Tentando esquecer final estadual, Fluminense enfrenta o Botafogo

Pela sexta rodada do campeonato brasileiro, teremos o confronto que decidiu os campeonatos cariocas de 2012 e 2013. Fluminense e Botafogo disputam o clássico que tem como fator principal a sua localidade. Sem o Engenhão, fechado pelo governo carioca, e sem a assinatura do consórcio do Maracanã, alvinegros e tricolores sem enfrentam na Arena Pernambuco.

Na classificação, os dois cariocas destacam-se pela suas colocações. Garantidos como 'melhores do Rio' nesta rodada, o foco de ambas as equipe é única e exclusivamente a liderança. Com 10 e 9 pontos, Botafogo e Fluminense - respectivamente - torçem também por tropeços de Coritiba e Vitória para dormir na primeira colocação do Brasileiro.

Último confronto

Felicidade alvinegra, tristeza tricolor. Com uma campeonato estadual impecável, o Botafogo levantou a taça oficialmente após a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, com gol de Rafael Marques, em Volta Redonda. Após ter conquistado a Taça Guanabara e ter feito a melhor campanha na Taça Rio, a equipe do técnico Oswaldo de Oliveira precisava de apenas um empate para sagrar-se campeão. Assista aos melhores momentos abaixo.

Local curioso

Sem Engenhão, Maracanã e São Januário a disposição, o clássico carioca será disputado em Pernambuco. Construída para as Copa das Confederações e do Mundo, a morderna Arena Pernambuco sediará um dos mais importantes jogos da 6ª rodada do Brasileirão.

Desfalques e destaques

A janela de transfêrencias surge como destaque negativo para a partida, para ambos os lados. As vendas de Fellype Gabriel e Wellington Nem, desfalcam Fluminense e Botafogo para este grande jogo. Porém, temos os retornos de Fred, Jean, Cavalieri e Jefferson - todos com a Seleção Brasileira - para suas equipes.

Fique de olho

FRED: Artilheiro da Seleção Brasileira da 'Era Felipão' e da Copa das Confederações. Frederico é tido como carrasco botafoguense por ter sua melhor média de gols em partidas oficiais contra o clube alvinegro. Motivado e renovado, o camisa 9 tricolor é um dos destaques do jogo.

SEEDORF: Holandês bom de bola, principal referência ofensiva da equipe do Botafogo. Suas excelentes atuações nas duas partidas contra o Fluminense na temporada fazem com que seu nome seja dos principais destaques da partida.

Prováveis escalações