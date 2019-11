Emerson Sheik renova com o Timão até 2015

Nesta terça-feira (16), o Corinthians anunciou, por meio do seu site oficial, que chegou a um acordo com Emerson Sheik e o atacante terá seu contrato renovado com o clube. O atacante, herói da Copa Libertadores de 2012, permanecerá no Parque São Jorge até 31 de julho de 2015.

A novela da renovação já durava mais de um mês e ambas as partes não conseguiam chegar a um acordo. O Alvinegro queria que o novo contrato tive duração de uma temporada, enquanto o atacante queria permanecer por mais duas. Ao que tudo indica, o Timão cedeu ao pedido do ídolo e o vínculo foi renovado por dois anos.

Emerson chegou ao Timão na metade de 2011 e estreou no empate em 1 a 1 contra o Flamengo, no dia 05 de junho. De lá para cá, o camisa 11 foi peça fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro daquele ano, herói da Libertadores em 2012 e titular nas conquistas do Mundial no mesmo ano e do Campeonato Paulista desta temporada.

Prestes a completar 100 jogos com o manto alvinegro – são 99 até aqui – Sheik anotou os dois gols da vitória por 2 a 0 na final contra o Boca Juniors da Copa Libertadores de 2012 e se consagrou como um dos maiores ídolos de todos os tempos da torcida alvinegra.