Ricardo Drubscky não é mais o técnico do Atlético-PR

6 jogos, 3 empates, 2 derrotas e apenas 1 vitória. Esses foram os números de Ricardo Drubscky no comando do Atlético Paranaense nesta edição do Campeonato Brasileiro. Para o alívio de boa parte da torcida, o mineiro de 53 anos não é mais o treinador do Furacão. A demissão foi confirmada na tarde desta segunda-feira (8), no site oficial.

Drubscky iniciou sua carreira no mundo do futebol como preparador físico e com o decorrer do tempo, tornou-se técnico. Foi contratado na metade de 2012 pela equipe paranaense e agradou a diretoria ao cumprir a missão de conquistar o acesso para a Série A; entretanto, após pouco mais de um ano, a confiança não era a mesma e os maus resultados recentes alavancaram a demissão.

No último sábado (6), o Atlético recebeu o Grêmio na Vila Capanema e ficou no empate por 1 a 1, placar que o deixou na décima nona colocação na tabela. Se não bastasse o momento de turbulência, o próximo compromisso é nada menos que o clássico diante do Coritiba, no Couto Pereira, no dia 14.