Portuguesa - Fluminense, assim acompanhamos

23:55 Encerramos por aqui a transmissão. O Fluminense desperdiça mais uma chance de assumir a liderança do Brasileirão, e em uma partida patética é derrotado para a Portuguesa por 2 a 1. Diogo e Souza marcaram para a Lusa, Rafael Sóbis para o Flu. Obrigado a todos que nos acompanharam.

FIM DE JOGO NO CANINDÉ! A Portuguesa vence o Fluminense por 2 a 1.

45' Teremos três minutos de acréscimo.

41' Público: 1.182 pagantes Renda: R$ 29.690

38' Rogerio cruza da direita para Diogo que se antecipa a defesa tricolor e marca de cabeça.

GOOOOOOOOOOOOOOOOL DA PORTUGUESA! Diogo marca o segundo!

34' CARTÃO AMARELO PARA VALDOMIRO! Por falta violenta em Diguinho.

33' Valdomiro e Diguinho dividem bola com violência. O jogador tricolor sai carregado pela maca.

31' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Wagner; ENTRA: Denilson.

30' BERNA! Em cobrança de escanteio, Berna salva o Fluminense em cabeçada à queima-roupa!

28' Contra-ataque da Portuguesa, Michel é lançado e tenta a devolução para Diogo, mas Gum corta.

26' QUASE SÓBIS! Aproveitando a bobeira de Lima, Sóbis rouba a bola, entra na grande área e quase marca o segundo.

24' Boa tabela entre Wagner e Diguinho, mas na devolução, o volante tricolor se enrola e desperdiça grande chance.

21' SUBSTITUIÇÃO NA PORTUGUESA! SAI: Cañete; ENTRA: Michel

20' CARTÃO AMARELO PARA DIOGO! Por reclamação.

18' Wagner e Ferdinando se chocam no meio campo. Os dois jogadores caem sentindo dores.

16' Correa é lançado a linha de fundo, mas a bola sai antes do volante conseguir o cruzamento.

14' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Biro Biro; ENTRA: Eduardo.

12' CARTÃO AMARELO PARA ROGÉRIO! Por falta dura em Bruno.

10' Luis Ricardo faz boa jogada pela direita e só é parado na linha de fundo por um carrinho providencial de Carlinhos.

9' Carlinhos vai a linha de fundo e cruza na área, Sóbis tenta desviar para Samuel mas a bola vai a linha de fundo.

7' Luis Ricardo cruza na área e Diogo tromba com Digão. Reclamação de pênalti pelo lado paulista.

3' QUE LANCE CARLINHOS! O lateral tricolor arranca do meio campo, passa por 3 e chuta rente a trave de Gledson!

1' Souza cruza na cabeça de Rogério que cabeceia com perigo. Mas a arbitragem já assinalava impedimento.

0' Começa o segundo tempo!

22:58 VÍDEO De falta, Sóbis empata a partida.

22:55 VÍDEO Souza abre o placar para a Portuguesa no Canindé.

22:54 Rafael Sobis: "Tive enorme felicidade no chute. Pela distância da falta, a primeira coisa é acertar o gol. O movimento a bola faz sozinho".

22:53 Souza: "Do jeito que o campo está molhado, tenho de aproveitar para chutar. Hoje saíram dois golaços. Infelizmente o Sobis fez o dele também. Queria que fosse só o meu".

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Fluminense e Portuguesa vão empatando por 1 a 1.

40' PERDE DIOGO! Na tabela entre Souza e Diogo, o atacante da Portuguesa sai na cara do gol e desperdiça grande chance.

37' Sóbis acerta um chutaço em cobrança de falta, uma pintura no Canindé!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO FLUMINENSE! RAFAEL SÓBIS EMPATA!

35' Luis Ricardo avança pela direito e é derrubado por Digão.

31' PÊNALTI? Em jogada ensaiada no escanteio, Biro Biro rola para Edinho que chuta forte. A bola explode na defesa da Portuguesa e sai. Jogadores pedem toque de mão.

28' QUASE FLUMINENSE Wagner cruza na medida para Gum que, sozinho e na pequena área, cabeceia pra fora.

25' Na primeira finalização da Portuguesa no jogo, ela abre o placar!

22' Souza domina, dribla Diguinho e chuta forte da intermediária. Berna chega atrasado na bola e aceita. Portuguesa 1 a 0.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DA PORTUGUESA! SOUZA ABRE O PLACAR!

19' Edinho inverte de três dedos para Bruno, que vai a linha de fundo mas cruza mal.

18' Souza cobra escanteio fechado e Berna tira de soco. Na sequencia, o próprio Souza cruza novamente, mas dessa vez Berna segura.

17' Biro Biro recebe passe de Samuel, e tenta o chute pro gol. Mas a bola sai fraca nas mãos de Gledson.

16' Contra-ataque rapido da Portuguesa. Diogo acha Souza em profundidade na entrada da grande área. Mas o meia perde o tempo da bola e o Fluminense se recupera.

14' Cañete faz boa jogada pelo lado esquerdo, mas cruza nas mãos de Ricardo Berna.

13' Rafael Sóbis cobra escanteio na cabeça de Gum, que cabeceia por cima.

12' Carlinhos vai à linha de fundo, mas Luis Ricardo manda para escanteio.

11' Portuguesa marca a saída de bola do Fluminense e dificulta a troca de passes.

8' Biro Biro se enrola com a bola, mas Rogério vacila e erra o passe. Diguinho aproveita e tenta enfiar para Samuel, mas a bola vai forte demais.

6' O Fluminense é dominante nos primeiros minutos de jogo, porém, sem objetividade. Abel pede para a equipe tocar bola, mas a mesma não consegue firme ao ataque.

3' Luis Ricardo chuta pra frente e arma o contra-ataque. Diogo vence Digão na corrida e é derrubado, mas o árbitro assinala falta contra a Lusa.

0' Não chegamos nem ao primeiro minuto e já temos a primeira contusão. Lima cai após dividir com Samuel e recebe atendimento.

0' Começa o jogo no Canindé. Saída de bola do Fluminense!

21:57 As duas equipes já estão no gramado do Canindé.

21:54 BANCO TRICOLOR Klever, Elivelton, Monzon, Fabio, Eduardo, Gabriel e Denílson.

21:53 FLUMINENSE ESCALADO Ricardo Berna; Bruno, Gum, Digão e Carlinhos; Edinho, Diguinho e Wagner; Rafael Sóbis, Samuel e Biro-Biro.

21:30 Na outra partida da rodada, Grêmio e São Paulo se enfrentam na Arena do Grêmio, também por jogo adiado.

21:25 Confira a colocação de Fluminense e Portuguesa no Brasileirão.

J PT 1º CORITIBA 5 11 2º VITÓRIA 5 10 3º BOTAFOGO 5 10 4º FLUMINENSE 4 09 17º ATLÉTICO-MG 5 04 18º NÁUTICO 5 04 19º PONTE PRETA 5 03 20º PORTUGUESA 4 03

21:12 No primeiro turno do Brasileirão 2012, o Fluminense goleou a Portuguesa por 4 a 1, no Engenhão, com show de Fred e Deco.

21:10 Veterano, o goleiro Ricardo Berna completa 34 anos hoje. O arqueiro tricolor estará em campo contra a Portuguesa.

21:07 Em entrevista coletiva, Fred - capitão do Fluminense e atualmente com a Seleção Brasileira - comentou sobre sua relação conturbada com Mano Menezes: "Não me dava bem com ele"

21:05 Sondado, o lateral-esquerdo Carlinhos pode estar fazendo sua última partida pelo Fluminense hoje. No Instagram, o jogador foi homenageado pelos 150 jogos pelo clube.

21:00 Em 2010, o duelo foi pela Copa do Brasil: duas vitórias tricolores, por 1 a 0 no Canindé, e por 3 a 2 no Maracanã.

20:50 Em 1957, ocorreu a partida mais importante entre as duas equipes. Portuguesa e Fluminense se enfrentaram na final do Torneio Rio-São Paulo. No placar, 3 a 1 e título carioca.

20:48 O primeiro jogo foi em 1930, um amistoso. A Portuguesa jogou reforçada dos palestrinos Pepe e Heitor, e venceu por 3 a 1.

20:45 Em toda a história do confronto, Fluminense e Portuguesa já se enfrentaram em 65 jogos, com 27 vitórias do Fluminense, 20 empates e 18 vitórias da Portuguesa. Tricolores assinalaram 120 gols, contra 94 tentos lusos.

20:42 VÍDEO A última triunfo da Portuguesa em cima do Fluminense aconteceu em 2008. Vitória por 3 a 1 no Canindé.

20:40 No total, são 47 gols marcados a favor do Fluminense contra 37 feitos pela Portuguesa.

20:37 Em Campeonatos Brasileiros, Fluminense e Portuguesa já se enfrentaram 30 vezes com retrospecto melhor para o tricolor. São 13 vitórias cariocas contra 9 empates e 8 vitórias paulista.

20:35 VÍDEO A última partida entre Portuguesa e Fluminense terminou com triunfo tricolor. Wellington Nem e Jean marcaram os gols da vitória

20:32 Portuguesa e Fluminense se enfrentam por pártida válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião inicial, o jogo foi anulado devido a participação do clube carioca na Libertadores.

20:30 Boa noite, amigos! A Equipe VAVEL Brasil transmite a partida entre Portuguesa e Fluminense, válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro em jogo atrasado. A Lusa busca sair da zona de rebaixamento enquanto o Tricolor quer ir para a pausa da Copa das Confederações líder da competição. Fique conosco!