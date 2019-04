Espírito guerreiro em excesso de Rhayner preocupa Abel

A principal característica de Rhayner é a garra e a determinação o que acabou deixa o jogador nas graças da torcida, porém em alguns momentos isso pode acabar virando um problema. No último domingo, o atacante deixou o campo sentindo muitas dores, em função de arrancas e de pancadas em que recebeu durante a partida. Rhayner é um dos jogadores que mais correm durante a partida e a garra excessiva do jogador acaba preocupando o técnico Abel Braga.

No domingo, no intervalo da partida contra o Botafogo, o técnico Abel Braga deu um puxão de orelha no jogador, mostrando apreensão com as faltas cometidas e com o esforço em excesso, o que pode acabar ocasionando uma lesão no jogador, o que é que o Flu menos precisa no momento já que o jogador é muito útil a equipe.

"A característica dele é essa (disputar as jogadas até o fim). Chamei a atenção dele no intervalo. Pois, como ele vai com muita vontade, ás vezes acaba cometendo faltas. Mas também acaba se machucando. Primeiro levou uma cabeçada no nariz. Depois teve que sair, pois levou uma pancada na perna. Isso é uma característica dele. Não posso tirar a caracterísitca do jogador. Ele é muito útil para a equipe" - afirmou Abel

Rhayner e o Flu voltam a entrar em campo no próximo sábado, contra o Internacional, ás 18h30 (de Brasília), no Moacyrzão, em Macaé.