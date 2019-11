Em crise, São Paulo busca reverter desvantagem na Recopa

Paulo Autuori relacionou 22 jogadores para o clássico contra o Corinthians na Recopa, nesta quarta-feira (17), no Pacaembu, às 21h50. O São Paulo, para conseguir o triunfo do torneio, precisa vencer seu rival por dois gols de diferença. Caso seja de apenas um gol, a partida seguirá para prorrogação, e persistindo a diferença, pênaltis.

E para o duelo contra o rival alvinegro (que ganhou a primeira partida por 2 a 1), Autuori terá novidades no time em relação ao ultimo jogo contra o Vitória. Uma delas é volta de Luis Fabiano, que cumpriu suspensão no Campeonato Brasileiro, mas que na Recopa pode jogar normalmente.

O volante Denílson não sente mais dores no joelho direito e está apto a jogar. Rafael Tolói e Douglas foram liberados do departamento médico após sofreram uma lesão no tornozelo e joelho direito e devem atuar.

Jadson ainda é dúvida para o clássico. Na tarde desta terça-feira (16), o jogador treinou, mas ainda não sabe se terá condições de jogo. Nesta quarta, o meiocampista ficará em tratamento no Reffis até momentos antes da partida.

Confira a lista dos 22 atletas relacionados para o Majestoso:

Goleiros: Rogério Ceni e Denis

Rogério Ceni e Denis Laterais: Douglas, Juan, Reinaldo e Mateus Caramelo

Douglas, Juan, Reinaldo e Mateus Caramelo Zagueiros: Rafael Toloi, Lúcio e Edson Silva

Rafael Toloi, Lúcio e Edson Silva Volantes: Denilson, Wellington e Rodrigo Caio

Denilson, Wellington e Rodrigo Caio Meias: Maicon, Lucas Evangelista, Paulo Henrique Ganso, Jadson e Roni

Maicon, Lucas Evangelista, Paulo Henrique Ganso, Jadson e Roni Atacantes: Silvinho, Luis Fabiano, Aloísio, Osvaldo e Ademilson

Provável escalação

O time deverá ir para o jogo com: Rogério Ceni; Douglas (Rodrigo Caio), Lúcio, Rafael Toloi (Edson Silva) e Juan ; Denilson, Rodrigo Caio (Wellington), Jadson (Maicon) e Paulo Henrique Ganso; Osvaldo e Luis Fabiano.

Estão fora do jogo

Lucas Farias, Paulo Miranda e Fabrício não estão inscritos na Recopa. Carleto se recupera de lesão no joelho direito e volta ao time só em 2014.

Relembre

Na historia desse clássico, os são paulinos nunca irão se esquecer da goleada dada no Corinthians no Pacaembu em 2005 por 5 a 1, com o comando de Paulo Autuori, no Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram de Carlos Alberto, para o Timão, e de Luizão (2), Rogério Ceni, Danilo e Cicinho, para o Tricolor.

Mesmo em fase ruim, Osvaldo é esperança tricolor

Umas das “armas” do São Paulo para o jogo é o atacante Osvaldo, que há 20 jogos não marca, mas que em sua entrevista disse que quer acabar com a sequência negativa contra o rival:

“Estou atravessando um momento em que não tem clareado uma bola para fazer gol", lamentou o atacante.

Osvaldo não faz gol desde o dia 28 de fevereiro, data da vitória por 2 a 1 sobre o the Strongest, no Morumbi, pela segunda rodada da fase de grupos da Taça Libertadores. Na época era uma das peças principais da equipe, mas acabou lesionando o quadril e ficou fora de alguns jogos importantes.

“Quero fazer os gols, mas fiquei feliz por ter participado de um gol e ter atuado bem. A derrota acaba escondendo um pouco isso, mas espero crescer e manter uma regularidade, que foi o que ajudou a me firmar na equipe.”

Osvaldo, em treino do São Paulo (Foto: Marcos Ribolli / globoesporte.com)

Ficha Técnica

Corinthians: Cássio; Edenílson, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf e Guilherme; Romarinho, Danilo e Emerson Sheik; Paolo Guerrero.

São Paulo: Rogério Ceni; Douglas (Rodrigo Caio), Lúcio, Rafael Toloi (Edson Silva) e Juan ; Denilson, Rodrigo Caio (Wellington), Jadson (Maicon) e Paulo Henrique Ganso; Osvaldo e Luis Fabiano.

Local: Estádio do Pacaembu

Horário: 21h50 (Brasília)

Árbitro: Paulo César de Oliveira (SP)