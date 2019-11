Protestos fora e dentro do Maracanã também marcam final da Copa das Confederações

O dia da final da Copa das Confederações, vencida pelo Brasil por 3 a 0 sobre a Espanha, teve também reflexos dentro e fora do Estádio do Maracanã neste domingo (30). Manifestações contra a Fifa, a realização da Copa do Mundo em 2014 e os gastos públicos esquecidos nas outras áreas sociais pelos governantes foram vistas pela população. Houve até confrontos com a Polícia Militar.

Dois protestos marcaram o dia no Rio de Janeiro. A primeira foi pacífica, feita de manhã, sem maiores ocorrências. Os ativistas percorreram várias ruas e avenidas do Rio. À tarde, os manifestantes se encontraram novamente na Praça Saens Peña e começaram novamente a passar por vias da Tijuca, na zona norte da cidade.

A PM precisou intervir no ato próximo ao Maracanã. Os policiais montaram um cordão de isolamento para evitar que os protestantes avancassem ao estádio, entre a Rua São Francisco Xavier e a Avenida Maracanã, e algumas pessoas começaram a se desentender com os mesmos.

PM montou cordão de isolamento para evitar avanços dos manifestantes (Foto: Reprodução/Getty Images)

Os pacíficos e moradores da região involuntariamente entraram no confronto, onde bombas de gás lacrimogêneo foram lançadas para dispersar os ativistas. Houve feridos dos dois lados, mas com número não confirmado pela Polícia Militar. Mais ruas do município foram fechadas, complicando o trânsito do local.

Próximo dali, na Estação São Cristóvão do metrô, manifestantes gritavam palavras de ordem aos torcedores que saiam do Maracanã após a partida, mas tudo ocorreu pacificamente, com acompanhamento da PM.

Dentro do Maraca, mais protestos

Durante a festa de encerramento da Copa das Confederações, alguns voluntários aproveitaram o momento e tentaram expor ao mundo seus pontos de vista. Dois dançarinos exibiram uma faixa pedindo a "não privatização do Maracanã" e outra, o "não-preconceito aos gays".

A Fifa não permite esse tipo de protesto dentro dos locais de competições, evitando ao máximo mostrar na transmissão oficial. Os atos foram flagrados por fotógrafos e emissoras de TV que filmavam separadamente.

Figurantes tentaram exibir faixa contra a privatização do Maracanã, mas organizadores rapidamente a tomaram e protestantes foram convidados a se retirarem do estádio (Foto: Reprodução/Reuters)

Faixa pedia fim ao preconceito contra o público homossexual (Foto: Reprodução/Agência Estado)