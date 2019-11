Presidente do Fluminense convoca torcida para o clássico contra o Vasco no Maracanã

O presidente do Fluminense, convocou a torcida por meio de uma carta para o clássico no domingo contra o Vasco. Além da reabertura do estádio que será a casa do clube pelos próximos 35 anos, o clube tem um motivo a mais para comemorar, os 111 anos de fundação do Fluminense FC.

Confira a carta do presidente á torcida tricolor:

"Prezado amigo e guerreiro tricolor,

Voltaremos à nossa querida Casa no próximo dia 21, data de nosso aniversário, quando o Fluminense completa 111 anos de existência e de glórias.

O nosso objetivo é que todo tricolor sinta-se em seu lar, com o maior conforto possível, e que os 90 minutos da partida iniciem a trajetória de novas histórias do Fluminense no nosso Maracanã.



Por isso, como bom proprietário e fiel a seu templo, convoco todos os tricolores para ocupar todas as fileiras do estádio no próximo domingo, com toda a civilidade e a fidalguia dos nossos traços históricos e culturais. Vamos preservar aquilo que é nosso a partir de agora. Que todos nós façamos disso uma marca também a ser internacionalizada, aproveitando a visibilidade que o futuro palco da final da próxima Copa do Mundo nos proporciona.



Como de costume, lembro que o Fluminense nada seria sem seus sócios. Neste primeiro momento, o estádio ainda precisa de adequações tecnológicas para que o acesso seja feito por meio de suas carteiras. Muito em breve, esta comodidade estará disponível e todo sócio entrará em sua casa com a chave em mãos.



Então, aproveite esta data especial e convoque seus amigos a irem ao jogo com você. Faça a sua parte por um clube mais forte e representativo: associe-se! Teremos estandes em todos os jogos para o torcedor se associar na nossa Casa, onde sempre orientaremos sobre as vantagens de ser um cidadão tricolor.



Espero todos os tricolores no Maracanã neste retorno. Estaremos juntos na celebração do nosso aniversário com muita alegria, paz e respeito, em um trinômio que ilustra bem a nossa torcida, que veste as três cores que traduzem a verdadeira tradição do futebol carioca.



Peter Siemsen / Presidente do Fluminense F.C"