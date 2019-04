Apático, Corinthians é vencido em casa por mistão do Galo

Partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2013, realizada no estádio do Pacaembu (SP). Público de Público: 32.797 pagantes, com renda de R$ 1.152.192,00.

Wilton Pereira Sampaio (GO), com Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Marrubson Melo Freitas (DF) como assistentes

O Atlético-MG só trouxe cinco titulares para São Paulo, mas em compensação trouxe a tal "arapuca" que monta a cada jogo que faz no Horto. Mesmo criando menos que o Corinthians, soube esperar a hora certa de atacar e, sem se expor, fez o necessário para frustrar os mais de 35 mil torcedores que foram ao Pacaembu neste domingo (14), esperançosos por uma vitória que mantivesse a subida do Timão na tabela do Campeonato Brasileiro. 1 a 0 para o Galo, placar final.

Não que a equipe corinthiana não tivesse tentado. Tentou. Mas todas as chances de gol foram travadas pela defesa atleticana, que viveu uma excelente tarde em São Paulo. Destaque para a atuação de Victor, que salvou os mineiros quando o quarteto composto por Michel, Réver, Rafael Marques e Júnior César falhou.

Para o Corinthians, a boa notícia foi a atuação de Romarinho, que ofuscou seus colegas de ataque mais badalados e foi o jogador mais perigoso do Cortinthians. Mas quando teve sua chance, não conseguiu vencer o goleiro. Já Pato não foi sombra do jogador que fez dois gols no Bahia, há uma semana; foi tão mal que deu lugar no segundo tempo a Leo, promessa da base corinthiana.

O jogo em si foi relativamente equilibrado, com mais chances para oo Corinthians, que ameaçou primeiro com Romarinho, aos sete minutos e depois com Ralf, aos 12. Mas a defesa atleticana foi competente em barrar as subidas corinthianas. Aos 26 minutos, nova tentativa de Pato; Victor deu rebote que Ibson tentou aproveitar, mas Réver travou e impediu o gol do Corinthians.

Percebendo que não teria muito mais trabalho na defesa, o Atlético foi para cima. E poucos minutos depois, fez seu gol: aos 35 minutos, Bernard cruzou na área e Rosinei apenas desviou para as redes: Galo 1 a 0.

Romarinho e Guerrero ainda tentaram no primeiro tempo, mas não conseguiram empatar. Na volta para o segundo tempo, a esperada pressão do Corinthians não ocorreu, e ambas equipes esperaram os adversários em seus campos para tentar contra-ataques.

No entanto, a melhor chance foi do Atlético, quando aos 20 minutos, Rosinei recebeu novo cruzamento, mas dessa vez cabeceou para fora.

Acomodado, o Corinthians não reagiu às mudanças promovidas por Tite, e, como se estivesse ganhando (ao invés de perdendo), abdicou dos ataques mais incisivos. O resultado final não poderia ser outro se não a derrota, para decepção da torcida que lotou o Pacaembu e protagonizou o segundo maior público do Timão na temporada - atrás apenas da partida contra o Boca Juniors, pelas oitavas da Libertadores. De quebra, o Corinthians perdeu uma invencibilidade de 17 jogos em casa.

Com a vitória, o Atlético-MG chega aos 10 pontos na tabela e se prepara para a partida de ida da final da Libertadores, quarta-feira, contra o Olimpia, no Paraguai. O Corinthians parou nos nove pontos e agora busca o inédito título da Recopa Sulamericana contra o São Paulo, também na quarta, novamente no Pacaembu.