São Paulo confirma pagamento e Jean segue no Fluminense até 2016

O São Paulo confirmou o depósito de R$ 3,5 milhões do Fluminense pelo volante Jean. Com o pagamento, o Tricolor adquiriu mais 50% dos direitos econômicos do jogador, obtendo agora totais 85% do passe, os outros 15% pertencem ao próprio volante. O pagamento foi confirmado por um membro da diretoria do time paulista.

"Eu não posso dar detalhes de valores, mas posso assegurar que o Fluminense fez o pagamento e ficou com o Jean. Está tudo resolvido dessa questão." - confirmou.

Com o acerto, o contrato do jogador com o Fluminense foi prolongado até dezembro de 2016. O volante é um dos atletas mais valorizados do elenco tricolor, ao todo o Flu pagou R$ 6 milhões ao clube paulista. No ínicio de 2012, a cúpulo de futebol triclor havia depositado R$ 2,5 milhões por 35% dos direitos.

Jean foi um dos destaques do tetracampeonato do Fluminense em 2012, tanto que foi convocado por Luiz Felipe Scolari para disputar a Copa das Confederações.

Revelado pelo São Paulo, Jean chamou atenção pela sua polivalência em campo, podendo atuar tanto como volante como lateral. Campeão Brasileiro pelo tricolor paulista em 2008, Jean se transfereriu para o Fluminense no ínicio de 2012 onde virou titular absoluto da equipe durante a Libertadores daquele ano.