Na estreia de Mano, Flamengo derrota o São Paulo em amistoso

Flamengo e São Paulo aproveitaram a reta final da pausa no futebol brasileiro para "calibrarem" seus times no retorno das competições nacionais. Neste sábado (29), em Uberlândia (MG), o Mengão derrotou o Tricolor por 1 a 0, gol de Marcelo Moreno. Foi a estreia de Mano Menezes como técnico do time carioca, mas ainda terá que evoluir muito a sua equipe, apesar da vitória.

Jogo marcado por pouca emoção

No primeiro tempo da partida o Flamengo teve mais a iniciativa e criou mais chances que o São Paulo. A melhor delas foi aos 16 minutos, com Marcelo Moreno: o atacante boliviano recebeu passe de João Paulo, driblou o goleiro Rogério Ceni mas ficou com pouco ângulo para finalizar e se atrapalhou na hora do chute. Já os paulistas sequer ameaçaram a meta de Felipe.

Na etapa final Ney Franco manteve apenas dois jogadores (Rhodolfo e Maicon), trocando o resto de sua equipe. Com isso, o Rubro Negro cresceu e, aos 10 minutos, teve pênalti. Allan empurrou Cáceres e Alício Penna Júnior assinalou penalidade máxima. Léo Moura cobrou e Denis espalmou no canto direito.

Denis pulou no canto certo e pegou a cobrança de Léo Moura (Foto: Divulgação)

Mas o Fla não se abateu com o pênalti perdido. Dois minutos depois, o meia Paulinho (recém chegado do XV de Piracicaba) fez ótima jogada individual, deu "lençol" em Allan e deixou Marcelo Moreno em totais condições para chutar na esquerda de Denis e fazer 1 a 0 Flamengo. O Mengão trocou cinco peças do time titular depois disso, mas não ampliou o placar. Paulinho, para se firmar com Mano Menezes, tentou chute aos 27 e Denis espalmou.

Mano reconhece que há muito o que melhorar; Ganso se preocupa com Recopa

Após o jogo, o técnico Mano Menezes ficou feliz pela estreia, mas reconheceu que o Flamengo precisa evoluir bastante em campo para enfrentar o Coritiba, sábado (6), no retorno do Brasileirão. "Como amistoso, com tantas trocas, vocês perde um pouco do jogo na parte final. Fizemos alguns ajustes no segundo tempo e fomos mais contundentes. Fiquei feliz com o poder de criação, mas precisamos melhorar a definição", afirmou o novo comandante.

Mano Menezes estreia no Flamengo e oberva seus novos comandados (Foto: Reprodução/globoesporte.com)

Do lado são-paulino, Ney Franco trocou vários jogadores e poupou outros para a disputa da Recopa, a partir de quarta-feira (3), diante do Corinthians. Coube ao meia PH anso explicar: "Não ficam enferrujados (os poupados Denilson, Wellington, Lúcio e Luis Fabiano), mas acabam se machucando e temos um jogo importante quarta. Por isso vamos com mais cautela."

O clima era tão amistoso, que as delegações dos dois clubes jantaram em uma quadra próximo ao local da partida. Ney Franco e Mano Menezes papearam por um longo tempo, já que ambos comandavam a seleção brasileira recentemente (Mano foi técnico da principal e Ney, da sub-20).