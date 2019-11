Duelo do Sul: primeiro Atletiba do Brasileirão 2013 acontece neste domingo

Neste domingo (14), o Atlético-PR enfrenta o Coritiba pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Atualmente, o Atlético encontra-se na zona de rebaixamento, ocupando a 19ª posição, com apenas 6 pontos em 6 rodadas. Buscando a segunda vitória no campeonato, a equipe entrará ainda desfalcada: Deivid e Douglas Coutinho continuam fora. Já o Coxa luta para voltar a primeira colocação no campeonato e deixa algumas dúvidas e um 'mistério' no ar a respeito da escalação para o clássico.

Arbitragem definida e duvidosa

Para o clássico de domingo, o trio de arbitragem é paranaense. Muito criticado principalmente pelos paranaenses que acompanharam a partida entre Londrina e Coritiba, partida pela qual foi válida pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Paranaense, o árbitro Felipe Gomes da Silva (PR) foi afastado por um tempo dos campos e ter sido selecionado para apitar o clássico não agradou nada a torcida atleticana. Ele será auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Luiz H. Souza Santos Renesto (PR). Os assistentes adicionais são Antônio Denival de Morais (PR) e Fábio Filipus (PR) e quarto árbitro: Adriano Milczvski (PR).

Alberto Valentin será o comandante do Atlético-PR no clássico

O ambiente e o adversário são velhos conhecidos de Alberto Valentim do Carmo Neto, ex- lateral direito do Atlético-PR será responsável por orientar os jogadores rubro-negros à beira do gramado. Ele espera que a experiência do passado contra o rival seja aliada de sua preparação para coordenar o grupo.

Alberto jogou pelo Furacão no Campeonato Brasileiro de 1997 a 1999 , mas saiu da equipe e em 2008 encerrou a carreira no Atlético-PR. Um dos integrantes da vitórias do rubro-negro em Atletiba, ele tem muito a acrescentar ao elenco atual e garante que o torcedor verá uma equipe que jogará com raça. Garante ainda que o torcedor poderá contar com um comandante participativo na área técnica.

Para sair da zona da degola

Éderson

Atual destaque do Atlético-PR, Éderson participa neste domingo do seu primeiro Atletiba como profissional, mas destaca que já sabe qual é a emoção de enfrentar o rival. O atacante atleticano é um dos artilheiros do campeonato, com quatro gols e garante foco total na partida.

Zezinho

Apesar de ser o mais jovem do time que compunha o Atlético-PR na última rodada, Zezinho carrega experiência de sobra em clássicos Atletibas.

Weverton

Mais confiante e mais focado na partida, Weverton trabalhou firme e forte durante a semana. Usando como motivação o acesso à serie A do campeonato, ele garante mais tranquilidade na partida contra o Coritiba. Ao site oficial, o goleiro atleticano disse: "Vamos trabalhar forte e ver o que podemos melhorar em relação ao jogo passado, pois os clássicos também servem para os times darem a volta por cima e quero que isso aconteça no domingo. Os grandes jogadores aparecem em momentos de decisão e em clássicos. Essa é uma oportunidade de nós mudarmos a nossa situação."

Prováveis escalações para o clássico