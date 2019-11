Dorival Júnior é o novo técnico do Vasco

Através de seu site oficial, o Vasco anunciou a contratação do técnico Dorival Júnior para o decorrer da temporada. Com a saída de Paulo Autuori para o São Paulo, o nome do treinador era o preferido pela diretoria cruzmaltina e o acordo foi selado em uma reunião na manhã desta quarta feira (10).

Dorival já havia sido técnico do Vasco no ano de 2009, onde conduziu a equipe cruzmaltina em seu retorno à elite do futebol brasileiro conquistando o título da Série B. O último clube defendido pelo treinador foi o Flamengo, onde saiu no início do ano após uma sequência de resultados ruins.

DORIVAL JUNIOR É O NOVO TÉCNICO DO VASCO! — CR Vasco da Gama (@crvascodagama) July 10, 2013

Nesta manhã, o treino do Vasco foi comandado por Jorge Luiz, interino do clube. A apresentação de Dorival Júnior será nesta quinta-feira (11), às 14h30, em São Januário.