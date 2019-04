Presidente Marcelo Guimarães Filho é afastado do cargo no Bahia

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) decidiu nesta terça-feira (9) afastar o presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, do seu cargo. Lisbete Maria de Almeira foi a desembargadora responsável pelo julgamento da intervenção no clube, após denúncias de irregularidades desde a eleição como também na gestão do presidente. O clube ficará temporariamente nas mãos do advogado Carlos Rátis, nomeado interventor.

Essa é a segunda vez que o Bahia sofre uma intervenção. A primeira aconteceu no ano de 2011 pelo ex-conselheiro do clube Jorge Maia, que decidiu denunciar a manipulação no processo eleitoral que reelegeu MGF. Nesta manhã de terça, a desembargadora julgou como improcedente a medida cautelar dos advogados do Bahia, que tentaram impedir a intervenção.

Carlos Rátis terá a missão de investigar se a última eleição ocorreu de forma legal, de acordo com o estatuto do clube, expor a prestação de contas do clube e principalmente, convocar uma nova eleição para definir o novo presidente do Esquadrão.