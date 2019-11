Fluminense - Internacional, Campeonato Brasileiro assim acompanhamos

20:43 E assim encerramos a transmissão da Equipe VAVEL Brasil para o grande jogo entre Fluminense e Internacional! Nesse domingo segue a rodada, com mais 8 jogos e cobertura do VAVEL. Siga nos acompanhando no site, e no nosso perfil no Twitter. Grande abraço, e até a próxima!

O próximo compromisso do Fluminense no Brasileirão será no próximo domingo (21), em mais um clássico, contra o Vasco, possivelmente no Maracanã. Enquanto isso, o Inter receberá o Flamengo, no mesmo dia. Antes disto, o Internacional jogará pela Copa do Brasil, contra o América/MG, na quarta-feira (17), na Arena Independência.

Com a vitória, o Internacional sobe à vice-liderança com 12 pontos, empatado com o Coritiba, a 1 ponto do líder Botafogo. O Fluminense ficou com seus 9 pontos, na 7ª colocação.

D'Alessandro: "grande atuação no total. Não pode é querer tomar pressão fora, contra o Fluminense. Tomamos um sufoquinho, mas o importante é ganhar. Contra um time grande, é muito importante os 3 pontos".

Gabriel: "muita pressão, normal, jogo de dois times grandes que vão lutar pelo título, foi uma grande vitória".

TERMINA O JOGO NO MOACYRZÃO! GRANDIOSA VITÓRIA COLORADA SOBRE O ATUAL CAMPEÃO BRASILEIRO! 3 PARA O INTER, 2 PARA O FLUMINENSE!

49' Escanteio para o Fluminense, vai ser o último lance do jogo.

48' Deco lançou Marcos Júnior, que passou por Índio, mas não passou por Fabrício. Segue a pressão intensa do Fluminense!

46' PRA FOOOOOORA, INCRÍVEL! Cruzamento de Carlinhos, Fred cabeceou e Samuel desviou no contra-pé de Muriel, que tirou a bola com os olhos!

45' PEGOU CAVALIEEEEEERI! D'Alessandro recebeu na esquerda, driblou e serviu Dátolo, que cortou para o pé direito e bateu mal, no meio do gol.

Teremos 5 minutos de acréscimo no segundo tempo em Macaé.

PLANTÃO Giva amplia para o Santos na Vila famosa, aos 47 da etapa final. Goleada santista, 4 a 1 sobre a Portuguesa.

42' MURIEL, SENSACIONAAAAAAL! Rafael Sóbis sobrou falta e Muriel espalmou de mão trocada para escanteio! Pressiona o Flu!

41' Muriel saiu do gol e caiu de mal jeito. Fred juntou o goleiro colorado de forma acintosa, e nada aconteceu. Jogo parado mais uma vez.

PLANTÃO Diminui a Portuguesa na Vila Belmiro, gol de Bruno Moraes, aos 43 do segundo tempo. 3 a 1 para o Santos.

39' Deco pegou no joelho de Josimar, mas o juiz marcou apenas a falta. O português já tem cartão amarelo e arriscou sua permanência no gramado.

SUBSTITUIÇÃO NO INTER Sai 29 Jorge Henrique | Entra 16 Vítor Júnior

36' QUE PERIIIIIIIGO! Cruzamento na área do Inter e Índio tirou para escanteio. Na cobrança, Muriel foi derrubado, falta de ataque.

35' Bruno arriscou de fora da área e mandou para fora. Mais uma tentativa do Flu, que busca o empate.

SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE Sai 3 Gum | Entra 31 Samuel Rosa

CARTÃO AMARELO Deco deu uma voadora nas pernas de Jorge Henrique. Cartão muito bem aplicado.

PÚBLICO E RENDA 5.375 é o público total, para R$ 69.340,00 de renda.

31' POR CIMA! Dividida na área colorada que sobrou para Marcos Júnior. O atacante cortou e mandou pelo alto, próximo do gol do Inter.

SUBSTITUIÇÃO NO INTER Sai 7 Forlán | Entra 15 Ednei

28' EI, MURIEL? O goleiro do Inter bateu roupa no chute de longe e a zaga afastou.

27' PASSOU PERTO! Deco tentou o ângulo, e a bola passou raspando a trave de Muriel!

PLANTÃO Mais um gol do Santos na Vila Belmiro, mais um gol de Neílton. 3 a 0 para o Peixe sobre a Lusa.

CARTÃO AMARELO Falta de Jorge Henrique sobre Carlinhos que, além do perigo contra o gol colorado, rende cartão ao camisa 29 do Inter.

23' CHEGOU O FLU! Bruno fez jogada pela direita, tabelou com Sóbis e cruzou para a área. No rebote da defesa, Fred bateu mascado com a zaga e mandou para fora.

CARTÃO AMARELO Muriel recebe o primeiro amarelo do jogo, por retardar a reposição no tiro de meta.

22' Rafael Sóbis tentou por baixo, muito mal...

21' O time do Inter está todo na defesa e o Fluminense roda bola em frente a área colorada. Agora D'Alessandro derrubou Jean. Vai bola para a área do Inter!

SUBSTITUIÇÕES NO FLUMINENSE Saem 19 Wagner e 23 Rhayner | Entram 20 Deco e 21 Marcos Júnior

SUBSTITUIÇÃO NO INTER Sai 11 Rafael Moura | Entra 23 Jesús Dátolo

17' IMPRESSIONANTE! Perdeu Rafael S1óbis de forma inacreditável! Recebeu pela esquerda, na cara de Muriel, e mandou um balão! O Inter escapou de sofrer o empate!

16' Tivemos uma parada no jogo, pois Muriel sentiu ao interceptar um escanteio, além de termos tido um princípio de confusão. Tudo sob controle, e bola rolando!

14' NOVAMENTE MURIEL! Rafael Sóbis abriu espaço e mandou um tijolaço! O goleiro do Inter teve muita dificuldade para mandar a bola a escanteio!

12' MURIEEEEEEL! Desta vez foi o goleiro colorado! Rhayner mandou um foguete de fora da área, Muriel espalmou e Gabriel afastou na sequência.

10' CAVALIEEEEERI! Rafael Moura, sozinho, tentou a jogada e mandou a bomba, sem ângulo. O goleiro do Flu espalmou para escanteio!

7' Fred diminui para o Fluminense! Cobrança de escanteio de Rafael Sóbis, bate e rebate entre Digão e Gum na área colorada, na sobra, Fred fuzilou Muriel. O Fluminense encosta no placar, Inter 3 a 2!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!

4' Carlinhos botou velocidade pela esquerda, ergueu na área e Muriel saiu tranquilo para ficar com a bola.

2' A torcida do Fluminense pede Deco, que está no banco de reservas, após longo tempo suspenso por doping.

1' Fabrício cede um escanteio ao Fluminense no primeiro ataque tricolor. Começa no ataque o Fluminense.

COMEÇAM OS 45 MINUTOS FINAIS NO MOACYRZÃO! SAÍDA DE BOLA COM O FLUMINENSE!

VÍDEO Os 4 gols marcados no primeiro tempo da partida.

O Fluminense vai para o segundo tempo sem alterações. Inclusive os reservas sequer desceram ao vestiário.

Os resultados parciais mudam a ponta de cima da tabela. Botafogo (13), Internacional, Coritiba (12), Santos e Bahia (11) são os 5 primeiros.

PLANTÃO Intervalo também na Vila Belmiro. O Santos vence a Portuguesa por 2 a 0, gols de Neílton e Willian José.

Carlinhos: "agora é levantar a cabeça, buscar o resultado, pelo menos o empate, para não sair no prejuízo".

Forlán: "importante continuar assim, com esse resultado fora de casa".

D'Alessandro: "estamos marcando forte, uma pressão forte, graças a Deus fui bem. Vamos ter que continuar com a mesma pegada".

Juan: "não acabou ainda, vamos tentar manter o segundo tempo assim".

TERMINA O PRIMEIRO TEMPO EM MACAÉ! O FLUMINENSE SAI VAIADO DE CAMPO, 3 A 1 PARA O INTER!

47' O Fluminense troca passes na intermediária ofensiva, mas não consegue nada além disso. O Inter se defende muito bem.

Teremos 4 minutos de acréscimo na etapa inicial.

43' Agora vem o Fluminense, mas abusando das bolas alçadas à área do Inter, que ganha todas pelo alto. Pelo chão, o Colorado fecha a porta do Flu, complicando a vida dos cariocas.

O Inter tem 16 gols, é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Este gol de Forlán foi o seu 5º no Brasileirão, e o uruguaio é o artilheiro da competição!

41' Um golaço de Forlán, espetacular! Cobrou o córner à meia-altura, fechado, com muito veneno! Diego Cavalieri só acompanhou, bola no fundo do gol do Fluminense! O Internacional faz 3 a 1 sobre o Flu!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! GOL OLÍMPICO DE DIEGO FORLÁN!

40' Gum afastou pela segunda vez. Terceiro escanteio do Internacional na sequência.

38' O Inter conseguiu respirar depois de 2 minutos de intensa pressão do Fluminense. O Tricolor carioca foi para o ataque com tudo!

36' ISOLOOOOOU! Wagner ficou na cara de Muriel, teve a melhor chance possível para empatar, e o meia mandou alto, isolando a bola!

34' Carlinhos, não deu tempo nem de o Inter comemorar! Cobrança de falta de Sóbis, que alçou na área. O lateral-esquerdo subiu mais alto que a defesa colorada e desviou para o gol! Agora o Inter tem 2, o Fluminense tem 1!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!

33' Diego Forlán é o nome do gol! Digão deu mole, falhou em frente ao craque uruguaio, que roubou e mandou bala da entrada da área! O Colorado tem 2, o Tricolor do Rio não tem nada!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL!

31' SE ATRAPALHOU O GOLEIRO! Cruzamento da direita, Muriel saiu, tentou um soco, e a bola caiu nos pés de Wagner. O goleiro saiu para a dividida e levou a pior, falta de ataque do Fluminense.

28' Rhayner é um tormento para o lado esquerdo de defesa do Inter. Agora ele saiu em velocidade e tentou jogar com Fred, que não venceu a marcação de Índio.

26' A torcida colorada que saiu de Porto Alegre para acompanhar o jogo acabou de chegar ao Moacyrzão. E chegaram fazendo barulho!

24' Bruno volta ao gramado, mas Jorge Henrique e Carlinhos também foram afoitos para a dividida e sentiram.

22' Fabrício e Bruno Vieira dividiram feio ao lado da área do Inter. O lateral do Fluminense levou a pior e sai de maca.

21' BOA, MURIEL! Jean tabelou com Wagner e mandou de longe, de pé esquerdo. Muriel, seguro, pegou no meio do gol.

19' D'Alessandro lançou Forlán que devolveu para o argentino, dentro da área, no costado da zaga. O maestro colorado pegou de primeira, com o pé direito, sem chances para Diego Cavalieri! Internacional na frente, 1 a 0!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL!

17' É PRESSÃO! O Fluminense ronda a área do Inter. Houveram uma série de lançamentos à área colorada, e em um deles, houve um jogador do Flu caindo na área. Os jogadores pediram pênalti, mas não levaram...

14' EXPLODIU NA ZAGA! Gabriel exagerou na firula ao sair para o jogo, perdeu a bola para Carlinhos que serviu Fred. O camisa 9 tricolor chutou em cima da marcação.

13' PASSOU! Forlán cobrou fechado e a bola passou por todo mundo, em frente ao gol de Cavalieri! Por pouco Índio não chegou nela!

12' Forlán cobrou no primeiro poste e a defesa afastou para escanteio. Inter segue no ataque!

11' Falta e é boa para o Inter. Rhayner derrubou Forlán ao lado da área do Fluminense, e vem bola alta no ataque colorado!

PLANTÃO O Santos amplia na Vila Belmiro com Willian José. O Peixe vence a Portuguesa por 2 a 0, com 12 minutos.

9' Bola alçada na área do Internacional, que Índio afasta. O Fluminense vem chegando bem pelo lado direito, com Rhayner e Bruno Vieira.

6' DIEGO CAVALIERI! Gabriel roubou bola no campo de defesa, tocou para Forlán que largou para D'Alessandro. O argentino deu um lançamento primoroso para o próprio Gabriel, na cara do goleiro do Flu, que saiu com os pés e tirou o perigo.

5' QUAAAAAASE! A saída de jogo colorada foi errada, Jean fez ótima jogada individual e deixou Rafael Sóbis na boa! O ex-atacante do Inter mandou de pé esquerdo, à esquerda de Muriel!

3' MAIS UM PATINHO NA BANHEIRA! Desta vez do lado do Fluminense. Edinho tentou o lançamento e Fred estava adiantado. Mais um offside bem marcado.

3' IMPEDIDO! Forlán deu boa bola para Rafael Moura, mas a linha de impedimento tricolor funcionou bem, e deixou o He-Man em posição irregular.

PLANTÃO Temos bola rolando também na Vila Belmiro para Santos e Portuguesa, onde, com 1 minuto de jogo, Neílton abriu o placar para o Peixe.

COMEÇA O JOGO NO MOACYRZÃO, SAÍDA DE BOLA PARA O INTERNACIONAL!

18:29 Fluminense e Internacional estão no gramado do Moacyrzão! O Tricolor carioca com seu uniforme tradicional, camisa tricolor, calção e meias brancas, enquanto o Colorado vem com camisa branca, calção e meias vermelhas.

18:24 O público no Moacyrzão não é bom, ao menos no lado inverso das cabines de imprensa. No pavilhão social, temos um contingente maior de torcedores. A torcida colorada está presente em bom número.

18:19 A arbitragem fica por conta do paranaense, mas que apita por Santa Catarina, Héber Roberto Lopes, auxiliado por Marcus Eustáquio Santiago, de Minas Gerais, e Ivan Carlos Bohn, do Paraná. O trio já está no gramado do Moacyrzão.

18:18 Os bancos também estão confirmados. São estes os reservas do Fluminense: Klever, Wellington Silva, Leandro Euzébio, Diguinho, Valencia, Deco, Felipe, Marcos Junior e Samuel. Já os suplentes do Inter são: Alisson, Ronaldo Alves, Jackson, Ednei, Vitor Júnior e Dátolo. Mike, que viajou ao RJ, foi dispensado para resolver questões particulares.

18:16 O Fluminense botou os preços dos ingressos a 20 reais e a expectativa de público no Moacyrzão, em Macaé, é de cerca de 9 mil pessoas, em um estádio com 15 mil de capacidade. Promessa de um público interessante nesta tarde/noite.

18:14 Já o Inter vem dividindo as atenções com a Copa do Brasil, onde venceu o América/MG no meio de semana, no Centenário. A lista de desfalques é grande: Leandro Damião, Willians, Caio Canedo, Airton e Otávio, entre outros, todos estes não ficam à disposição de Dunga.

18:12 O Fluminense, de Abel Braga, não tem nenhum desfalque, e vem de uma semana de folga, depois da derrota no clássico contra o Botafogo, no último domingo. A equipe ainda se recupera da eliminação na Libertadores e quer entrar nos trilhos neste Brasileirão.

18:10 Boa tarde, amantes do futebol e torcedores de Fluminense e Internacional! Logo mais, às 18h30, as equipes se enfrentam em Macaé, no Rio de Janeiro, e a Equipe VAVEL Brasil estará acompanhando. Siga conosco!