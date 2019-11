Newell's Old Boys - Atlético-MG, assim acompanhamos

Encerramos por aqui a transmissão! Noite ruim para o Atlético Mineiro na Libertadores, e o Newell's Old Boys abre grande vantagem para a volta. Siga-nos no twitter @VAVEL_Brasil e curta nossa página no facebook. Obrigado a todos que nos acompanharam.

23:50 Maxi Rodriguez e Scocco foram os autores dos gols argentinos. Com a derrota, o Galo precisa vencer no Independência por 3 gols de diferença para se classificar e 2 para levar a disputa para os pênatis. Caso sofra gols fora de casa, terá de fazer 4 na volta.

FIM DE JOGO! O Atlético perde para o Newell's por 2 a 0 e se complica na Copa Libertadores.

46' Teremos três minutos de acréscimo.

45' Luan cruza na área mas Jô cabeceia pra fora.

44' VÍDEO Scocco amplia a vantagem argentina.

39' OLÉ Torcida do Newell's grita 'Olé' nas arquibancadas do estádio.

38' Com este resultado, o Galo vai se complicando na Libertadores. Caso leve 1 gol no Independência, terá de fazer 4 para se classificar.

35' GOL DO NEWELL'S Scocco cobra falta rasteira, no canto de Victor, sem chances para o goleiro.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NEWELL'S OLD BOYS! SCOCCO AMPLIA!

33' VÍDEO Maxi Rodriguez abre o placar para o Newell's Old Boys.

30' GOL DO ATLÉTICO! ANULADO! Jô marca após cobrança de falta mas o árbitro assinala irregularidade no lance.

28' SALVA GILBERTO SILVA! Incrivel recuperação para salvar a bola em cima da linha!

27' PERDE SCOCCO! Boa troca de passe do Newell's. Scocco sai de frente para o gol mas chuta dividindo com Gilberto Silva.

24' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO MINEIRO! SAI: Diego Tardelli ENTRA: Luan

23' CARTÃO AMARELO PARA PABLO PÉREZ Por falta em Ronaldinho.

20' QUASE TARDELLI O atacante do Galo vê Guzman adiantado e tenta por cobertura.

17' CARTÃO AMARELO PARA MAXI RODRIGUEZ! Por ter tirado a camisa na hora de comemora seu gol.

16' GOL DO NEWELL'S Após o bate-rebate na grande área. Maxi Rodriguez aparece para marcar de cabeça.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NEWELL'S OLD BOYS! MAXI RODRIGUEZ ABRE O PLACAR!

13' CHEGA NEWELL'S FIgueroa lança Maxi Rodriguez que arrisca de fora da área obrigando Victor a fazer boa defesa.

9' QUASE GALO! Gúzman quase comete pênalti em Jô. Mas consegue interceptar a bola na sequência do lance.

7' Bernardi arrisca da entrada da grande área. Victor faz a defesa.

5' Bernardi é lançado, mas Richarlyson faz o corte.

3' Marcos Rocha toca para Ronaldinho que não consegue dominar. A bola sai pela linha de fundo.

1' ETA RONALDINHO... Jogada bem trabalha, Jô recebe de Tardelli e toca para Ronaldinho que finaliza bizonhamente.

0' Começa o segundo tempo na Argentina!

22:50 Bernard: "Infelizmente, não consegui fazer o gol. A bola caiu no meu pé direito. Tentei driblar, mas não deu"

22:49 Ronaldinho Gaúcho: "Está na hora de eu e o Gilberto Silva, jogadores com mais experiência, comandar os outros jogadores"

22:45 Newell's teve mais posse de bola, mas o Atletíco foi quem teve as melhores chances. Partida igual.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Atlético e Newell's vão empatando por 0 a 0.

42' GUZMAN! Ronaldinho faz bela jogada, toca para Bernard que tenta passar pelo goleiro com bola e tudo. Mas Guzman fica com ela

39' GRANDE CHANCE! Boa jogada trabalhada do Newell's, mas Scocco finaliza mal e Victor segura sem dificuldades.

35' Partida fica equilibrada. Ambas as equipes tem dificuldades para impor seu jogo.

32' Mateo faz boa interceptação de bola em Ronaldinho e a torcida do Newell's vibra.

26' CARTÃO AMARELO PARA BERNARD! Por falta em Casco.

25' Ê GOLEIRÃO! Gúzman sai do gol, se enrola com a bola e quase da de bandeja para Jô.

24' QUASE GALO! Bernard faz boa jogada e cruza, Vergini afasta e manda para escanteio.

22' Newell's pressiona, mas sem grandes oportunidades. O Galo consegue evitar bem as jogadas aéreas da equipe argentina.

19' Scocco faz boa jogada, passa por Richarlyson e cruza. Rafael Marques afasta de cabeça.

18' FOTO Ronaldinho é bem marcado pela defesa do Newell's.

17' Cuca pede calma aos jogadores do Galo. Clima tenso na argentina.

15' A equipe VAVEL Brasil também está transmitindo a partida entre São Paulo e Corinthians pela Recopa Sul-Americana.

10' Tardelli faz boa jogada pela esquerda e cruza, a bola iria para Bernard mas Gúzman se antecipa e fica com ela.

7' Ronaldinho cai e reclama de falta. O árbitro nada marca.

5' Torcida do Newell's faz o estádio tremer!

4' CHEGA NEWELL'S Cáceres cruza, Maxi Rodriguez pega de primeira e Victor faz boa defesa.

3' Tardelli lança para Jô que domina mas é interceptado. Arremesso lateral para o Galo.

2' Matteo lança Scocco, que não alcança a bola.

1' No twitter, torcida do Newell's brinca com o slogan da torcida atleticana para esta temporada.

Abandonó el horto está muerto — Newell's Old Boys (@Sorin_NOB) July 4, 2013

0' ROLA A BOLA! Começa a semifinal da Libertadores!

21:57 Newell's vem ao gramado, recepcionado por uma bela festa.

21:50 Torcida atleticana presente no estádio Marcelo Bielsa.

21:45 Atlético Mineiro vem ao gramado, muito vaiado pela torcida argentina!

21:37 NEWELL'S CONFIRMADO Guzmán; Cáceres, Vergini, Heinze, Casco; Mateo, Pérez, Bernardi; Figueroa, Rodríguez, Scocco.

21:35 GALO CONFIRMADO Victor; M. Rocha, Gilberto Silva, R. Marques e Richarlyson; Pierre, Josué, D. Tardelli e Ronaldinho; Bernard e Jô.

21:33 A torcida do Newell's faz uma bela festa no estádio. Muitos balões e cantos são entoados mesmo antes da partida começar.

21:30 MOMENTO MARCANTE Nas quartas-de-final, Boca Juniors e Newell's realizaram uma emocionante disputa de penalidades máximas. A vitória do anfitrião veio apenas após a cobrança do vigésimo quarto penal.

21:25 MOMENTO MARCANTE Victor, goleiro do Atlético Mineiro, concretizou o momento mais marcante do Atlético Mineiro na competição até o momento. Com o pé esquerdo, defendeu a cobrança de pênalti que selaria a classificação do Tijuana nos acréscimos da partida.

21:23 Cerca de 2.000 Atleticanos estão presentes no estádio Marcelo Bielsa. Neste momentos, os goleiros da equipe mineira fazem o trabalho de aquecimento bem a frente de sua torcida.

21:22 FIQUE DE OLHO: Ronaldinho Mordido pela sua não-convocação para a Copa das Confederações, Ronaldinho é o ponto de referência do Atlético Mineiro. Todas as jogadas passam pelo seu pé. É a cabeça pensante de uma equipe que vem apresentando um belíssimo futebol.

21:20 FIQUE DE OLHO: Scocco O atacante do Newell's Old Boys é a principal referência ofensiva da equipe argentina. Sua presença dentro da grande área é mortal. Scocco é o principal responsável pelos gols de sua equipe nesta edição da Libertadores.

21:15 ESTÁDIO LOTADO O estádio Marcelo Bielsa teve seus ingressos esgotados dias antes da decisão. Caldeirão argentino na Libertadores.

21:10 ARBITRAGEM Enrique Osses apitará a partida. O chileno é um dos mais conceitudos da América do Sul, sendo convocado inclusive para apitar partidas decisivas da Copa das Confederações.

21:08 DESFALQUES Réver terá de cumprir dois jogos de suspensão, pela expulsão contra o Tijuana. Rosinei está na mesma situação, porém pela expulsão contra o São Paulo. Leonardo Silva, que rompeu os ligamentos do ombro em um treino também está fora e é dúvida para o jogo da próxima semana. Já Leandro Donizete, outro desfalque, sentiu a coxa, mas, pelo menos, deverá estar em campo no dia 10.

21:07 DESFALQUES No Newell's, Villalba já trabalha com bola, mas ainda não tem condições de jogar. Ele deverá voltar, pelo menos no banco de reservas, na partida de volta, no dia 10, em Belo Horizonte.

21:05 VÍDEO Assista a disputa de pênaltis que garantiu o Newell's Old Boys na semifinal da Libertadores.

21:03 VÍDEO Assista aos melhores momentos da partida entre Atlético Mineiro e Tijuana.

21:02 Se o Galo passou sufoco, o mesmo podemos dizer do Newell's. O clássico contra o Boca Juniors teve seu desfecho na disputa de pênaltis, onde foram necessárias 24 cobranças para descobrir quem seria o semifinalista da competição.

21:01 Com a melhor campanha da primeira fase, o Galo faz bonito e mostra a força do seu elenco na Libertadores. Porém, nem tudo foram flores no caminho da equipe mineiro. Pelas quartas-de-final, o Tijuana deu trabalho e quase conseguiu a classificação dentro da Arena Independência. Victor foi o herói daquela partida.

21:00 Boa noite, amigos! Nesta noite, a equipe VAVEL Brasil transmite a partida entre Newell's Old Boys e Atlético Mineiro, válida pela semifinal da Copa Libertadores da América. É o primeiro confronto para definir o finalista da competição. Fique conosco!