Jocinei é apresentado e se inspira em Paulinho para fazer sucesso no Timão

Depois de mais de um mês apenas treinando no CT Joaquim Grava, o volante Jocinei finalmente foi apresentado oficialmente pelo Corinthians nesta terça-feira (09). Vindo do Rio Claro, do interior paulista, o atleta demonstrou um discurso bastante centrado e afirmou que espera ter sucesso semelhante ao de Paulinho, seu antecessor na equipe corinthiana, que foi recentemente vendido ao Tottenham, da Inglaterra, e faz sucesso com a camisa da Seleção Brasileira.

“Penso em jogar logo. Claro que não dá para comparar com o Paulinho, que fez uma história muito linda aqui, mas espero ajudar com minhas qualidades e alcançar sucesso parecido” discursou.

Jocinei tem no segundo volante a sua posição de origem, assim como Paulinho, mas afirmou que está disposto a exercer diversas funções dentro do esquema tático do técnico Tite. Canhoto, o jogador deve ganhar bastante oportunidades quando o comandante alvinegro quiser mudar a forma do Timão jogar durante as partidas. O atleta é o único que exerce a função de segundo homem de meio de campo e utiliza a perna esquerda.

“Espero jogar na minha posição de origem, que é segundo volante, mas também sei atuar como um meia. Gosto de cadenciar o jogo, tenho bom passe, mas meu forte é finalizar de média e longa distância. No Rio Claro, atuei até como ponta-esquerda” analisou.

Sobre a oportunidade de vestir o manto alvinegro, Jocinei se demonstrou extremamente lisonjeado.

"Quando fiquei sabendo do Corinthians, não acreditei. Andei por Joinville, Rio Claro, XV de Piracicaba... Esperei acontecer para contar para a minha família que podia vir para o Corinthians" relatou o volante.

O diretor de futebol do Corinthians, Roberto de Andrade, demonstrou que a expectativa da diretoria é que Jocinei seja um “novo Paulinho”.

"Com certeza a oportunidade do Jocinei vai chegar. Todos que vieram da mesma forma que ele saíram daqui vendidos para a Europa ou foram para a Seleção porque se tornaram grandes jogadores. Por isso estamos sempre muito atentos a tudo que acontece no mercado do futebol e não vamos parar por aí. Sempre que acharmos que vale a pena, vamos trazer"frisou o dirigente.