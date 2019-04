Paraná cede empate e deixa escapar a entrada no G4

O Paraná tentou, tentou mas apenas empatou com o América-MG no confronto realizado na Arena Independência, em Belo Horizonte. O resultado não foi suficiente para colocar o Tricolor no G4 da série B.

O jogo foi eletrizante do início ao fim. Logo nos primeiros minutos já se observava a disposição dos jogadores paranistas em conseguir a vitória, mesmo jogando longe de casa. Mas do outro lado estava o América-MG, quarto colocado e que não iria vender a partida tão facilmente.

Aos 19 minutos, Andrei Giotto, bateu de primeira e acertou o ângulo do goleiro paranista, Luís Carlos, abrindo o placar para o time mineiro. Mas aos 30 minutos, Lúcio Flávio, bateu falta com perfeição e empatou a partida. Depois disso o Tricolor perdeu boas oportunidades com Rubinho e Edson Sitta, mas o primeiro tempo terminou empatado.

Na volta do intervalo, o Paraná partiu para o ataque e aos 4 minutos da etapa complementar, Ricardo Conceição bateu de primeira e virou a partida. Com a vitória parcial o Tricolor não deixou de continuar atacando, mas novamente, pecou nas finalizações. Aos 30 minutos, em uma falta na lateral do campo, veio a ducha de água fria para o time paranista. Andrei Giotto escorou de cabeça e empatou o jogo. Apenas dois minutos depois, a chance da redenção, Reinaldo chutou e a bola bateu no braço do zagueiro Leandro do América, pênalti para o Tricolor. Lúcio Flávio, o capitão paranista foi pra bola mas jogou por cima do gol e desperdiçou a penalidade.

Com o empate, o Tricolor chega aos 11 pontos e ocupa a quinta colocação. O América-MG chegou aos 13 pontos e é o terceiro colocado.

O Paraná entra em campo no próximo sábado (13), quando vai até Santa Catarina, enfrentar o Avaí, às 16h20, na Ressacada.