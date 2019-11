Marcelo Lomba pega dois pênaltis, se torna herói, e Bahia empata com a Ponte Preta

O goleiro Marcelo Lomba foi o grande personagem da noite deste sábado (13). O arqueiro do Bahia defendeu duas cobranças de William Batoré e o Tricolor Baiano conquistou um empate por 0 a 0 com gosto de vitória diante da Ponte Preta, em jogo no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 7ª rodada do Brasileirão. Já os campineiros seguem sem vencer dentro de casa no Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Bahia soma 12 pontos (com um jogo a mais) e permanece no G-4, com 12 pontos. A Ponte pula para sete pontos, em 14º lugar, ameaçado pela zona de rebaixamento.

O jogo

No primeiro tempo a partida foi limitada em emoção e os dois times ficaram presos na forte marcação no meio campo. A primeira chance clara de gol apareceu apenas aos 25 minutos: Ramirez cruzou para William Batoré cabecear e Marcelo Lomba já mostrou o porque seria o herói do Bahia no jogo, fazendo boa defesa.

Oito minutos depois, Anderson Talisca respondeu para o Tricolor Baiano. Após lateral cobrado por Raul, Fernandão tentou concluir, mas a bola sobrou para Talisca que mandou para o gol, mas o goleiro pontepretano Roberto estava atento.Aos 39, mais Ponte, e novamente com William Batoré, que cabeceou livre para fora depois de levantamento de Chiquinho. Algo parecia que não iria bem mesmo para o camisa 9 da Macaca.

Na etapa final, aos 12 minutos, Ferron tentou também abrir o placar para a Ponte Preta, mas a bola passou "tirando tinta da trave" de Lomba. Dois minutos depois, pênalti em Rildo. Na cobrança William Batoré chutou no canto esquerdo e Marcelo Lomba defendeu até com uma certa tranquilidade. Aí se via que não era dia de William e o camisa 1 tricolor já se tornava um herói baiano.

Marcelo Lomba foi o grande herói do Bahia na noite deste sábado, em Campinas (Foto: Reprodução/Gazeta Press)

Aos 26, mais uma vez Rildo foi derrubado na área, e por Marcelo Lomba, sem discussão. Rildo queria cobrar a penalidade máxima, mas deixou William Batoré "se redimir" do pênalti perdido. Mais uma vez foi hora de Marcelo Lomba roubar a cena. Foi buscar no canto direito o arremate de William e deixou o placar em 0 a 0, dando um presente duplo para o filho, que fez aniversário neste sábado.

"Fico feliz e no dia do aniversário do meu filho posso dar esse presente para ele. Fico emocionado, é difícil até falar porque trabalhar longe do filho é complicado, mas ele tá com a camisa do Bahia e deve ter se orgulhado do pai hoje", disse Lomba ainda no gramado, após a partida.

"Tive sorte e competência, não vou ser melhor e nem pior por esses pênaltis, mas fico feliz que o torcedor baiano cobrava isso de mim, grandes atuações, e estou podendo corresponder", completou o goleiro do Bahia.