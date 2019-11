Atlético-MG - Newell's Old Boys, assim acompanhamos

Encerramos por aqui a transmissão. Dia história no Independência, o Atlético Mineiro chega à sua primeira final de Libertadores na história. Será adversário do Olimpia, que coincidentemente foi adversário da Galo na final da extinta Copa Conmebol de 1992. Parabéns Galo, e a equipe VAVEL Brasil te espera na final. Obrigado a todos que nos acompanharam.

HISTÓRICO! O Atlético Mineiro é finalista da Copa Libertadores da América 2013! Será adversário do Olimpia na decisão.

PENALIDADES 1º 2º 3º 4º 5º ATLÉTICO MINEIRO O O X X O NEWELL'S OLD BOYS O O X X X

VÍDEO Guilherme, ex-ídolo cruzeirense, marca o gol que levou a semifinal para as penalidades.

PENALIDADES VICTOR DEFENDE O PÊNALTI, O GALO É FINALISTA DA LIBERTADORES!

PENALIDADES Perde cruzado

PENALIDADES Richarlyson desperdiça sua penalidade

PENALIDADES No travessão, perde Newell's Old Boys

PENALIDADES Jô erra sua cobrança

PENALIDADES Vergini empata de novo

PENALIDADES Guilherme marca o segundo

PENALIDADES Scocco empata

PENALIDADES Alecsandro converte o primeiro.

PENALIDADES Cobradores do Newell's Old Boys: Scocco, Vergini, Maxi Rodríguez, Tonso e Casco

PENALIDADES Cobradores do Atlético: Alecsandro, Guilherme, Jô, Richarlyson e Ronaldinho

PENALIDADES Vale lembrar que Victor, goleiro do Atlético, defendeu um pênalti aos 47 minutos do segundo tempo contra o Tijuana que garantiu a passagem para a semifinal.

PENALIDADES Torcida do Atlético Mineiro em coro cantando: "Eu acredito!"

FIM DE JOGO Teremos penalidades!

56' CARTÃO AMARELO PARA MARTÍN TONSO! Por falta em Guilherme.

54' SUBSTITUIÇÃO NO NEWELL'S OLD BOYS SAI: Marcos Cáceres ENTRA: Horacio Orzán

50' GOL DO ATLÉTICO Chutaço de Guilherme, que marca o segundo.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! GUILHERME MARCA O SEGUNDO!

49' QUASE ATLÉTICO MINEIRO Luan rola para Guilherme que chuta cruzado, quase o segundo do Atlético.

47' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO MINEIRO SAI: Bernard ENTRA: Guilherme

45' Chegamos aos 45 minutos, restam saber quanto o árbitro dará de acréscimo.

43' Bola rolando!

40' Partida vai recomeçar.

JOGO PARALISADO Enquanto a luz não retorna ao Independência, a equipe VAVEL Brasil também transmite as partidas entre Santos x Crac e Internacional x América-MG. Acompanhe.

JOGO PARALISADO Um fato curioso, diferente dos apagões cotidianos, a luz no Independência foi caindo aos poucos, de refletor em refletor. Não como um apagão padrão.

33' LUZES APAGADAS NO INDEPENDÊNCIA Cai a energia no estádio

32' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO MINEIRO SAI: Pierre ENTRA: Luan

30' Torcida aflita no Independência, vive um drama o torcedor atleticano.

29' SUBSTITUIÇÃO NO NEWELL'S OLD BOYS SAI: Víctor Figueroa ENTRA: Martín Tonso

27' Jô faz jogada individual e é derrubado, porém, o árbitro nada marca. Jogadores e torcedores começam a se estressar com o ábitro Roberto Silveira.

25' Bernard recebe bom passe no meio, mas é desarmado na hora certa.

20' Galo não tem o mesmo apelo físico do primeiro tempo. Marcação começa a dar brechas.

18' Scocco pega mal na bola e ela sobe demais.

17' Falta perigosa a favor do Newell's Old Boys.

16' Nervoso, o Atlético erra muitos passes no segundo tempo, equipe voltou desacordada.

14' CARTÃO AMARELO PARA CASCO! Por falta em Bernard.

13' Casco comete falta dura em Bernard, no lado direito do campo.

11' QUASE NEWELL'S OLD BOYS! Em bom contra-ataque, Casco tira o gol de Scocco. Que chance perde a equipe argentina.

8' FOTO Gúzman, após atendimento médico que definiu os nove minutos de acréscimo no primeiro tempo.

6' Bernard é lançado e chuta, a bola desvia e sai para escanteio.

4' OUTRO PÊNALTI? Ronaldinho manda na área e Jô cabeceia com perigo. No lance, Tardelli teria sofrido pênalti e jogadores reclamam.

2' Bernard sobre falta no meio campo.

0' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO O Atlético precisa de um gol para levar para os pênaltis e dois para se classificar. Em caso de gol do Newell's, serão necessários quatro bolas na rede.

23:02 Jogadores estão de volta ao gramado.

23:01 Pela Copa do Brasil, a equipe VAVEL Brasil também transmite as partidas entre Santos x Crac e Internacional x América-MG. Acompanhe.

22:58 Estatísticas do primeiro tempo de Atlético Mineiro 1-0 Newell's Old Boys

ATLÉTICO MINEIRO NEWELL'S OLD BOYS 10 FINALIZAÇÕES 04 01 ASSISTÊNCIAS 00 13 ROUBADAS DE BOLA 06 14 PASSES ERRADOS 20 12 FALTAS COMETIDAS 10 01 DEFESAS DIFÍCEIS 02

22:55 Bernard, na saída de campo: "Já tem gente complicando a situação e ainda não dar um pênalti desse é brincadeira. Acho que tem que fazer um curso para a arbitragem, porque isso é brincadeira. Fico feliz por ajudar com o gol, mas triste por essa situação".

22:50 FOTO Bernard comemora o seu gol.

22:48 Primeiro tempo demorado devido ao atendimento do goleiro Gúzman. Tivemos 9 minutos de paralisação e o mesmo valor de acréscimos.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO Com um gol no início da partida, o Atlético vai vencendo o Newell's Old Boys por 1 a 0. Bernard foi o autor.

54' CARTÃO AMARELO PARA BERNARD! Que reclamou de um suposto pênalti sofrido por Jô, nada foi marcado.

53' Scocco arrisca de fora, forte, e Victor defende em dois tempos.

51' Atlético tenta jogar na base do abafa, Ronaldinho tenta lançamentos para a área que são interceptados pela defesa argentina.

49' GÚZMAN DE NOVO! Josué tabela com Tardelli, entra na grande área e chuta. Gúzman faz outra excelente defesa.

48' Scocco cobra mal e a bola sobra fácil para Victor.

47' Falta perigosa a favor dco Newell's Old Boys.

45' Teremos NOVE MINUTOS de acréscimo.

44' Leonardo Silva arrisca de longe, mas a bola passa longe de Gúzman.

41' Oito minutos de paralisação por conta do atendimento médico.

40' Gúzman continua sendo atendido. Muita demora e catimba por parte da equipe argentina.

38' Torcedores do Atlético reclamam da demora no atendimento de Gúzman.

35' QUASE GALO! Bernard acha Tardelli bem posicionado na grande área, mas perde o tempo de bola ao adiantar e acaba acertando o goleiro, que fica caído.

34' GÚZMAN! Bernard domina e chuta rápido, obrigando o goleiro do Newell's Old Boys a fazer grande defesa.

31' Mais uma vez Ronaldinho lança na área e a defesa faz o corte.

29' Ronaldinho tenta jogada ensaiada com Leonardo Silva, mas a defesa argentina faz boa interceptação.

27' VICTOR! Defesa falha e Maxi Rodríguez chuta forte para boa defesa de Victor. Quase o empate.

25' SUBSTITUIÇÃO NO NEWELL'S OLD BOYS SAI: Heinze ENTRA: Víctor López

24' VÍDEO Bernard abre o placar para o Atlético Mineiro.

21' CARTÃO AMARELO PARA CÁCERES! Por falta duríssima em Bernard.

20' PÊNALTI? Marcos Rocha cobra lateral direto para a área e Diego Tardelli cai. Jogadores reclamam de pênalti, mas o árbitro manda seguir.

19' Heinze cai mais uma vez no gramado sentindo dores. Jogadores argentinos começam a catimbar.

16' Escanteio para o Atlético, pressão total do Galo.

15' CARTÃO AMARELO PARA PIERRE! O volante atleticano comete falta dura em Heinze.

14' Richarlyson aparece bem na esquerda e cruza rasteiro, mas ninguém do Galo completa.

13' O Atlético marca no campo de defesa argentino. Pressão total.

10' Richarlyson faz boa jogada mas exagera na força no momento que buscava Tardelli.

7' CHEGA O GALO! Após boa troca de passes, Marcos Rocha recebe na direita e bate cruzado. A bola passa próxima a trave de Gúzman.

6' QUASE JÔ! Atacante atleticano domina e chuta forte de direita obrigando Gúzman a fazer boa defesa.

5' GOL DO NEWELL'S, IMPEDIDO! Roberto Silva chega e coloca a bola para o fundo das redes. Mas o bandeira já assinalava impedimento.

GOL DO GALO Ronaldinho acha lindo passe para Bernard que bate de esquerda, tirando de Gúzman. Gol fundamental.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! BERNARD ABRE O PLACAR!

1' Jô tenta o domínio de bola, mas ajeita com o braço. Infração assinalada pelo árbitro.

0' ROLA A BOLA NO INDEPENDÊNCIA! Atlético e Newell's decidem o segundo semifinalista da Libertadores.

21:51 Jogadores se cumprimentam, a bola vai rolar!

21:50 Newell's vem ao gramado e é muito vaiado pela torcida no Independência!

21:46 ATLÉTICO EM CAMPO! Jogadores são recebidos por uma grande festa e mosaicos da arquibancada!

21:45 RESERVAS No banco do Newel's temos: Peratta, Cristian Díaz, Victor Lópes, Orzán, Muñoz, Urruti e Tonso.

21:40 RESERVAS No banco do Atlético-MG temos: Lee, Junior Cesar, Rafael Marques, Guilherme, Alecsandro, Neto Berola e Luan.

21:35 NEWELL'S CONFIRMADO! Guzmán; Cáceres, Vergini, Heinze e Casco; Cruzado, Mateo e Bernardi; Figueroa, Scocco e Maxi Rodríguez.

21:30 ATLÉTICO CONFIRMADO! Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gilberto Silva, Richarlyson; Josué, Pierre, Ronaldinho; Tardelli, Bernard, Jô.

21:25 Goleiros do Atlético Mineiro aparecem no gramado e são saudados pelos torcedores. Victor foi o mais festejado com os gritos de 'é o melhor goleiro do Brasil'.

21:20 DESFALQUE Leandro Donizete não jogará e sequer está relacionado para o banco de reservas. Josué está escalado.

21:15 Para se classificar, o Galo precisa vencer por 3 a 0. Caso o placar do jogo da ida se repita, teremos pênaltis. Se o Newell's Old Boys marcar um gol, o Atlético precisará marcar quatro vezes para sair com a classificação.

21:10 VÍDEO No primeiro jogo da semifinal, o Newell's Old Boys saiu na frente e venceu por 2 a 0. Maxí Rodriguez e Scocco marcaram os gols.

21:05 Nas fotos, vemos a torcida do Newell's postada no andar superior da Arena Independência, e um torcedor do Atlético reclamando com um policial presente no local.

21:00 E a primeira confusão entre brasileiros e argentinos acaba de acontecer no Independência. Em um setor mais elevado do estádio, os torcedores do Newell's cospem e jogam objetos em direção aos torcedores do Galo. Policiais foram chamados ao local para conter o fato.

20:59 FOTO Pintura feita pelos torcedores organizados do Galo

20:58 Apesar do Independência ser de propriedade do América Mineiro, os torcedores do Atlético Mineiro pintaram faixas e registraram o escudo do Galo no chão do estacionamento do estádio.

20:57 FOTO No lado de dentro, a torcida Galoucura prepara o mosaico para a partida. A palavra 'RAÇA' vai sendo desenhada nas arquibancadas do estádio.

20:56 FOTO Chegada do ônibus do Atlético-MG no Independência, sendo recebido pelas 'ruas de fogo'.

20:55 No lado de fora, muitas músicas e gritos de apoio são entoados pela torcida Atleticana. O ônibus da delegação mineiro foi recebido pelas 'ruas de fogo', popularmente chamado pelos torcedores organizados do Brasil. Apoio não vai faltar.

20:54 FOTO No lado de fora, os torcedores do Atlético começam a se aglomerar e fazer festa. Clima de confiança e expectativa pela virada.

20:53 Integrantes da comissão técnica argentina passeiam pelo gramados, os jogadores também fazem seu primeiro reconhecimento de campo. Muitas câmeras foram levadas para bater fotos da Arena Independência.

20:52 O ônibus que traz a delegação do Newell's Old Boys acaba de chegar ao Independência. E com ela, muitos torcedores argentinos aproveitam para manifestar seu apoio e fazer festa.

20:51 LIBERTADORES Mesmo com a derrota por 1 a 0, o Olimpia garante passagem para sua sétima final na história. Temos uma finalista na Libertadores!

20:50 FOTO Cerca de 2.000 torcedores vieram da Argentina para acompanhar o Newell's Old Boys na semifinal da Libertadores.

20:49 Os Torcedores do Newell's que vieram ao Independência já foram liberados para entrar no estádio. A hinchada argentina faz muito barulho enquanto o estádio permanece vazio.

20:48 Na porta do estádio, um grupo organizado distribui pequenos apitos para os torcedores do Atlético. Expectativa de muito barulho e pressão nas arquibancadas.

20:47 FOTO Deste cedo, os torcedores argentinos se concentram e fazem muito barulho pelas ruas próximas ao estádio. Cerca de 7 ônibus vieram de Rosário para acompanhar a partida.

20:46 Na madrugada desta quarta-feira, a Polícia Militar de Minas Gerais registrou e deteu cerca de 20 torcedores do Atlético Mineiro que soltavam foguetes em frente ao hotel onde a delegação do Newell's Old Boys está hospedado.

20:45 Boa noite, amigos! A equipe VAVEL Brasil transmite a partida entre Atlético Mineiro e Newell's Old Boys, que define quem enfrentará o Olimpia (PAR) na final da Copa Libertadores da América. Será que o Galo consegue reverter o placar do jogo de ida? Fique conosco!