Santos - Atlético-MG, assim acompanhamos

FOTO: Comemoração de Cícero no gol da vitória do Santos sobre o Atlético-MG.

21:39 - Agora, o Santos vai para cinco pontos, em 15º lugar. O Atlético-MG fica na zona de rebaixamento, com apenas quatro, em 17º, podendo ser ultrapassado pela Portuguesa, que joga daqui a pouco contra o Fluminense.

21:37 - Ronaldinho: "Hoje não deu para vencer, mas essa parada vai ser boa para montar o time neste Brasileirão."

21:34 - Neilton: "Foi uma excelente partida, corremos e brigamos até o final e a torcida está da parabéns. É boa a parada para a Copa das Confederações porque podemos treinar mais. O Santos vai 'dar o que falar' neste Brasileiro ainda."

49' - FIM DE JOGO NA VILA BELMIRO: O SANTOS DERROTA POR 1 x 0 o ATLÉTICO MINEIRO E VENCE A PRIMEIRA NO BRASILEIRÃO.

47' - Faltam dois minutos e o Atlético-MG não parece ter forças para empatar.

44' - 4 minutos de acréscimo na Vila Belmiro, assinala Márcio Chagas da Silva.

43' - Jogo morno nesses últimos 20 minutos. Pouca criação e muita marcação.

40' - Cartões amarelos: Léo Cittadini (SAN) e Guilherme (CAM), ambos por falta.

39' - R$ 120.375,00 de renda e público de 4.178 pagantes na Vila Belmiro nesta noite de Dia dos Namorados.

37' - Marcos Rocha: "Já basta eu ter sido expulso, agora você não quer deixar eu nem dar entrevista?", falou a um fiscal da CBF que não permitiu ele a falar para a imprensa após a expulsão.

35' - Léo Cittadini levou em velocidade, com habilidade, e foi parado por Marcos Rocha. Em lance duvidoso, Márcio Chagas da Silva deu a falta e expulsou Marcos Rocha, que sequer tinha amarelo. Galo com dez em campo agora.

31' - Alecsandro é sacado por Cuca e entra Guilherme, um atacante mais rápido para tentar empatar para o Atlético-MG.

29' - Claudinei Oliveira muda pela última vez no Peixe: sai Léo e entra Marcos Assunção. Com isso, Cícero assume a lateral esquerda.

26' - Substituição no Santos: sai Pedro Castro, que fez estreia discreta, e entra Léo Cittadini, outro "cria da casa" do clube.

23' - Torcida do Santos incentiva o time na Vila. Equipe vence por 1 a 0 e vai saindo da zona de rebaixamento.

21' - Por reclamação depois de falta, cartão amarelo para Cícero.

20' - MAIS GALO! Leandro Donizete recebe no meio campo e chuta com muito perigo ao Rafael.

17' - Neilton tenta passar por Rafael Marques e é derrubado. O juiz seguiu o jogo mas deu cartão amarelo ao zagueiro do Galo.

15' - Galhado sai e Renê Jr. entra no Santos.

13' - OLHA O ATLÉTICO! Ronaldinho lançou Neto Berola em profundidade e Rafael saiu bem do gol e se antecipou ao atacante do Galo.

FOTO: Segundo tempo entre Santos 1 x 0 Atlético-MG.

10' - Marcos Rocha derruba Cícero, que fica no chão e é atendido pela equipe médica do Santos.

9' - Alecsandro recebe cruzamento, cabeceia e Rafael faz defesa tranquila.

7' - Atlético-MG é melhor com a mudança de Cuca e tem mais a posse de bola, tendo tempo para criar oportunidades de perigo.

3' - Com a entrada de Neto Berola, o Galo ficou mais ofensivo, e Marcos Rocha, que estava no meio-campo, volta para a lateral direita.

0' - Recomeça o jogo na Vila Belmiro: Santos 1 x 0 Atlético-MG.

0' - Neto Berola entra no lugar de Michel no Atlético-MG.

20:42 - Times retornam ao gramado.

20:41 - Hoje o assunto pelos lados da Vila Belmiro foi a possível contratação de Marcelo Bielsa para técnico da equipe. O treinador chileno estaria negociando com o Peixe e até teria aval do "Rei" Pelé.

20:32 - Neste intervalo, aproveite e leia a entrevista EXCLUSIVA que Carlos Ramos fez com o "canhotinha de ouro" Gérson. O assunto, claro, foi a seleção brasileira e a Copa das Confederações. O ex-jogador criticou o planejamento para a competição, que começa neste sábado (15).

20:29 - O cartão amarelo para Gustavo Henrique, retificando, foi porque o zagueiro chutou a bola em cima do adversário após Márcio Chagas da Silva já ter parado o jogo por falta. E a substituição de Pierre, confirmando, foi por lesão, segundo o jogador, ao sair do gramado da Vila Belmiro.

20:25 - Rafael, goleiro do Santos: "Não é hora de falar disso. Um jogo tão importante desse e estou concentrado em ajudar o time a ganhar. Deixa para meu empresário cuidar disso, mas não estou sabendo de nada", sobre provável proposta de 5 milhões de euros da Inter de Milão.

20:24 - Victor, goleiro do Atlético-MG: "Sabíamos que o Santos pressiona dentro de casa e vacilamos neste começo de jogo. A bola molhada atrapalhou, desviou e não pude voltar a tempo", sobre falha no gol do Peixe.

47' - FIM DE PRIMEIRO TEMPO: SANTOS 1 x 0 ATLÉTICO-MG.

45' - Mais um minuto de acréscimo devido ao atendimento em Galhardo.

43' - 1 minuto de acréscimo na Vila Belmiro.

42' - Galhardo fica no chão após dividida.

37' - Sai Pierre e entra Josué no Atlético-MG, aparentemente por opção técnica de Cuca.

37' - NA BANHEIRA! Ronaldinho cobra falta na cabeça de Richarlyson, o lateral cabeceia por cima de Rafael e faz o gol, anulado por impedimento.

35' - Ronaldinho, sumido da partida até o momento, consegue uma brecha e chuta, mas Rafael faz fácil defesa.

34' - Pedro Castro cobra escanteio direto, tenta surpreender Victor, mas o goleiro do Atlético-MG estava esperto e defendeu.

30' - Galhardo cobra falta de longe mas Victor defende fácil. Na sequência do lance, uma falta mais "pesada" e cartão amarelo para o estreante Gustavo Henrique.

27' - O Santos segue melhor na partida e pressiona o adversário. O Galo não consegue igualar o jogo após levar o gol precocemente.

22' - VICTOOOOOOOR! Cobrança de falta, Pedro Castro subiu de cabeça e fez Victor praticar ótima defesa. No rebote, Neilton desperdiçou e mandou para fora o segundo gol do Santos.

18' - Uma vitória santista, se confirmada, deixa a equipe fora da zona de rebaixamento, com cinco pontos. Seria um alívio para os comandados de Claudinei Oliveira antes da parada para a Copa das Confederações. O Galo, concentrado na Libertadores, iria para a zona de rebaixamento.

16' - Michel recebe na direita e tenta o cruzamento, sem sucesso. Tiro de meta paa o Santos.

12' - UUUUUUUUUUUUH! William José chutou de longe e quase surpreendeu Victor. Santos melhor na Vila até agora.

7' - Neilton tentou jogada individual, passou pelo marcador do Galo, mas na hora do chute pegou mal na bola.

4' - IMPEDIDO! Alecsandro aproveitou bate-rebate dentro da área e fez o gol, mas anulado pela arbitragem.

3' - Cícero foi acionado por William José e chutou de fora da área, sem chances para Victor: 1 a 0 Peixe na Vila, desarmando qualquer esquema de jogo armado pelo técnico Cuca.

3' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DO SANTOOOOOS! Cícero abre o placar logo no começo!

0' - Enfim começa a partida na Vila Belmiro entre santos x Atlético-MG!

19:33 - Hinos executados na Vila Belmiro. O jogo ainda não começou porque os jogadores do Atlético-MG demoraram para entrar em campo.

19:28 - O Santos vem com quatro novidades entre os titulares vindos das categorias de base: Gustavo Henrique, Pedro Castro, Leandrinho e Neilton. Parte da reestruturação que o clube vem fazendo com o técnico Claudinei Oliveira, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2013.

19:26 - Times em campo!

19:22 - O Atlético-MG vem de vitória contra o Grêmio (2 a 0), enquanto o Santos, de derrota para o Criciúma (3 a 1). O Galo está em 16º lugar, com quatro pontos, já o Peixe é o lanterna, com apenas dois.

19:20 - Times escalados: O Santos, de Claudinei Oliveira, vem a campo com Rafael; Galhardo, Gustavo Henrique, Durval e Léo; Arouca, Pedro Castro, Leandrinho e Cícero; Neilton e William José. Já o Atlético-MG, de Cuca, joga com Victor; Michel, Rafael Maques, Gilberto Silva e Richarlyson; Pierre, Leandro Donizete, Marcos Rocha e Ronaldinho; Luan e Alecsandro.

19:18 - A bola rola às 19h30!

19:08 - Gustavo Henrique, de 20 anos, será a grande novidade do Santos. Ele joga no lugar do zagueiro Edu Dracena, vetado pelo DM de última hora.

19:01 - Neste momento, 94% de umidade relativa do ar na Vila Belmiro e 21ºC de temperatura.

18:58 - Na história, Santos e Atlético-MG jogaram 61 vezes, com 19 triunfos santistas, 24 vitórias do Galo e 18 empates. Já pelo Brasileirão, foram 48 encontros, com 14 vitórias do Peixe, 20 dos atleticanos e 14 jogos em igualdade no placar.

FOTO: Vila Belmiro nesta quarta-feira (12) de Dia dos Namorados. A expectativa é que não compareça um grande público, devido ao tempo chuvoso e frio em Santos.

18:35 - Bernard, Jô e Rever estão na seleção brasileira e desfalcam o Atlético-MG na partida. Leonardo Silva e Diego Tardelli estão suspensos e também não jogam.

18:32 - Boa noite a todos que estão acessando a VAVEL Brasil! A partir de agora, acompanhem o jogo entre Santos x Atlético-MG comigo, Márcio Donizete.