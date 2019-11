Marcelo Nicácio sai do banco, marca dois e Paysandu consegue empate com o São Caetano

Paysandu e São Caetano inauguraram a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B nesta terça-feira (9), no Estádio Da Curuzu, em Belém. O destaque da noite foi o atacante Marcelo Nicácio, que saiu do banco de reservas e fez dois gols, dando o empate no placar final: 2 a 2. O Azulão abriu 2 a 0, com Jael e Samuel Santos, mas Nicácio evitou a derrota do Papão.

Com o resultados, os dois times seguem no meio da tabela da competição e começam a se distanciar do G-4. Os paulistas têm 10 pontos, em 11º lugar, enquanto os paraenses possuem nove, em 12º.

O jogo

No primeiro tempo o Paysandu teve a iniciativa de jogo e criou oportunidades, mas parava no goleiro Rafael Santos ou errava a pontaria. O São Caetano, encurralado pelo adversário, tinha dificuldades para sair jogando e não ameaçou em nenhum momento a meta de Marcelo, que estreava no gol do Papão. Aos 19 minutos, um dos refletores do Estádio Da Curuzu se apagou, e, por isso, a partida foi paralisada por meia hora, até que as luzes se reacendessem. Na volta, o time paraense segiu melhor e Careca e Yago Pikachu obtiveram as malhores chances perto da grande área, mas a defesa do Azulão segiu bem.

Na volta para a etapa final os dois treinadores não mexeram em suas respectivas equipes e, logo no primeiro minuto, Jael recebeu passe na entrada da área, girou para cima da marcação, e, caindo, chutou para o gol e fez 1 a 0 São Caetano, esfriando os ânimos dos torcedores do Pará que lotaram o Da Curuzu. Aos 11, o clube do ABC Paulista ampliou com Samuel Santos, que aproveitou chute "mascado" de Jael, apareceu de surpresa na frente de Marcelo e marcou o segundo.

Geovane, do São Caetano, tem dificuldades para passar sobre forte marcação do Paysandu (Foto: Tarso Sarraf /O Liberal)

Com o resultado adverso, o técnico Givanildo Oliveira promoveu a entrada do atacante Marcelo Nicácio no lugar do meia Diego Barboza, aos 18 minutos. Cinco minutos depois o camisa 19 já começava a mostrar "estrela" no jogo. Yago Pikachu cruzou da direita e Nicácio cabeceou firme sem chances para Rafael Santos: 2 a 1. O São Caetano respondeu a substituição para se fechar, e tirou o meia Renato Ribeiro para a entrada do volante Moradei. Aos 35, saiu o outro meia Danilo Bueno e entrou mais um volante, o quarto de Marcelo Veiga: Wagner Carioca. Três minutos depois, Marcelo Nicácio se consolidou como jogador da partida e empatou, de falta, castigando o Azulão, que tinha colocado quatro homens de marcação no meio campo para retrancar o time.