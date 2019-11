Luis Fabiano e C.Rodríguez são expulsos, e São Paulo leva virada do Bahia

São Paulo e Bahia fizeram jogo adiantado da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira (10), no Morumbi, e os baianos viraram o placar no final da partida: 2 a 1. O resultado faz o "Baêa" subir para 11 pontos, alcançando o 3º lugar, contra oito dos paulistas, em 10º.

No Tricolor Paulista, Luis Fabiano colecionou mais uma expulsão na carreira, por meter a mão na bola e receber o segundo cartão amarelo, o que fez a torcida não poupar protestos na arquibancada, com gritos de "pipoqueiro". O estreante Clemente Rodríguez também foi expulso, fazendo o São Paulo terminar a partida com dois a menos.

O jogo

O primeiro tempo começou com o Bahia melhor, e Anderson Talisca assustou Rogério Ceni aos 4 minutos, com chute de fora da área. Aos 13, Talisca chutou mais uma, mas o camisa 1 são-paulino defendeu. Mas quem abriu o marcador foi Aloísio, no minuto seguinte: o atacante recebeu meio sem querer de Luis Fabiano em velocidade, tirou do marcador e chutou de esquerda: 1 a 0. Aos 34, Marquinhos Gabriel fez Rogério trabalhar mais uma vez, depois de bola mal afastada por Rodrigo Caio.

Na etapa final, o jogo seguiu truncado, com poucas chances, mas o Bahia chegou ao empate aos 18 minutos: Anderson Talisca recebeu na pequena área de Marquinhos Gabriel e só emendou para a rede adversária, 1 a 1. Dois minutos depois, o São Paulo teve seu primeiro problema. Luis Fabiano tentou ganhar em velocidade do marcador do Bahia e colocou a mão na bola. Como já tinha cartão amarelo, foi expulso pelo árbitro Alício Pena Júnior.

Partida, apesar do placar, reuniu poucas chances de gol (Foto: Marcos Bezerra/Futura Press)

O Tricolor Paulista só criou uma oportunidade de perigo aos 40 minutos, com Lúcio, que, dentro da pequena área, cabeceou para o gol e o goleiro Marcelo Lomba fez ótima intervenção. Nos dois minutos seguintes, mais castigo paulista: Clemente Rodríguez, que estreava com a camisa são-paulina, também foi expulso após segundo amarelo. Na sequência, Fahel aproveitou sobra dentro da área e fez 2 a 1, virando o placar para o "Baêa", que afundou ainda mais a crise no São Paulo.

Ao que tudo indica, o novo técnico terá grande trabalho para reconstruir o prestígio do time, e esse treinador deve ser mesmo Paulo Autuori, que chega à capital paulista para assinar contrato nesta quinta-feira (11).