São Paulo enfrentará o Bayern de Munique na Audi Cup

O São Paulo conheceu seu adversário na Audi Cup, torneio amistoso que começará em 31 de julho. Será o Bayern de Munique, atual campeão da Uefa Champions League, no Estádio Allianz Arena, em Munique. A partida será o reencontro do zagueiro Lúcio com os bávaros, onde atuou entre 2004 e 2009 e marcou 11 gols no período.

No outro duelo, o Manchester City joga contra o Milan. O jogo também marca o reencontro do atacante Mario Balotelli (hoje Rossoneri) com os Citizens, sua ex-equipe entre 2010 e 2012, fazendo 30 gols durante a passagem no futebol inglês.

O sistema de disputa é de duas chaves que completam as semifinais, que serão feitas em jogo único. O vencedor de cada confronto faz a final, também em partida única, que será também no Allianz Arena. O Tricolor também aguarda convite para outra competição na Europa, a Eusébio Cup.

A Audi Cup entra na sua terceira edição e acontece desde 2009, bienalmente. O último campeão foi o Barcelona, que derrotou o Bayern na decisão por 2 a 0 (veja vídeo abaixo). Único brasileiro já convidado, o Internacional, nos pênaltis, ganhou do Milan e ficou em terceiro.