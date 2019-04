Em tarde de homenagem, Cruzeiro bate o Náutico e volta ao G-4

Válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Partida realizada no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

INCIDENCIAS : Válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Partida realizada no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Náutico se enfrentaram na noite deste domingo (14), no Estádio do Mineirão. A Raposa levou a melhor e venceu a frágil equipe pernambucana pelo placar de 3 a 0, com dois gols do jovem centroavante Vinícius Araújo. Antes da partida, o goleiro Fábio foi homemageado por completar 500 partidas com a camisa celeste.

O Náutico veio para a partida com um objetivo claro de se defender. Porém, mesmo com um esquema com três volantes, a equipe levou gol logo cedo. Aos nove minutos, em boa jogada de Egídio, Souza e Lucca, o Cruzeiro avançou pela ponta esquerda, e Lucca apareceu livre para cruzar. Ricardo Goulart apareceu entre os zagueiros Alvirrubros e chutou forte para as redes do goleiro estreante Ricardo Berna. 1 a 0.

Após o gol sofrido, o Náutico foi obrigado a sair para o jogo e abandonar a tática defensiva. Assim, a Raposa teve ainda mais espaços para trabalhar em campo e criar mais chances. Dedé falhou duas vezes, mas conseguiu se redimir e chegar a tempo antes que algum atacante alvirrubro incomodasse.

Lucca foi o principal destaque do primeiro tempo, tendo criado as melhores oportunidades da equipe celeste. O jovem atacante entrou na vaga deixada por Diego Souza, vendido para o futebol ucraniano. Mas, com muitos passes errados, o primeiro tempo terminou sem mais gols.

No segundo tempo, o jogo melhorou muito tecnicamente. O Náutico passou a criar mais ao perceber que o Cruzeiro não estava bem no jogo. Com cinco minutos, a equipe já tinha finalizado três vezes para o gol de Fábio. Com a pressão pernambucana, a Raposa ganhou espaço para os contra-ataques. E foi assim que chegou ao segundo gol. Com oito minutos de partida, Éverton Ribeiro criou boa jogada e a bola sobrou para o jovem centroavante Vinícius Araújo bombardear para o fundo das redes: 2 a 0.

Com o segundo gol marcado pelo Cruzeiro, o Náutico sentiu muito e sumiu em campo. O Cruzeiro dominou a partida e criou mais oportunidades. De tanto tentar, a equipe fez o terceiro gol, aos 24 minutos. Ricardo Goulart ganha do zagueiro João Filipe na ponta esquerda e tocou para Vinícius Araújo, outra vez marcar.

A partir daí a equipe mineira apenas administrou o resultado. O Náutico não chegou mais ao gol de Fábio, e de forma justa, o time do técnico Marcelo Oliveira conquistou mais três pontos no campeonato.