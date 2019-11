Grêmio - São Paulo, assim acompanhamos

00:00 Termina aqui a transmissão da VAVEL Brasil para esta partida. Não esqueça de nos seguir no Twitter, no @VAVEL_Brasil e de ficar ligado na crônica pós-jogo, que vai ao ar em breve. Muito obrigado a você que esteve conosco e uma boa noite!

23:58 Sobre essa ser a sua última partida, Luis Fabiano afirmou: "Pode ser. Pode ser a minha, pode ser a de qualquer um. Qualquer um pode sair, tem janela agora e o São Paulo tem um elenco muito forte, que interessa pra muita gente. Existem propostas, mas vamos ver."

23:57 Com os resultados, ambas as equipes sobem uma posição. O Grêmio agora é o sétimo colocado e o São Paulo é o sexto.

48' FIM DE JOGO NA ARENA DO GRÊMIO! Grêmio 1 x 1 São Paulo. Luis Fabiano abriu o placar e Kléber empatou para os donos da casa.

47' DIDA SALVA O GRÊMIO! Douglas arrisca de longe e o goleiro faz linda defesa para salvar o Grêmio

45' Serão três minutos adicionais

44' Fim de jogo no Canindé. Portuguesa 2 x 1 Fluminense

43' O São Paulo reclama do lance, alegando impedimento de Kléber, que é MUITO duvidoso

42' O Grêmio pressionava demais e chega com méritos ao empate. Os últimos minutos serão de pressão dos donos da casa

42' GOOOOOOL DO GRÊMIO! Zé Roberto cobra escanteio, Souza desvia no primeiro pau e Kléber, livre na pequena área, toca pro gol vazio e empata o jogo na Arena!

40' QUE CHANCE PERDEU O JUAN! Lateral recebe linda bola de Douglas, dentro da área, mas pega muito mal na bola e manda no anel superior da Arena.

38' Ramiro tenta aproveitar sobra na entrada da área e pega muito mal na bola

37' Werley tenta chute de longe, mas pega muito mal na bola e isola

33' E no Canindé, a Portuguesa faz 2 a 1 no Fluminense. Gol do centroavante Diogo.

33' Zé Roberto divide com Paulo Miranda, cai dentro da área e pede pênalti. Torcida gremista reclama muito.

27' CARTÃO AMARELO PARA LUIS FABIANO! Atacante comete falta no campo de ataque e recebe o amarelo

26' Na cobrança, Elano manda por cima do gol e perde uma boa chance pro Grêmio

25' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO! Sai Alex Telles Entra Ramiro

24' CARTÃO AMARELO PARA LÚCIO! Zagueiro comete falta perigosa na meia-lua e recebe a advertência

23' CARTÃO AMARELO PARA JUAN! Lateral faz falta pela esquerda e toma o cartão

22' Barcos recebe cruzamento da esquerda, sobe e desvia a bola que passa perto da trave. Só dá Grêmio

21' ELANO NA TRAVE! Meia recebe na grande área e solta a bomba no travessão, no rebote, Barcos não consegue dominar

18' Elano faz bela jogada pelo meio, mas bate mal na bola e Rogério defende com tranquilidade

14' CARTÃO AMARELO PARA GUILHERME BITECO! Meia comete falta em Lúcio no meio de campo e é punido com o cartão

12' PRESSÃO DO GRÊMIO! Guilherme Biteco aproveita sobra e chuta, mas a zaga trava e sai para escanteio. Na cobrança, Elano bate com perigo, perto do gol.

10' OUTRA VEZ ELANO! Outro belo chute do meia de longe e Rogério desvia para escanteio

9' BOA CHANCE DO GRÊMIO! Elano arrisca de longe, Rogério espalma e o Grêmio não aproveita o rebote

8' Zé Roberto cobra e a zaga afasta para novo escanteio. Na nova cobrança, Zé bate mal e o São Paulo afasta

7' Elano cobra falta para a área e Lúcio desvia para escanteio

4' CARTÃO AMARELO PARA ALOÍSIO! Também pela discussão, atacante recebe o cartão

4' CARTÃO AMARELO PARA ZÉ ROBERTO! Discussão rende amarelo para o meia do Grêmio

4' Clima esquenta na Arena. Zé Roberto e Aloísio discutem

3' Alex Telles tenta lançamento para Guilherme Biteco, mas a bola é forte demais e sai pela linha de fundo

1' Pará cruza da direita, mas Ceni sai e defende com tranquilidade

0' ROLA A BOLA COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NA ARENA!

0' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO! Sai Wellinton Entra Guilherme Biteco

0' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO! Sai Adriano Entra Elano

23:05 VÍDEO: O gol de Luis Fabiano na Arena

23:00 O primeiro tempo foi ruim, os erros de passes foram constantes e as faltas cometidas também. Entretanto, Luis Fabiano soube aproveitar a única chance que teve para abrir o placar

22:54 Com o resultado atual, o São Paulo pula para a segunda posição do campeonato, enquanto o Grêmio se mantém em oitavo.

22:52 Sobre a atuação do Grêmio, o zagueiro Bressan foi sucinto: "Vamos conversar para ver o que dá melhorar para o segundo tempo"

22:51 "É um gol importante. Acho que a gente está melhor na partida e temos que buscar o segundo gol no segundo tempo" afirmou Luis Fabiano, o autor do tento são-paulino

45' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO NA ARENA! O São Paulo vai vencendo o Grêmio por 1 a 0, gol de Luis Fabiano, e entrando no G-4

41' Linda jogada individual de Douglas, que serviu Luis Fabiano e o atacante mostrou toda a sua categoria dentro da grande área.

41' GOOOOOOL DO SÃO PAULO! Luis Fabiano recebe de Douglas, protege pra cima da marcação e dá um toquinho de categoria no canto de Dida

40' Arbitragem para ataque do São Paulo, alegando impedimento de Aloísio

39' CARTÃO AMARELO PARA ADRIANO! Volante gremista faz falta dura em Luis Fabiano no meio de campo e é advertido com o cartão

37' Alex Telles cruza para a grande área, Barcos desvia e Rogério Ceni faz a defesa sem dificuldades

36' Até aqui, o Grêmio errou quinze passes na partida, contra seis do São Paulo

33' Na outra partida desta quarta-feira, o Fluminense empata para cima da Portuguesa, gol de Rafael Sóbis

32' Zé Roberto cruza para a grande área, a bola é desviada no primeiro poste mas a arbitragem apita falta de Barcos em Lúcio, parando o lance

31' Wellinton tenta jogada na linha de funda, mas é parado com falta de Juan. Boa chance para o Grêmio jogar a bola na área

30' Alex Telles faz boa jogada pela esquerda e cruza rasteiro para Barcos, mas o centroavante não consegue dominar, boa chance perdida pelo Grêmio

28' CARTÃO AMARELO PARA DOUGLAS! Lateral são-paulino cometeu falta na direita e recebeu o cartão pelo excesso de faltas, é a quarta do atleta na partida

27' Luis Fabiano recebe dentro da grande área e ajeita para Osvaldo. Na meia lua, o camisa 17 do São Paulo isola

24' Ganso bate mal mais uma vez e desperdiça outra chance

24' Escanteio para o São Paulo, jogada pode ser perigosa

22' CARTÃO AMARELO PARA PARÁ! Lateral cometeu falta forte e foi punido com o cartão. É o terceiro do atleta. que está fora da próxima partida do Grêmio

19' Na outra partida, Souza faz 1 a 0 para a Portuguesa em cima do Fluminense

19' CARTÃO AMARELO PARA WELLINGTON! Volante cometeu falta no meio de campo e recebeu a advertência

18' Ganso bate mal e a zaga do Grêmio afasta

18' São Paulo tem falta perigosa pela esquerda

17' São Paulo faz sua 4ª falta na partida, contra seis do Grêmio

16' Douglas faz a enfiada de bola para Aloísio e a arbitragem para a jogada, alegando impedimento. Atacante tricolor estava um pouco a frente da zaga gremista

13' DIDA SALVA O GRÊMIO! Ganso rouba a bola na intermediária, toca para Luis Fabiano, que dá lindo drible em Werley e bate cruzeiro. Dida espalma para escanteio

12' Douglas cobra falta para a grande área, Rodrigo Caio ajeita para o meio, mas Lúcio e Luis Fabiano se atrapalham e o São Paulo não consegue nada

11' Zé Roberto cruza da esquerda, mas a bola atravessa toda a extensão da grande área e Wellinton não alcança

11' BOA CHANCE DO GRÊMIO! Zé Roberto levou pela ponta-esquerda e cruzou na pequena área, Rogério Ceni bateu roupa mas Barcos não conseguiu aproveitar o rebote

9' Kléber recebe boa bola de Zé Roberto pela esquerda, mas a tentativa de cruzamento é ruim e a bola sai pela linha de fundo, desperdiçando boa chance para o Grêmio

7' Aloísio tenta chegar pela direita mas a bola vai pela linha de fundo. Com razão, os são-paulinos clamam por escanteio, mas a arbitragem marcou tiro de meta

5' Com cinco minutos de partida, nenhuma das duas equipes conseguiu criar alguma coisa, muitos erros de passe de ambos os lados

1' Primeira falta cometida da partida é do volante Souza, do Grêmio

0' ROLOU A BOLA PARA GRÊMIO E SÃO PAULO, VENHA CONOSCO!

22:01 GRÊMIO NO GRAMADO DA ARENA!

22:00 Nas outras duas partidas desta quarta-feira, o Santos venceu o Galo por 1 a 0 e você confere como foi aqui. E também às 22h00, a Portuguesa recebe o Fluminense e você acompanha lance a lance aqui

21:58 O São Paulo já está em campo e espera pela entrada dos anfitriões

21:52 FOTO: O volante Lucas Leiva, ex-Grêmio e atualmente no Liverpool (ING), postou foto com sua família, marcando presença na Arena (Crédito: Instagram)

21:47 O banco de reservas são-paulino é formado por: Dênis, Rhodolfo, Maicon, Lucas, Rôni, Silvinho e Reinaldo

21:47 O banco de reservas gremista conta com: Marcelo Grohe, Cris, Ramiro, Guilherme Biteco, Elano e Lucas Coelho

21:41 O SÃO PAULO TAMBÉM ESTÁ CONFIRMADO: Rogério Ceni, Douglas, Lúcio, Paulo Miranda e Juan; Wellington, Rodrigo Caio e Paulo Henrique Ganso; Aloísio, Osvaldo e Luis Fabiano;

21:40 SEM ELANO, GRÊMIO ESTÁ CONFIRMADO: Dida, Pará, Bressan, Werley e Alex Telles; Adriano, Souza e Zé Roberto; Wellinton, Kléber e Barcos;

21:37 A partida de hoje pode marcar a despedida de Luis Fabiano do São Paulo. O ídolo tricolor tem muitos problemas com a cúpula são-paulina e poderia deixar o Morumbi durante a janela de julho

21:36 FOTO: Direção gremista distribuiu placas para os casais que estão presentes na Arena neste dia dos namorados (Crédito: Héctor Werlang / GloboEsporte)

21:24 FOTO: A Arena vista por dentro, por volta das 21h00 (Crédito: Cristiano Oliveski)

21:20 FOTO: A Arena do Grêmio instantes antes da partida desta quarta-feira (Crédito: Ducker)

21:13 Entrentanto, a última vez que o São Paulo derrotou o Grêmio foi em 11 de junho de 2011, por 3 a 1, no Morumbi. Casemiro, Marlos e Jean marcaram os gols da equipe paulista e o Imortal diminuiu com gol contra de Casemiro. De lá para cá são 3 jogos e 3 vitórias gremistas

21:11 Pelo Campeonato Brasileiro (desde 1971), o confronto é bastante equilibrado. Em 50 partidas, são 20 vitórias gaúchas, 20 vitórias paulistas e 11 empates. O Grêmio marcou 62 gols, contra 68 do São Paulo

21:06 VÍDEO: Na segunda partida, um gol solitário de Baltazar garantiu o título nacional para o Imortal Tricolor

21:05 VÍDEO: Serginho Chulapa abriu o placar para o São Paulo, mas Paulo Isidoro marcou dois e garantiu a vitória gremista

21:02 O duelo tricolor que ocorre nesta noite na Arena do Grêmio carrega muita história. As duas equipes, inclusive, chegaram a decidir um Campeonato Brasileiro. Em 1981, o Grêmio venceu por 2 a 1 no Olímpico e por 1 a 0 no Morumbi e conquistou o campeonato nacional

21:00 VÍDEO: Os melhores momentos da vitória gaúcha no Olímpico, pelo segundo turno de 2012

21:00 VÍDEO: Os melhores momentos da vitória gremista no Morumbi, pelo primeiro turno de 2012

21:00 Nos dois confrontos no Campeonato Brasileiro de 2012, o Tricolor do Rio Grande do Sul venceu ambas as partidas por 2 a 1. Tanto no Morumbi, quanto no Olímpico

21:00 São Paulo e Grêmio ocupam, respectivamente, a 7ª e 8ª posições do campeonato, com 7 pontos conquistados. Ambos buscam entrar no G-4 antes da parada para a Copa das Confederações e, para isso, necessitam da vitória.

21:00 Boa noite, a partir de agora você acompanha tudo de Grêmio e São Paulo, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio