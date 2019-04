Tricolor está pronto para enfrentar o Avaí

O resultado em 2 a 2 fora de casa contra o América-MG poderia ser considerado bom, já que o Coelho vinha de quatro vitórias consecutivas e jogava em seus domínios, mas não foi bem assim. O time paranista saiu de campo na última sexta-feira sabendo que poderia vencer a partida.

Durante a semana, muito treino e apenas um objetivo: vencer o Avaí na Ressacada e figurar entre os primeiros colocados da competição. Para isso, Dado Cavalcanti já tem o time escalado para a partida. A única mudança fica por conta da saída do zagueiro Anderson (lesionado), para a entrada de Alex Alves, revelação Tricolor na última temporada e que vem fazendo bons jogos com a camisa azul e vermelha."Tá definido, a única troca é o Alex no lugar do Anderson. Vamos buscar a vitória em cima de um adversário qualificado, mas o nosso objetivo é a vitória", afirmou o treinador.

Retrospecto

Paraná e Avaí já se enfrentaram 4 vezes na série B do Campeonato Brasileiro, e a vantagem é do time catarinense com 3 vitórias, 1 empate e nenhuma vitória paranista. O último confronto foi no dia 26 de outubro de 2012, com vitória do Leão da Ilha por 3 a 1 na Ressacada.

Avaí e Paraná jogam no sábado às 16h20, na Ressacada. O Tricolor é o sétimo colocado com 11 pontos e o Avaí o 15º com 8. O Paraná Clube entra em campo com: Luís Carlos; Roniery, Brinner, Alex Alves e Paulinho; Edson Sitta, Ricardo Conceição, Lúcio Flávio e Rubinho; Paulo Sérgio e Léo.