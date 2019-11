Paulo Autuori assina contrato nesta quinta-feira e é o novo técnico do São Paulo

Apesar de ainda não ser oficial, Paulo Autuori é o novo técnico do São Paulo. O treinador chegará nesta quinta-feira (11) à capital paulista para assinar contrato e já comanda o treino da tarde, visando o jogo contra o Vitória, no domingo (14). Autuori retorna ao Tricolor depois de oito anos, quando conquistou a Libertadores da América de 2005 e, no fim do ano, foi campeão do Mundial de Clubes, em decisão com o Liverpool.

O presidente Juvenal Juvêncio estava em dúvida entre Autuori e Muricy Ramalho, mas optou pelo primeiro pela viabilidade salarial e por ser um nome unânime entre os diretores. Autuori tinha se desligado do Vasco na manhã de terça-feira (9) alegando problemas com salários atrasados no time cruzmaltino e dava indícios de que não continuaria no Rio de Janeiro. A situação veio à tona após o técnico reclamar publicamente que a equipe carioca não estava cumprindo com as promessas que deu a ele sobre transparência nos salários.

Carreira de Autuori

Começo de trajetória, Portugal e futebol brasileiro

Paulo Autuori de Mello tem 56 anos e começou sua vida de técnico em 1974, na Portuguesa-RJ. É formado em educação física, administração esportiva e no curso de treinador de futebol. Em 1986, foi para Portugal ser auxiliar de Marinho Peres no Vitória de Guimarães e, um ano depois, comandou o Nacional (POR) na segunda divisão, conquistando o acesso para a elite. Em 1994/95 levou o Marítimo (POR) às competições europeias e retornou ao Brasil para treinar o Botafogo.

No Fogão, Autuori foi campeão brasileiro de 1995, em time que tinha Túlio Maravilha como principal jogador. No Cruzeiro, em 1997, conquistou o Campeonato Mineiro e a Libertadores. Depois, em 2001 e 2002, ganhou o Campeonato Peruano com o Alianza Lima (Apertura) e Sporting Cristal (Apertura e Clausura), respectivamente. (Foto: Reprodução) Seleção peruana e São Paulo Em 2003, o treinador aceitou seu primeiro desafio com uma seleção nacional. Com boa passagem pelo Campeonato Peruano, a confederação de futebol do país lhe convidou para treinar a seleção e Autuori ficou até 2005, quando se demitiu do cargo alegando problemas com a Confederação Peruana de Futebol. O São Paulo foi o desafio seguinte do comandante e veio um dos ápices da carreira. (Foto: Getty Images) Substituindo Émerson Leão, que havia se transferido para o Japão, Paulo Autuori pegou o Tricolor já na fase de mata-mata da Libertadores e conduziu a equipe até a conquista da competição, em cima do também brasileiro Atlético-PR. No fim de 2005, foi com o clube para o Mundial de Clubes e passou na semifinal pelo Al-Ittihad (ARA) por 4 a 2 e na final, pelo Liverpool (campeão europeu) por 1 a 0. Japão, Cruzeiro, Grêmio e Qatar Em 2006, Autuori foi para o futebol japonês e comandou o Kashima Antlers. No ano seguinte, voltou para o Brasil e foi técnico novamente do Cruzeiro, mas longe do sucesso anterior na Raposa. No mesmo ano de 2007, o Al Rayyan (QAT) o contratou e permaneceu até 2009, quando retornou ao futebol brasileiro, no Grêmio, onde também não fez um bom trabalho. Com isso, o Al Rayyan o chamou de volta ao Qatar e Paulo Autuori foi campeão da Copa Emir em 2010 e 2011. Com o bom rendimento no clube, a seleção qatariana fez o convite para treinar a seleção e o técnico aceitou, comandando o time olímpico do Qatar em 2011 e 2012 e a seleção principal em 2012 até 2013. Vasco, problemas com salários e retorno ao Tricolor