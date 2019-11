Buscando aliviar o ambiente, Corinthians disputa a Recopa com o São Paulo

Na primeira partida após vender o volante Paulinho para o Tottenham, da Inglaterra, o Corinthians vai até o Morumbi, nesta quarta-feira (03), enfrentar o São Paulo na partida de ida da Recopa Sul-Americana, buscando dar uma amenizada no ambiente do clube, que não é dos melhores.

Antes da parada para a Copa das Confederações, o Timão não começou bem o Campeonato Brasileiro e o atacante Alexandre Pato, principal contratação para a temporada, vem sendo constantemente criticado pela torcida pelo excessos de oportunidades perdidas. Para a decisão continental, o camisa 7 irá começar no banco de reservas – o trio de ataque será formado por Emerson Sheik, Romarinho e Guerrero.

Entretanto, a má fase não é exclusividade de Pato. Das últimas dez partidas do Alvinegro em apenas uma um atacante balançou as redes: Emerson Sheik fez o único gol da vitória por 1 a 0 contra a Ponte Preta, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

A ausência de Paulinho

Recentemente vendido ao Tottenham, Paulinho é o grande desfalque do Corinthians para o restante da temporada. Principal jogador da equipe nos últimos anos, o volante fará muita falta à equipe corintiana e quem terá a difícil missão de substituí-lo será Guilherme.

- Paulinho se despede do Corinthians e confirma acerto com o Tottenham

Contratado junto à Portuguesa em agosto do ano passado, o volante tem características muito diferentes do ex-camisa 8 do Timão, que costumava aparecer como elemento surpresa dentro da área e se destacava pela habilidade de marcar gols na bola aérea, enquanto Guilherme não tem tanta presença de ataque e aparece mais nas finalizações de longa distância.

A motivação do clássico

O Majestoso, como é conhecido o duelo entre Corinthians e São Paulo, é um dos maiores clássicos do país e, consequentemente, tem um clima diferente. Em entrevista coletiva, o peruano Guerrero comentou sobre a motivação de participar de uma partida desse calibre.

“(Quando chegamos com o ônibus) Eles jogam cervejas, garrafas, tudo na gente. E aí entramos com raiva de querer ganhar o jogo. Acho que por isso gostamos de jogar no Morumbi, e isso aumenta nossas esperanças por um bom resultado” afirmou.

Alexandre Pato busca encerrar jejum

Sem marcar desde as quartas de final do Campeonato Paulista, contra a Ponte Preta, no dia 28 de Abril, a contratação mais cara da história do futebol nacional tem sofrido muitas críticas por parte da torcida corintiana. Além de não marcar nos últimos dez jogos, o camisa 7 perdeu chances incríveis, sem goleiro, contra o Boca Juniors e o Goiás.

Contra o São Paulo, Pato, que começa no banco de reservas, tentará quebrar esse jejum e reestabelecer uma tranquilidade na relação com a Fiel Torcida.

Ficha Técnica

Local: Estádio do Morumbi

Data: 03/07/2013

Horário: 22h00

São Paulo: Rogério Ceni; Douglas, Lúcio, Tolói e Juan; Denilson (Wellington), Rodrigo Caio e Jadson; Osvaldo, Aloísio (PH Ganso) e Luis Fabiano.

Corinthians: Cássio, Edenílson, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf e Guilherme; Romarinho, Danilo e Emerson; Guerrero.