar no cantinho e abrir o placar!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! OSCAR ABRE O PLACAR!

6' Cabaye cobra escanteio pela esquerda, e Julio Cesar só acompanha. Tiro de meta.

4' Cabaye corta para o meio e rola para Payet que chuta rasteiro. Julio César acompanha.

2' Neymar pedala na lateral esquerda do campo, vai a linha de fundo e cruza. Lloris tira com um tapinha para lateral.

1' QUASE BRASIL! Paulinho faz boa jogada pelo meio, toca para Fred que rola na medida para Hulk chutar rente a trave de Lloris.

0' Rola a bola para o segundo tempo na Arena!

17:02 Assim como Fred e Benzema já jogaram juntos pelo Lyon. Thiago Silva e Sakho atuam pelo PSG. São a dupla de zaga campeã francesa da temporada.

16:50 FOTO Gremistas e Colorados dividindo as arquibancadas. Clima de festa.

16:55 FOTO Torcedores abrem a bandeira brasileira nas arquibancadas da Arena.

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Brasil e França vão empatando por 0 a 0 na Arena do Grêmio.

45' Teremos um minto de acréscimo.

44' Marcelo aproveita o rebote da defesa e chuta cruzado. Neymar, de carrinho, quase aproveita.

43' Marcelo avança pela esquerda com velocidade e cruza, mas a defesa afasta.

42' Daniel Alves cruza da direta para Fred que se antecipa a defesa francesa e cabeceia pra fora.

37' Mangala rouba a bola e tenta a finalização, mas a bola sai a direita do gol de Julio César.

34' Em jogada ensaiada, Hulk rola para Daniel Alves que acha Oscar em posição de fazer o cruzamento. Sakho afasta para escanteio.

32' CARTÃO AMARELO PARA DAVI LUIZ! Por falta em cima de Payet!

31' Na cobrança, o próprio Davi Luiz afasta.

30' Davi Luiz comete falta dura em Payey, chance para a França.

28' POSSE DE BOLA: Brasil 62% x 38% França

27' Neymar recebe na entrada da área e chuta forte, mas a bola explode na zaga.

25' Neymar tenta o drible em cima de Debuchy, mas não arruma nada e a bola sai para tiro de meta.

23' Cabaye tenta o chute de fora da área, mas a bola para nas mãos de Julio César.

22' Neymar cobra falta na área e a defesa afasta.

20' Hulk escapa de forma sensacional pela direita e sofre falta.

18' Cabaye recebe na frente e tenta o toque de calcanhar para Benzema, mas a defesa afasta.

17' Neymar bate mal e cobra falta no meio da barreira.

16' Davi Luiz faz lançamento e Neymar é derrubado na frente da área. Boa chance para o Brasil.

13' Benzema é lançado na direita, corta para o meio e chuta forte. Mas a bola explode em Davi Luiz.

11' Payet faz boa tabela com Cabaye e sai na cara do gol, mas se enrola com a bola e desperdiça bom lance.

10' Cabaye é lançado e sairia de frente para o gol se o impedimento já não tivesse sido assinalado.

8' Hulk faz boa jogada pela direita, vai a linha de fundo e cruza. Mas a defesa francesa afasta.

7' Atrás do gol de Lloris, a torcida gaúcha abre uma faixa escrita: 'Meu Rio Grande, meu país.'

5' Luiz Gustavo faz lançamento para Neymar na ponta esquerda, mas o craque brasileiro ajeita com o braço.

2' Brasil começa de forma ofensiva e intensa. Melhor em campo.

1' Fred recebe cruzamento da direita e por pouco não abre o placar.

0' Rola a bola na Arena do Grêmio!

15:59 A bola vai rolar nem poucos minutos.

15:54 HINO DO BRASIL NA ARENA!

15:53 HINO DA FRANÇA NA ARENA DO GRÊMIO!

15:52 As duas equipes já estão no gramado.

15:51 Os jogadores já estão no túnel, preparados para subir ao gramado.

15:50 DESFALQUES A França enfrenta o Brasil sem Ribery, Nasri, Varane e Evra.

15:48 Oscar, ex-craque do Internacional, é vaiado ao pisar no gramado da Arena. Torcida Gremista é maioria nas arquibancadas.

15:45 Até ontem, restavam pouco mais de 6 mil ingressos para a partida entre Brasil x França. Hoje, todos os bilhetes foram comprados e a expectativa é de casa cheia.

15:40 CURIOSIDADE Os dois centroavantes da partida já foram companheiros de clube. Fred, pelo Brasil e Benzema, pela França, já jogaram juntos pelo Lyon.

15:38 Carrasco do Brasil na Copa de 1998, o craque Didier Deschamps comentou: "Tenho uma grande lembrança da Copa de 1998. É uma das minhas maiores felicidades. Talvez não seja para o Brasil..."

15:37 Na Arena, o clima de festa e ansiedade. Gritos de 'Ah, eu sou Gaúcho' tomam conta das arquibancadas.

15:36 FOTO Mais imagens históricos. O gol de Zidane na Copa de 1998.

15:35 VÍDEO A última vitória brasileira sobre a França aconteceu em 1992. Dois a zero em amistoso internacional.

15:28 FOTO Torcedores já presentes na Arena do Grêmio,

15:21 FOTO O último gol nos confrontos entre Brasil e França. Marcado por Benzema.

15:20 FOTOS Momentos históricos: o pênalti perdido por Zico, a cabeçada de Zidane e o gol de Henry.

15:16 BRASIL X FRANÇA No último confronto entre as seleções, Benzema foi o carrasco e marcou o gol da vitória francesa sobre o Brasil em 2011.

15:15 BRASIL X FRANÇA Em 2006, Zinedine Zidane deu uma aula para selar mais uma eliminação canarinha em copas do mundo. Dessa vez nas quartas-de-final.

15:12 BRASIL X FRANÇA Em 1998, uma goleada francesa na FINAL da Copa do Mundo.

15:11 BRASIL X FRANÇA O confronto entre as duas seleções são marcadas por 3 momentos históricos, e todos a favor da Seleção Francesa. Em 1986, a decisão por pênaltis que selou a eliminação canarinha na copa do mundo foi um deles.

15:10 FOTO Ônibus da Seleção Brasileira chegou por volta de 14:20 no estádio.

15:08 BRASIL CONFIRMADO Julio Cesar; Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo e Paulinho; Hulk, Oscar e Neymar; Fred

15:07 FRANÇA CONFIRMADA Lloris; Sagna, Koscielny, Mangala e Trémoulinas; Matuidi e Capoué; Payet, Valbuena e Gourcuff; Benzema

15:05 FOTO Apesar da rivalidade, o clima é de festa. Torcedores de Grêmio e Inter juntos na Arena.

15:04 FOTO Torcedores já presentes na Arena, bandeiras do Rio Grande e do Brasil lado a lado.

15:03 Sobre jogar no Rio Grande do Sul, Felipão comentou: "Ainda sou bem querido por Grêmio e Internacional. Passei algumas etapas da minha vida como técnico. Nas eliminatórias, em 2001, estávamos numa condição difícil. Trouxemos o jogo do Paraguai para cá, vencemos por 2 a 0 e começamos a dar os passos para o Mundial. Tenho boas amizades aqui."

15:02 FOTO Neblina tomou conta dos arredores da Arena nesta manhã

15:01 Teremos casa cheia neste domingo, todos os ingressos estão esgotados!

15:00 Boa tarde, amigos! Hoje, a equipe VAVEL Brasil transmite o amistoso internacional entre Brasil e França. É a chance dos comandados de Felipão quebrarem o jejum que dura desde 2009 em não conseguiu vencer uma seleção campeã mundial. Fique conosco!