Thiago Neves lembra final da Taça Libertadores que completa cinco anos: 'Dia mais triste'

Com certeza o dia 2 de julho de 2008 não sairá da memória dos torcedores do Fluminense, alias, não só dos torcedores mais também dos jogadores, como Thiago Neves. Naquele ano o Fluminense havia feito uma campanha impecável e emocionante, lotando o Maracanã em diversas partidas das oitavas de final e quartas de finais, depois da golada histórica de 6x0 em cima do Arsenal de Sarandi na fase de grupos do torneio. Porém, após as belas exibições ninguém suspeitava o que estava por vir naquela final de Libertadores em que o time carioca disputou contra a LDU - equatorianos fizeram igualmente um torneio excepcional, enfrentando equipes no decorrer de suas partida -.

Em pleno Maracanã lotado o Fluminense precisava vencer por três gols de diferença a LDU. O jogo acabou em 3x1 no tempo normal, com direito a 3 gols de Thiago Neves (primeiro jogador a marcar três vezes em uma final de Libertadores), porém isso não foi o suficiente para que o titulo fosse para as Laranjeiras.

A disputa foi decidida nos pênaltis, após uma uma prorrogação cansativa. Após Conca, Thiago Neves, e Washington terem perdido suas cobranças, a LDU se consagrou campeã da Libertadores da América de 2008.

Hoje, completando 5 anos um dos heróis e ao mesmo tempo vilão da história, Thiago Neves deixou uma mensagem em seu Twitter: "Foi o dia mais triste da minha vida, não só da minha, mas de todos os torcedores do nosso Fluzão!!"

Naquele mesmo ano o jogador se despediu do tricolor após fechar com o Hamburgo, da Alemanha.