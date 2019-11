Internacional vira contra o América-MG e encaminha classificação na Copa do Brasil

Em noite de reação, o Internacional bateu o América-MG em Caxias do Sul por 3 a 1, e fica em boa situação para garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro tempo foi um desastre. A opção de Dunga por Jackson na vaga de Willians se mostrou muito equivocada, uma vez que o zagueiro improvisado na volância abusou do direito de errar passes, comprometendo a saída de bola colorada.

Além disto, a postura do Coelho foi surpreendente até certo ponto, pois o time mineiro não se intimidou, atacou e usou da velocidade do seu rápido setor ofensivo, nas figuras de Nikão, Rodriguinho e Willians Santana. O jogo não era dos melhores, não haviam tido grandes chances de gol no jogo, exceto uma cabeçada de Victor Hugo que Muriel defendeu. Até que, aos 40 minutos, Rodriguinho recebeu na entrada da área, encarou a defesa colorada, passou por Juan e mandou no canto esquerdo.

Vaias que acordam

O Inter tentou reagir antes da primeira etapa, mas não conseguia ter ao menos um volume de jogo razoável para empatar o jogo. O primeiro tempo acabou, e o time colorado saiu de campo vaiado. As vaias e a ação de Dunga certamente mexeram com a equipe. Inclusive na nominata: Jackson, o pior em campo, deu lugar a Jorge Henrique, uma vez que não parecia que o América iria seguir atacando com a frequência dos primeiros 45 minutos.

A intensidade do jogo melhorou, mas a qualidade não era muito diferente daquela apresentada na etapa inicial. O argentino Dátolo era hostilizado a cada toque na bola. Os primeiros 15 minutos foram ruins. Então, aos 15, se iniciou uma pressão que o time mineiro não aguentaria. Rafael Moura, Índio e Juan tentaram de cabeça, após três cruzamentos. No quarto cross à área americana, Jaílton botou a mão na bola. Pênalti e cartão amarelo para o zagueiro do Coelho que nem reclamou...

"Miojo à estrangeira": virada pronta em três minutos

Na cobrança, D'Alessandro deslocou Matheus e empatou o jogo. Não deu tempo nem de o América absorver o gol sofrido, e três minutos após o empate anotado pelo argentino D'Alessandro, o uruguaio Forlán tratou de arriscar de longe e se aproveitar de um desvio na defesa para virar o jogo. A torcida voltava ao lado do time, ao mesmo tempo que o Coelho resolvia voltar a jogar. A partida ficou melhor, com duas equipes buscando o ataque.

Os mineiros tentaram duas vezes com Tiago Alves, aos 29 e aos 39 minutos, assustando Muriel, mas não adiantou. A maior eficiência colorada se fez presente, e Maurides, após cruzamento de pé direito de D'Alessandro, se antecipou à defesa americana e testou para o fundo do gol. Na comemoração, o centroavante colorado tentou um salto mortal e acabou sentindo uma leve entorse no joelho direito na queda.

Rodriguinho tentou de longe, no finalzinho do jogo, mas não mudou o 3 a 1 para o Internacional que ficou no placar. O Inter leva esta boa vantagem para o jogo da volta, que será na próxima quarta-feira (17), na Arena Independência, às 21h50. Antes disto, os dois times voltam a pensar no Campeonato Brasileiro, cada qual em sua divisão (Séries A e B, respectivamente). No sábado (13), o Colorado enfrenta o Fluminense, fora de casa, enquanto o Coelho recebe o Bragantino.