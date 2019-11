Exclusivo: zagueiro Douglas Grolli fala sobre Série B e adaptação ao futebol paulista

O São Caetano passou por um momento turbulento após o Campeonato Paulista e foi rebaixado. A defesa foi um dos setores mais criticados do time pelos jornalistas do ABC Paulista e a diretoria teve de se mexer e contratar novos zagueiros para remontar a equipe com o novo técnico Marcelo Veiga. Com isso, Fred, Luiz Eduardo e Douglas Grolli vieram para ajudar o Azulão na parte defensiva. O último deles caiu nas graças do torcedor azulino rapidamente, segurando atacantes e se antecipando em jogadas.

Nascido no dia 5 de outubro de 1989 em São Miguel do Oeste-SC, Douglas Ricardo Grolli veio por empréstimo do Grêmio, onde, por algumas vezes, foi utilizado por Vanderlei Luxemburgo, mas preferiu tentar a sorte e pegar experiência no futebol paulista. O beque também atuou na Chapecoense, onde começou a carreira. Grolli faz parte da defesa que tomou apenas seis gols no Campeonato Brasileiro da Série B, a segunda melhor da competição (apenas atrás do Palmeiras, que levou quatro tentos). Confira uma rápida entrevista que a equipe da VAVEL Brasil fez com o camisa 3 do São Caetano.

(Foto: Reprodução)

Márcio Donizete: Que dificuldades prever contra o Guaratinguetá e no restante da Série B?

Douglas Grolli: É um jogo difícil. Eles vem em situação complicada. De acordo com o que o (Marcelo) Veiga nos passou, oscilam bastante na escalação, ainda não há um padrão. Mas todas as partidas são difíceis, o campeonato é disputado, tem de estar focado porque precisamos dessas vitórias o quanto antes para ter uma sequência boa e ficar na parte de cima da tabela, nosso objetivo.

MD: O setor de defesa do São Caetano é o mais elogiado, com atuações seguras. Qual o segredo do time ir tão bem na zaga?

DG: É o trabalho e a qualidade dos jogadores. O São Caetano está bem servido na defesa: tem seis zagueiros de qualidade, sempre com uma briga sadia. É bom para o clube e bom para todos, porque todos crescem. E todo mundo ajuda, desde o atacante que marca, o lateral, o volante e o meia que ajuda, e isso tem sido um fator importante. Agora é melhorar um pouquinho no ataque, fazer os gols necessários e ter as vitórias que precisamos.

MD: Quais lições tirar do último jogo (empate por 2 a 2 com o Paysandu)?

DG: Precisamos ter um pouco mais de atenção no segundo tempo. Tomamos um gol de falta, mas por méritos do Marcelo Nicácio, porém o primeiro gol foi o motivo da pressão deles. tem de estar ligado, atento, porque aí sairemos com as vitórias das partidas.

MD: Que diferenças têm do futebol gaúcho ao futebol paulista?

DG: O futebol do sul é mais pegado. É tradição, principalmente no Rio Grande do Sul, mas a Série B é um campeonato disputado, então não senti tanta diferença nesse sentido. Fiquei feliz com a oportunidade aqui. Claro que lá tem um pouco mais de torcida, mas os que vem apoiar aqui incentivam o time, vivem mais o futebol, e sempre ajudam da maneira que eles podem. Fico feliz que eles nos representam bem, e espero que o acesso venha para gratificar o apoio que eles dão.

(Foto: Reprodução/Gazeta Press)