Com desfalques, Atlético-PR se prepara para enfrentar o Grêmio

Na primeira partida oficial após a pausa para a Copa das Confederações, o desfalcado Atlético Paranaense recebe o Grêmio de Renato Portaluppi pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O local em que o jogo será realizado é a Vila Capanema, estádio pertencente ao Paraná Clube - alugado para o Furacão.

Antes da parada para o torneio internacional, a equipe comandada por Ricardo Drubscky oscilou nos resultados e mostrou pontos positivos e negativos. Desempenhando um futebol vistoso, o setor ofensivo não deixou a desejar e o time já balançou as redes por 11 oportunidades - melhor ataque da competição. Por outro lado, o diferente sistema adotado para a zaga não vem dando certo: são 12 gols sofridos em 5 jogos (média de 2,4 por partida).

Bruno Silva é cadastrado no BID e pode estrear

Volante contratado nas últimas semanas, Bruno Silva teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já está apto a realizar sua estreia com a camisa rubro-negra. A princípio, o ex-jogador da Ponte Preta chega para compor o banco de reservas, mas com a possível ausência de Deivid, pode ganhar a vaga entre os titulares neste sábado (6), ao lado de João Paulo.

Marcelo Palau, vindo do Nacional-URU e Dellatorre, do Porto-POR, também acertaram suas transferências para o clube nesta fase de inter-temporada, entretanto, somente Bruno foi regularizado e mostrou-se entusiasmado para contribuir. "Já estou à vontade. Contra o Grêmio, temos que ter inteligência. Nosso time é inteligente e tem que colocar isso em prática. Quando tem a bola, saber trabalhar bem. E sem a bola, saber marcar. Se o Ricardo optar por mim no sábado, estou pronto para ajudar" - falou à Rádio CAP.

Maré de lesões pode prejudicar

Machucados desde a ''primeira parte'' do Brasileirão, quatro importantes peças ainda não se recuperaram totalmente e devem desfalcar o Furacão: Cleberson (zagueiro), Léo (lateral-direito) e Deivid (volante). Se não bastasse estas, o promissor atacante Douglas Coutinho lesionou-se durante um treinamento e tem retorno previsto apenas para o final do mês de setembro.

Anteriormente, o lateral-esquerdo Pedro Botelho também era tido como baixa no elenco atleticano, mas na última quinta-feira (4) ele reapareceu no gramado do Durival de Britto e realizou os trabalhos normalmente com o restante do grupo. Caso Drubscky opte por poupá-lo por mais um jogo, o meia Juninho deve ser seu substituto - improvisado no setor.

Weverton quer equipe equilibrada

Arqueiro do Atlético desde 2012, Weverton entrou como titular absoluto nas primeiras rodadas da competição e vem agradando a maior parte da torcida com suas 9 'defesas difíceis' até então (melhor marca no campeonato). Nesta sexta (5), disse à imprensa do clube que espera um time equilibrado para a retomada.

"Temos conversado bastante para mantermos o equilíbrio entre todos os setores do time com o objetivo de continuar marcando os gols e levando o mínimo possível. Nosso grupo tem qualidade, é jovem e sabe onde quer chegar. Foi importante para analisar o desempenho nos cinco primeiros confrontos. Será importante vencer na reestreia, assim como ter uma boa sequência de partidas. Porém, não podemos deixar de lado o pensamento de jogo a jogo e ter foco total no Grêmio, um adversário difícil e qualificado".

"Aqui, sempre queremos o melhor para o Atlético, independente de quem estiver com a camisa titular. Drubscky fez uma palestra mostrando que teremos muitos jogos, destacando a importância de ter um grupo forte e com todos jogadores à disposição. Em termos de entrega, respeito e união, posso dizer que esse é um dos melhores elencos que o Atlético já teve" - completou.

Ficha técnica

Local: Vila Capanema

Data: 06/07/2013

Horário: 18h30

Atlético-PR: Weverton; Jonas (Léo), Manoel, Luiz Alberto e Pedro Botelho (Juninho); Bruno Silva, João Paulo, Felipe, Zezinho (Paulo Baier) e Everton; Ederson.

Grêmio: Dida; Moisés, Werley, Bressan e Alex Telles; Adriano, Souza, Guilherme Biteco e Zé Roberto; Vargas e Barcos.