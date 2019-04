Em sua despedida do Flu, Thiago Neves é aplaudido pelos companheiros

O treinamento na manhã desta quinta-feira foi marcado pela despedida de Thiago Neves. O meia foi até às Laranjeiras para se despedir dos companheiros, que aplaudiram o jogador. Thiago retribuiu com corações, imitando o estilo Fred.

Thiago é o terceiro jogador que deixa as Laranjeiras este ano. O apoiador foi vendido para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por R$ 18 milhões. Deste valor, o Fluminense só receberá 20%, o restante vai para a Unimed, que detinha 80% dos direitos econômicos do atleta.

O jogador deixará saudades, Abel Braga lamentou a perda e destacou a importância técnica e tática de Thiago para sua equipe.

"Todo grande jogador quando sai é uma perda. Falei até uma palavras para ele na despedida. Tem uma relação forte com o grupo. O Thiago é diferenciado tanto no aspecto individual quanto tático, mas não podemos cortar as pernas dele. Houve a proposta, e no fim do contrato la vai estar com 32 anos. Disse que era impossível recusar. Temos que entender o lado do atleta e do clube" lamentou Abel

O ex-camisa 10 tricolor viajará nesta sexta-feira para realizar exames médicos no novo clube. Se for aprovado, ele assinará o contrato por quatro anos e se reunirá com os novos companheiros na pré-temporada, na áustria. Thiago receberá cerca de R$ 19 milhões por ano.