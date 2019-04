Atlético/MG - Grêmio, assim acompanhamos

Bom, aqui encerramos a transmissão da Equipe VAVEL Brasil para a vitória do Atlético/MG sobre o Grêmio por 2 a 0. Obrigado a todos que acompanharam conosco! Aqui temos a crônica da vitória do Galo nesta tarde/noite de domingo. Até a próxima!

Mais Victor: "a pressão é grande, a cobrança é grande, mas temos que transformar isto em motivação. Temos que procurar fazer de tudo para buscar este título (da Libertadores) de forma natural".

Victor, goleiro do Atlético/MG: "a gente não imaginava que as coisas (campanha na Libertadores) aconteceriam de forma tão rápida. Temos uma equipe de qualidade, bem montada. Estou feliz pelo momento, espero conseguir conquistar muitas coisas pelo Atlético".

Tivemos a coletiva com o técnico Cuca, do Atlético/MG, interrompida. Na sequência tentaremos captar mais considerações do treinador.

Cuca: "o grupo é bom, a amizade entre eles impera. Algumas vezes um está mais contente do que o outro, mas eles tem respeito, consideração entre eles e comigo mesmo".

Cuca: "dá um alívio para trabalhar após ter conseguido essa vitória".

Coletiva do técnico Cuca. Falando sobre alguns problemas para montar o time para o jogo da quarta.

Elano: "se depender de mim, quero jogar todos os jogos".

Terminou a coletiva de Vanderlei Luxemburgo. Vamos pegando alguns depoimentos dos jogadores.

Luxemburgo: "vamos primeiro jogar o jogo de quarta-feira, depois pensar no recesso".

Luxemburgo: "o Atlético/MG é o time que melhor joga futebol na América do Sul".

Luxemburgo: "o time tem que marcar, não é estar preocupado com o empate. Atacante tem que marcar, todos tem que marcar. Futebol é marcação, e não quer dizer que sua proposta é não perder".

Luxemburgo: "ele (Barcos) não está recuado. Ele vem negociar a bola, ele sai um pouco para jogar. Troquei a dupla de área para dar um gás".

Luxemburgo: "é uma derrota que machuca, mas que podemos recuperar lá na frente".

Luxemburgo: "tivemos um primeiro tempo onde eles chegaram muito pelo lado do campo, e fizeram um gol cedo no segundo tempo. Não conseguimos jogar muito no campo deles".

Luxemburgo vai para a sua coletiva. Começa falando sobre a qualidade do Atlético/MG. Vamos seguir com algumas frases do treinador gremista.

Algumas estatísticas: o Atlético teve 53% de posse de bola, contra 47% do Grêmio. Nas finalizações o placar ficou em 13 a 9 para o Galo mineiro.

Os demais jogos também terminaram: Coritiba 1-0 Náutico, Fluminense 2-1 Goiás e Vitória 3-2 Atlético/PR. O Coritiba é o líder, com 11 pontos, e Vitória e Botafogo são os escoltas, com 1 ponto a menos.

Já o Grêmio estaciona nos 7 pontos, na 8ª colocação, também com um jogo a menos. Na quarta-feira, recebe o São Paulo.

Com a vitória, o Atlético/MG sai da zona de rebaixamento e vai para a 16ª colocação, com 4 pontos em 4 jogos. Joga no meio da semana contra o Santos, na Vila Belmiro.

Ronaldinho segue falando: "é bom servir de inspiração para atletas que vem de tão longe, é o que me motiva a seguir jogando bem (sobre a visita da delegação do Taiti)".

Ronaldinho: "hoje estavamos em último, na quarta-feira poderemos estar entre os primeiros".

Ronaldinho: "que surpresa maravilhosa! (sobre os 50 jogos com a camisa do Atlético)", "fico feliz de estar podendo ajudar a equipe, é bom voltar a vencer, porque estavamos em um momento complicado".

Dida, sobre o pênalti: "aconteceu que ele (Alecsandro) saltou, e o juiz achou por bem marcar o pênalti e me dar o cartão".

Mais Zé Roberto: "não entramos para jogar de igual para igual, não jogamos para vencer".

Zé Roberto: "com a mentalidade que entramos em campo, não tinhamos nenhuma possibilidade de vencer".

TERMINA O JOGO EM SETE LAGOAS! 2 GOLS DE RONALDINHO, E O ATLÉTICO VENCE A PRIMEIRA NO BRASILEIRÃO, 2 A 0 NO GRÊMIO!

48' INACREDITÁVEL! Lucas Coelho perdeu um gol incrível, sem goleiro! Perdeu a chance de diminuir o Tricolor!

47' Mais um gol de Ronaldinho Gaúcho! O Atlético mata o jogo em Sete Lagoas! 2 para o Atlético, nada para o Grêmio!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO MINEIRO!

45' Teremos 5 minutos de acréscimo em Sete Lagoas.

43' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO/MG. Sai: 27. Luan | Entra: 6. Júnior César

42' PRA FORA! Perdeu Alex Telles, perdeu a grande chance de empatar! Mandou para fora, rente à trave esquerda.

41' Tirou a defesa do Atlético após cobrança de escanteio de Guilherme Biteco.

39' Elano cobrou falta da direita, pegando muito embaixo da bola e jogando por cima.

37' PERDEU NETO BEROLA! O Galo teve a chance de matar o jogo com Neto Berola, que mandou nas mãos de Dida!

36' O Atlético troca passes no campo de ataque, mantendo a posse de bola.

34' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO/MG. Sai: 19. Alecsandro | Entra: 28. Josué

33' SUBSTITUIÇÕES NO GRÊMIO. Saem: 9. Barcos e 30. Kléber | Entram: 28. Welliton e 33. Lucas Coelho

31' CARTÃO AMARELO! Ronaldinho pedalou à frente de Werley, e se jogou na área, tentando cavar pênalti. O juiz não foi na dele.

30' AFASTA A ZAGA! Do jeito que deu, a defesa do Atlético conseguiu impedir tabela de Barcos com Kléber.

28' Bola na área do Atlético/MG, a defesa se enrolou mas conseguiu afastar bem. Na sequência Luan completa, tirando o perigo em definitivo.

27' O Grêmio tenta atacar, mas o Atlético/MG se mostra perigoso nas saídas de contra-ataque. O jogo melhorou após o gol do Galo.

26' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO. Sai: 29. Adriano | Entra: 16. Guilherme Biteco

24' CARTÃO AMARELO! Barcos tentou limpar o lance e Leonardo Silva derrubou o argentino. Mais um amarelado no Atlético, de forma duvidosa.

22' Richarlyson fez boa jogada pela esquerda, e cruzou, bola interceptada por Alex Telles.

20' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO/MG. Sai: 9. Diego Tardelli | Entra: 25. Neto Berola

17' CARTÃO AMARELO! Bressan saiu da área e deu um carrinho violento em Marcos Rocha. Amarelo para ele.

16' O Grêmio tenta sair para o jogo, com pressa, mas continua parando na excelente defesa do Atlético.

14' Com 14 minutos na primeira etapa, Ronaldinho Gaúcho mandou no cantinho esquerdo de Dida, abrindo o marcador para o Galo!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO MINEIRO!

13' CARTÃO AMARELO! Marcos Rocha lançou para a área. Alecsandro foi na bola, e Dida derrubou o atacante atleticano. Pênalti e cartão amarelo para o goleiro gremista.

12' PÊNALTI PARA O ATLÉTICO/MG!

11' Alex Telles tentou um cruzamento marcado por 2 adversários, mandando por trás do gol de Victor.

10' Na sequência, Leandro Donizete cometeu falta sobre Elano.

9' Tardelli se atrapalhou para dominar, e Bressan mandou para escanteio.

7' Elano jogou para a área, nas mãos de Victor, sem perigo.

5' O juiz parece gostar de deixar o jogo correr, mesmo com as seguidas divididas. Foram apontadas 16 faltas no jogo, 10 do Atlético e 6 do Grêmio.

4' O jogo começou muito truncado neste 2º tempo. Muitas divididas no meio do campo, e pouca criatividade.

2' Kléber foi atingido novamente, desta vez por Pierre, matando contra-ataque. É a 6ª falta que o Gladiador sofre na partida.

0' COMEÇA A ETAPA FINAL EM SETE LAGOAS! SAÍDA PARA O TIME DO GRÊMIO!

O Grêmio também volta para a etapa complementar. Ambas as equipes sem mudanças.

O time do Atlético/MG está de volta ao gramado da Arena do Jacaré. Luan: "Cuca pediu tranquilidade, que a bola vai entrar".

Segundo informações da Rádio Gaúcha, a seleção do Taiti está na Arena do Jacaré para acompanhar Atlético/MG e Grêmio.

Na zona de rebaixamento, Ponte Preta e Portuguesa tem 3 pontos, e Santos e Atlético/MG tem 2 pontos.

O Coritiba está pulando para a liderança, com 11 pontos em 5 jogos. Na sequência, Vitória e Botafogo tem 10 pontos, enquanto Cruzeiro e Grêmio tem 8 pontos, fechando os 5 primeiros.

Nos outros jogos da tarde/noite de domingo, temos Vitória 2-1 Atlético/PR (Cáceres e Biancucchi [V]; Éderson [A]), Fluminense 0-0 Goiás e Coritiba 1-0 Náutico (Deivid [C]). Todos os jogos no intervalo.

Marcos Rocha: "estamos trabalhando bem a bola, precisamos ter tranquilidade para fazer o gol e sair com a vitória".

Kléber: "é assim mesmo, é difícil. O Atlético é um time que vai lutar pelo título".

Werley: "tem que segurar um pouco mais a bola, jogar um pouco mais. Temos que valorizar a posse de bola para abrir espaços no time deles".

46' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO EM SETE LAGOAS! 0 A 0 PARA ATLÉTICO/MG E GRÊMIO!

45' A falta não deu em nada. Teremos 1 minuto de acréscimo.

44' Falta muito boa para o Grêmio! Kléber fez boa jogada e foi derrubado a um passo da área. Chance de gol para o Tricolor!

42' Tardelli cruzou, Bressan tentou afastar e Pará completou. Na sequência, Luan, sozinho, chutou para fora.

40' PRA FORA! Richarlyson chegou bem pela esquerda e mandou uma bomba para fora! Quase chegou ao seu gol o Atlético!

39' Enquanto o Atlético/MG peca muito nas finalizações, o Grêmio erra muitos passes. Nesta toada, o jogo segue zerado, com superioridade dos mandantes.

37' APERTA O ATLÉTICO! Na base dos cruzamentos à área Tricolor, e apostando na velocidade de Luan, chega com facilidade o Galo Mineiro.

36' Pouco antes, Alecsandro finalizou sozinho de dentro da área e quase abriu o marcador para o Atlético.

36' Kléber sentiu em uma dividida, mas não precisou de atendimento médico.

34' Momentos sem muita movimentação na partida, que esfriou um pouco.

32' TIRA A DEFESA! Luan invadiu a área pela esquerda e cruzou rasteiro. A zaga do Grêmio afastou de forma providencial.

30' NA TRAAAAAVE! Souza arriscou de fora da área e mandou na trave de Victor! O goleiro do Atlético não viu nada, só ouviu a bola explodir no seu poste esquerdo!

29' Pra fora, Luan! O camisa 27 recebeu escorada de peito de Alecsandro e mandou à direita de Dida. O centroavante protestou um pênalti no lance.

28' Ronaldinho cobrou escanteio, a bola foi desviada e Pará afastou. Ronaldinho tem cobrado os escanteios com proteção policial, como na Argentina.

27' NOVAMENTE DIDA! Luan soltou a bomba da entrada da área no canto esquerdo. Dida caiu bem para mais uma defesa.

25' IMPEDIDO! O Grêmio roubou uma bola muito boa no campo de ataque, mas Barcos estava em posição irregular após passe de Zé Roberto.

25' Lançamento procurando Alecsandro. Dida sai bem do gol para ficar com a bola. Segue o empate sem gols na Arena do Jacaré.

23' AFASTA A ZAGA! Chegou bem o Grêmio, tabela entre Zé Roberto e Barcos. A defesa do Atlético afasta antes da finalização.

22' O Grêmio teve alguns momentos importantes de posse de bola, mas não consegue encontrar espaços.

20' CARTÃO AMARELO! Novamente o Grêmio mata o contra-ataque atleticano. Alex Telles comete a falta, mas Pará reclama e é o primeiro amarelado do Grêmio.

19' Elano e Diego Tardelli seguem discutindo muito. Jogadores de Grêmio e Atlético tem que apartar a briga, com dificuldades.

18' CARTÃO AMARELO! Diego Tardelli acertou Elano, e o árbitro não perdoou. Primeiro cartão do jogo.

15' Alecsandro chegou à linha de fundo e cruzou. Dida abafou e ficou com a bola. Chega forte o Atlético/MG.

14' QUASE, QUASE! Leonardo Silva subiu mais que todo mundo no primeiro poste e cabeceou muito próximo do gol gremista.

14' Marcos Rocha lançou para Alecsandro. Werley tira para escanteio que Ronaldinho cobra.

13' FECHOU O CERCO! O Atlético trabalhou a bola no entorno da área do Grêmio. Richarlyson cruzou e Ronaldinho cabeceou por sobre o gol de Dida.

11' E no outro escanteio Victor defendeu. Na saída do contra-ataque atleticano, Pará matou a jogada. Merecia cartão amarelo...

10' Alecsandro afastou para novo escanteio.

10' Trabalhou bem o ataque do Grêmio. Kléber prendeu a bola, encontrou Barcos que chutou. A bola desviou na zaga de foi para escanteio.

9' Houve uma tentativa de lançamento no ataque do Grêmio, mas o jogador gremista escorregou e mandou nas mãos de Victor.

8' PEGOU DIDA DE NOVO! Diego Tardelli fez jogadaça de arranque, passou por 3 adversários e mandou uma pancada para defesa de Dida em dois tempos.

7' ARRISCOU DE LONGE! Elano achou um espaço e chutou de fora da área. A bola foi colocada, mas sem força, o que facilitou a defesa de Victor.

6' O Grêmio abafa a saída de bola do Atlético/MG, sem dar espaços para os donos da casa criarem jogadas ofensivas.

4' O jogo começou movimentado com ambas as equipes procurando o ataque nestes minutos iniciais.

3' RESPONDEU O GRÊMIO! Pará bateu, a bola espirrou na defesa e Barcos não conseguiu aproveitar. Chegou forte o Tricolor!

3' PEGOU DIDA! Ronaldinho ajeitou de peito para Diego Tardelli, que mandou de cabeça para a defesa do goleiro gremista. Jogada de gênio de Ronaldinho!

1' Primeira chegada do Atlético/MG pela esquerda, com tentativa de cruzamento, direto pela linha de fundo.

18:36 COMEÇA O JOGO EM SETE LAGOAS! SAÍDA DE BOLA PARA O ATLÉTICO/MG!

18:34 Os jogadores se cumprimentam, conversam, e já vão se organizar para o apito inicial, com alguns minutos de atraso.

18:31 Antes do início da partida, teremos a execução do Hino Nacional Brasileiro.

18:29 Cuca: "hoje o time está bem concentrado, vamos fazer um jogo bom, vamos vencer".

18:27 O Atlético também está em campo!

18:25 E o Grêmio está no gramado da Arena do Jacaré!

18:24 Time e banco do Grêmio: Dida; Pará, Bressan, Werley e Alex Telles; Adriano, Souza, Elano e Zé Roberto; Kléber e Hernán Barcos. Os suplentes são Marcelo Grohe, Cris, Moisés, Ramiro, Guilherme Biteco, Welliton e Lucas Coelho.

18:23 Confirmando time e banco do Atlético/MG: Victor; Marcos Rocha, Gilberto Silva, Leonardo Silva e Richarlyson; Pierre, Leandro Donizete e Ronaldinho Gaúcho; Luan, Diego Tardelli e Alecsandro. À disposição de Cuca: Giovanni, Rafael Marques, Júnior César, Josué, Rosinei, Guilherme e Neto Berola.

18:19 O Grêmio, por sua vez, manda a campo praticamente o mesmo time que venceu o Vitória na última quarta-feira (5). A única mudança é a volta de Elano ao meio-campo, na vaga de Guilherme Biteco, que ficará à disposição no banco de reservas.

18:18 Temos times escalados para o jogo de logo mais na Arena do Jacaré. Cuca já havia adiantado o time do Atlético, e não mudou nada. Ronaldinho volta ao time depois de ser poupado contra o Vasco da Gama no meio de semana, e o Galo não tem Réver, Bernard e Jô, com a Seleção Brasileira na Copa das Confederações.

18:17 Boa noite, torcedores! Estamos começando a transmissão de Atlético/MG e Grêmio, jogo atrasado válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sigam com a Equipe VAVEL Brasil!