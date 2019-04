Corinthians lança seu terceiro uniforme

No dia que comemora um ano da conquista da Copa Libertadores, o Corinthians decidiu relembrar o passado mais uma vez e homenageou uma parte singular da história alvinegra. Em evento realizado na zona oeste de São Paulo, o clube lançou na manhã desta quinta-feira (04) o seu novo terceiro uniforme. Como já havia sido revelado pela fornecedora de material esportivo, o novo manto do Timão é azul, com detalhes em preto e branco nas mangas.

A camisa é inspirada em um modelo utilizado pelo Corinthians em 1965. Na ocasião, o clube teve a honra de representar a Seleção Brasileira em um amistoso contra o Arsenal, da Inglaterra. Os escritos na gola fazem referência à partida: “És do Brasil o clube mais brasileiro: 16 de novembro de 1965”. A data se refere ao dia do confronto, que terminou com vitória por 2 a 0 para os ingleses. Rivellino, presente na partida foi homenageado durante a apresentação do novo uniforme.

“Como é bom receber homenagem em vida. Às vezes, no Brasil, só quando o ídolo morre é que ele é lembrado. Fico feliz pela oportunidade. Tive essa oportunidade representar a seleção brasileira. Estava um frio danado. O (Osvaldo) Brandão era o treinador. Meu pé não sentia a bola. No intervalo, falei para o Brandão e nós tomamos conhaque. Não esquentou e nem ficamos bêbados (risos)” comentou Rivellino – Seu Miranda, funcionário mais antigo do clube (está há 49 anos no Parque São Jorge) também foi homenageado.

Para a apresentação da camisa, o Corinthians utilizou dois jogadores do elenco atua, Romarinho e Alexandre Pato, e ambos aprovaram a ideia da diretoria de marketing do Timão.

“Por fora é Brasil, por dentro Corinthians. Espero que todos tenham gostado. É uma honra vestir essa camisa” comentou o camisa 7.