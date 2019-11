Vitória - São Paulo, assim acompanhamos

E foi isso, torcedores da VAVEL Brasil. Acesse a crônica do jogo e siga/curta a gente nas redes sociais: @VAVEL_Brasil no Twitter e VAVEL.com - Brasil no Facebook. Obrigado a quem nos acompanhou e boa noite a todos!

18:01 - Torcedores do São Paulo no Barradão gritam "é quarta-feira!", cobrando o título do Tricolor na Recopa Sulamericana. O time perdeu a primeira partida contra o Corinthians, no Morumbi, e precisa reverter a desvantagem para conquistar o torneio.

18:00 - Maxi Biancucchi: "É um campeonato difícil, ganhamos um jogo difícil hoje, contra uma equipe qualificada", sobre mais um triunfo do Vitória.

17:59 - Osvaldo: "Procurar sair dessa situação e trabalhar para isso. Temos uma decisão pela frente e quem sabe não mudamos isso", sobre o oitavo jogo sem vitória do Tricolor Paulista.

48' FIM DE JOGO! Vitória 3 x 2 São Paulo. Leão volta ao G-4, enquanto o Tricolor segue pressionado e permanece com oito pontos.

46' CARTÃO AMARELO PARA PH GANSO, EM FALTA PERIGOSA.

44' Torcida do Vitória grita "olé" no Barradão. Três minutos de acréscimo.

42' Chegamos a reta final do jogo e o São Paulo segue tentando atacar, mas o Vitória se fecha e evita as chegadas do Tricolor.

29' POR FALTA, GABRIEL SOARES RECEBE CARTÃO AMARELO.

29' Cáceres deixa o gramado para a entrada de Vander, no Vitória.

28' UUUUUH! Aloísio recebe na entrada da área, ganha no corpo do zagueiro baiano e bate para o gol, mas a bola foi por cima de Wilson.

25' CARTÃO AMARELO PARA ÉDSON SILVA, EM EMPURRÃO E FALTA EM CIMA DO JOGADOR DO VITÓRIA.

23' WELLINGTON EXPULSO! O jogador fez falta por trás e foi corretamente excluído do jogo pelo juiz Francisco Carlos do Nascimento.

22' No São Paulo, sai Maicon e entra Ademilson. Já no Vitória, Gabriel Soares substitui Escudero.

19' Aloísio tocou para fora, com liberdade, mas o árbitro havia marcado falta do atacante são-paulino.

15' QUAAAAAASE! Wilson lança, Dinei escora de cabeça e, em velocidade, Maxi Biancucchi fica na cara de Rogério Ceni, mas mandou a bola à esquerda do gol.

11' Nino Paraíba espapa em velocidade pela direita, cruza rasteiro e a bola chega em Maxi Biancucchi, que marca seu sexto gol no Brasileirão, assumindo a artilharia da competição: 3 a 2 Vitória.

11' GOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA!!! MAXI BIANCUCCHI FAZ O SEGUNDO DELE!

9' Mudança no São Paulo. Sai Lucas Farias e entra Fabrício, que foi reintegrado ao elenco tricolor após a chegada de Paulo Autuori.

9' Escudero bate de primeira mas pega fraco na bola e ela vai sem perigo ao Rogério Ceni.

8' Gol do Coritiba no clássico paranaense: Coxa 1 x 0 Atlético-PR.

6' Literalmente, não é o dia de Renato Cajá, que havia perdido gol incrível aos 3 minutos e, após isso, perde pênalti. O meia vem sendo criticado por não repetir as mesmas atuações do Campeonato Baiano.

6' Renato Cajá bate de canhota e...PARA FORA!! Jogou na direita, mas por cima do goleiro Rogério Ceni. Segue 2 a 2 no Barradão.

5' CARTÃO AMARELO PARA WELLINGTON APÓS O LANCE.

5' PÊNALTI DE WELLINGTON EM ESCUDERO. CHANCE PARA O VITÓRIA FAZER O TERCEIRO.

3' NÃÃÃÃÃO, CAJÁ!!! Maxi Biancucchi carrega pela direita, cruza, a bola passa por Rogério Ceni e Renato Cajá perde sem goleiro.

0' Começa o segundo tempo em Salvador: 2 a 2 entre São Paulo e Vitória.

17:09 - Times retornam ao gramado sem alterações.

17:02 - Outros resultados de momento: Corinthians 1 x 1 Atlético-MG e Grêmio 2 x 1 Botafogo.

16:52 - Dinei: "Fico feliz de ter marcado, mas temos de voltar atentos para o segundo tempo. Não tem nada ganho e vamos ver o que o professor (Caio Junior) vai nos falar para corrigir."

16:51 - Ganso: "Foi uma infelicidade no segundo gol, mas vamos acertar para o segundo tempo e sair daqui com um resultado positivo."

48' Fim do primeiro tempo em Salvador: Vitória 2 x 2 São Paulo.

47' Mais um minuto de acréscimoe o Vitória chegou em uma falta perigosa, mas Rogério espalmou para longe da área.

46' CARTÃO AMARELO PARA OSVALDO, POR FALTA EM DINEI.

43' Vamos ter dois minutos de acréscimos no Barradão.

38' CARTÃO AMARELO PARA ESCUDERO, POR RECLAMAÇÃO.

36' Falta central de média distância. Rogério Ceni, com a categoria de sempre, tirou da barreira e jogou médio no canto esquerdo de Wilson, sem chances para ele. Tudo igual no Barradão.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, É DO SÃO PAULO!!! ROGÉRIO CENI, DE FALTA! 2 A 2 NO BARRADÃO.

35' Falta para o São Paulo. Rogério Ceni atravessa o campo e vai bater.

29' Rodrigo Caio falha, perde para Maxi Biancucchi que invade e chuta, a bola desvia no volante do São Paulo e encobre Rogério Ceni: 2 a 1 Vitória. Tricolor sentiu o gol de empate e vê baianos dominarem a partida.

29' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA, MAXI BIANCUCCHI VIRA PARA O RUBRO-NEGRO BAIANO!!!

27' POR POUCO, BIANCUCCHI! Biancucchi ficou cara a cara com Rogério Ceni, mas o goleiro tricolor se recuperou.

21' Dinei é lançado por Escudero e ficou mano a mano com Edson Silva. O camisa 9 do Vitória driblou o zagueiro são-paulino e tocou na saída de Rogério Ceni: 1 a 1 agora em Salvador.

21' GOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA!!!!!!! DINEI EMPATA NO BARRADÃO!

17' QUASE TRICOLOR! Osvaldo carrega pela esquerda, passa por Nino Paraíba e fica na cara do goleiro. No chute, a bola desvia em Wilson e vai para fora.

16' UUUUUH! Tarracha chega pela esquerda e tenta cruzar, Rogério dá um tapa na bola para não se complicar e cede escanteio so Vitória.

14' Wellington bate de fora da área, a bola desvia e vai para escanteio. Mais perigo tricolor.

10' Grande jogada individual de Osvaldo pela esquerda, saiu da marcação, invadiu a área e cruzou rasteiro. O goleiro Wilson tocou na bola mas ela chegou em Aloísio, que, com o gol vazio, só teve o trabalho de colocar a bola na rede: 1 a 0 São Paulo.

10' GOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO!!!! ALOÍSIO ABRE O PLACAR PARA O TRICOLOR!

5' Jogo começa equilibrado, com as duas equipes buscando o ataque.

0' O Vitória deu a saída de bola e já tem escanteio a seu favor.

16:00 - Vai começar o jogo em Salvador!

15:56 - Times em campo! Hino nacional executado neste momento no Barradão.

15:52 - Francisco Carlos do Nascimento (AL) apita a partida, auxiliado por Rodrigo Henrique Correa (RJ) e Pedro Jorge Santos de Araujo (AL).

15:50 - São Paulo confirmado, com algumas modificações. Rogério Ceni; Lucas Farias, Lúcio, Édson Silva e Juan; Wellington, Rodrigo Caio, PH Ganso e Maicon; Osvaldo e Aloísio. O técnico é Paulo Autuori, que reestreia no comando do time, após oito anos.

15: 47 - Vitória confirmado: Wilson; Nino Paraíba, Victor Ramos, Gabriel Paulista e Danilo; Michel, Cáceres, Renato Cajá e Escudero; Maxi Biancucchi e Dinei. Técnico: Caio Junior.

15:43 - Luis Fabiano é o artilheiro do confronto com o Vitória. O atacante marcou 5 gols em 4 partidas.

15:29 - No Vitória, força máxima de Caio Júnior. Nenhum problema para escalar a equipe, que será a mesma que perdeu do Goiás, no domingo passado.

15:27 - O São Paulo tem três desfalques: Luis Fabiano e Clemente Rodríguez foram expulsos contra o Bahia e estão suspensos. Jadson, de última hora, foi vetado pelo departamento médico e também não atua hoje em Salvador.

15:19 - Times já confirmados. Daqui a pouco passamos a escalação de Vitória e São Paulo. A bola rola às 16h, no Barradão.

VÍDEO: O último confronto entre os dois no Barradão aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2010. Na ocasião, o Vitória derrotou o Tricolor por 3 a 2. No returno, no Morumbi, o São Paulo fez 2 a 0.

15:12 - Histórico: os dois se enfrentaram 32 vezes ao longo da história. A vantagem é são-paulina, com 21 vitórias, contra apenas seis dos baianos, além de cinco empates. Pelo Brasileiro, são 28 confrontos, com 19 triunfos do São Paulo, cinco do Vitória e quatro igualdades no placar.

14:38 - Confira o pré-jogo de Vitória x São Paulo, feito por Lucas Santana, clicando aqui.

14:26 - O Vitória vem de derrota por 1 a 0 contra o Goiás, no Serra Dourada, enquanto o São Paulo também perdeu: 2 a 1 em pleno Morumbi diante do Bahia, em jogo adiantado da 11ª rodada.

14:07 - Boa tarde, torcedores da VAVEL Brasil! A partir de agora, acompanhe o jogo entre Vitória x São Paulo, que acontece no Barradão, pela 7ª rodada do Brasileirão 2013. Fiquem conosco!