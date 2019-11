Grêmio retoma as atividades e inicia inter-temporada

Na tarde desta sexta-feira (21), o Grêmio se reapresentou no estádio Olímpico, focando a preparação para a continuação do Campeonato Brasileiro e para a disputa da Copa do Brasil. Com a baixa de Fernando, vendido ao futebol ucraniano, e com os reforços de Riveros e Wendell, os jogadores se dividiram em dois grupos: enquanto um fazia trabalhos de musculação, o outro corria no gramado suplementar, mesmo com chuva e frio. A curiosidade dos trabalhos ficou por conta da longa conversa entre os estrangeiros do elenco, Riveros, Maxi Rodríguez, Vargas e Barcos (foto da matéria).

O Grêmio treinará forte, quase todos os dias em dois turnos, até a volta do Brasileirão, no dia 6 de julho, contra o Atlético/PR, em Curitiba. Está programado um amistoso para o próximo sábado (29), na Arena, contra um adversário a ser definido. Além do amistoso, está previsto um jogo-treino, de acordo com o diretor executivo do clube Rui Costa.

Clube recepciona garotos campeões com seleção sub-20

Após os trabalhos físicos e dentro de campo, o trio de atletas campeões do Torneio de Toulon e da Valais Youth Cup com a seleção sub-20 Matheus Biteco, Yuri Mamute e Guilherme Tinga falou com a imprensa. Rui Costa falou sobre o orgulho que tem dos atletas e ressaltou as dificuldades que eles tiveram para chegar até ali. Yuri, o craque do Torneio de Toulon e comparado com Balotelli, disse que está muito feliz pela oportunidade recebida na seleção e por ter sido eleito o melhor jogador do torneio, mesmo jogando fora de sua posição. Matheus Biteco, elogiadíssimo pela imprensa europeia, sobretudo pelo ex-gremista Lucas Leiva, prometeu trabalhar dobrado para conseguir vaga no time principal, com a saída de Fernando.