Fluminense assina licitação e volta ao Maracanã

Depois de quase três anos a torcida tricolor pode voltar a gritar "o Maraca é nosso". O Fluminense assinou na tarde de hoje o contrato de 35 anos com o Complexo Maracanã Entretenimento S.A, que administrará o Maracanã. Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (10), no salão nobre das Laranjeiras, Peter Siemsen, presidente do clube, comentou sobre o acordo.

Segundo o presidente, o Flu não pagará nada além de ISS e percentual de FERJ para atuar no estádio e terá direito á loja no local, vestiário próprio, sem contar o lado fixo para a torcida e 43 mil ingressos de arquibancada em local determinado. O restante como camarotes e área vip, ficarão com o concessionário. Para compensar o fato de não explorar as demais áreas, o clube exigiu que o custo das partidas fossem zero para os cofres do clube. Sendo assim, mesmo que o estádio receba um público pequeno, o Fluminense não terá nenhum tipo de prejuízo.

"Criamos um modelo, e o clube se sente seguro de entrar nele. Se for equilibrado e dentro do que planejamos, os dois vão sair ganhando. Cláusulas garantem que ninguém sairá em prejuízo. Se sair na média, como planejamos, será excelente para os dois. Pagaremos o percentual sobre a nossa parte da Federação e o imposto sobre serviço. O resto, não há nenhum tipo de custo. Nos últimos anos, em diversas oportunidades, tivemos de tirar dinheiro dos cofres para cobrir prejuízos nas partidas. Isso agora acabou. E estamos voltando para casa" - disse Peter Siemsen.

"O Fluminense vai se sentir em casa, e a torcida vai perceber isso" - disse Peter.

"Vamos ter a receita de 43 mil ingressos em lugares fixos. Os demais cabem ao consórcio. O modelo protege o clube. Nos demais ingressos, o sócio do clube terá prioridade na compra, mas não descontos, já que não cabe a nós. De qualquer maneira, o Fluminense vai se sentir em casa, a torcida vai perceber isso'' - contou Peter.

O consórcio também vai ajudar a viabilizar a construção do futuro centro de treinamentos do clube em Jacarepaguá. Segundo o acordo, o consórcio vai entrar com metade da verba necessária para a obra, cerca de R$ 7 milhões.

João Borda, presidente do consórcio, comentou que se caso o Flamengo faça um acordo também no Maracanã, não terá mais vantagens do que qualquer outro clube.

"Cada clube tem as suas necessidades. Um clube não tem mais vantagem que o outro" - explicou Borda.

A última vez em que o Flu jogou no Maracanã foi no Campeonato Brasileiro de 2010, no dia 1º de setembro, quando a equipe empatou em 1 a 1 com o Palmeiras. De lá pra cá o time carioca começou a fazer rodizio nos outros estádios do estado do Rio de Janeiro. Porém a espera está prestes a acabar, o Tricolor volta pra casa no próximo dia 21, quando o clube completa 11 anos de fundação, e enfrenta o Vasco pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.