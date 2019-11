Prefeitura do Rio determina início imediato de obras no Engenhão

Nesta segunda-feira, a Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro determinou através do ''Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro'' que o Consórcio Engenhão iniciasse imediatamente as obras estruturais dos arcos e cobertura do Estádio Olímpico João Havelange.

Como determina a publicação, as empresas Racional, Delta e Recoma ficaram responsáveis pelo setor Oeste do estádio, enquanto o Leste estaria em posse dos consórcios OAS e Odebrecht.

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, comentou sobre a decisão e afirmou que as obras são essenciais para uma solução definitiva.

"Não estou preocupado em quanto vai custar. Você viu o relatório? É uma vergonha para o Rio de Janeiro e é um risco para as pessoas aquela cobertura. As empresas responsáveis vão ter que resolver estas questões da estrutura. Obra é necessária para uma solução definitiva" - declarou.

O Engenhão foi interditado oficialmente no dia 26 de março, após o laudo de uma empresa alemã que apontou as deficiências no estádio.

Publicações no Diário Oficial

“06/500.132/2003 - CONSÓRCIO RACIONAL DELTA RECOMA. Em vista do relatório final da Comissão Especial designada para analisar os laudos e estudos técnicos existentes sobre o Estádio Olímpico João Havelange, através do Decreto nº 37.152, de 14 de maio de 2013, e ainda em vista da responsabilidade legal desse Consórcio pela estrutura referente ao Setor Oeste do Estádio, fica o Contratado NOTIFICADO para dar início imediato à execução das obras de reforço estrutural dos arcos e cobertura do Estádio, de forma que o mesmo possa ser utilizado com os níveis mínimos de segurança exigida pela legislação vigente”.

”06/503.494/2006 - CONSÓRCIO ENGENHÃO. Em vista do relatório final da Comissão Especial designada para analisar os laudos e estudos técnicos existentes sobre o Estádio Olímpico João Havelange, através do Decreto nº 37.152, de 14 de maio de 2013, e ainda em vista da responsabilidade legal desse Consórcio pela estrutura referente aos Setores Norte, Sul e Leste do Estádio, fica o Contratado NOTIFICADO para dar início imediato à execução das obras de reforço estrutural dos arcos e cobertura do Estádio, de forma que o mesmo possa ser utilizado com os níveis mínimos de segurança exigida pela legislação vigente”.